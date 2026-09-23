PSD se află “într-un moment al adevărului”, afirmă Siegfried Mureșan în Politico: Se comportă ca social-democrați europeni responsabili sau vor aduce extrema-dreaptă la putere

Opoziția de centru-stânga din România trebuie să decidă urgent dacă susține un nou guvern pro-european sau dacă va fi considerată responsabilă pentru ascensiunea extremei drepte la putere, a avertizat premierul desemnat Siegfried Mureșan într-un interviu pentru Politico Europe în timpul negocierilor pentru formarea unui nou cabinet guvernamental la București.

Europarlamentarul a declarat că îi va cere Partidului Social Democrat (PSD) să susțină Partidul Național Liberal (PNL), de centru-dreapta, într-un nou vot „până la sfârșitul săptămânii viitoare”, chiar dacă până acum conducerea PSD a refuzat să facă acest lucru.

„Socialiștii români se află într-un moment al adevărului – trebuie să decidă dacă se comportă ca niște social-democrați europeni responsabili și susțin un guvern pro-european sau dacă își intensifică cooperarea cu dreapta radicală, partidul populist extremist și anti-european de aici”, a declarat Mureșan, care este a treia persoană însărcinată să formeze un guvern după ce coaliția aflată la guvernare a pierdut un vot de neîncredere în luna mai.

Vicepreședintele Partidului Popular European a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru la aproape trei luni după ce a fost nominalizat de formațiunea sa politică, PNL, împreună cu USR și UDMR.

Un nou eșec la București ar deschide calea către alegeri anticipate disputate în a șaptea țară ca populație din UE, unde extrema dreaptă conduce în sondaje într-un moment în care partidele populist-naționaliste sunt în ascensiune în mai multe țări europene, scrie Politico Europe.

Partidele mainstream din România – un aliat strategic important al NATO, care a resimțit unele efecte ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei – au reușit la limită să țină în frâu extrema dreaptă în cadrul unei serii de alegeri parlamentare și prezidențiale care au început în iarna anului 2024.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că formațiunea nu va vota în favoarea guvernului condus de Mureșan și că va susține doar formarea unui guvern din care PSD să facă parte. El nu a exclus însă posibilitatea unei coaliții cu partidul de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care a adoptat poziții conflictuale față de Bruxelles și a susținut candidați pro-ruși. PSD și AUR au votat împreună pentru demiterea guvernului anterior la începutul acestui an.

Mureșan a făcut apel la conducerea grupului european de centru-stânga S&D de la Bruxelles să împiedice un astfel de scenariu, argumentând că aceasta „este în mod evident responsabilă pentru ceea ce fac partidele sale membre” și că „va avea o problemă foarte serioasă de credibilitate dacă va continua să păstreze tăcerea în timp ce membrii săi români cooperează îndeaproape cu extrema dreaptă”.

Grindeanu a sugerat însă că PSD ar putea fi convins să intre în discuții cu Mureșan dacă acesta acceptă includerea a zece propuneri de politici publice considerate prioritare de PSD. Printre acestea se numără un nou impuls pentru dezvoltarea infrastructurii energetice, consolidarea apărării și securității naționale, reforma serviciilor publice și investiții în educație și sănătate.

În cazul în care cabinetul propus și programul de guvernare sunt respinse, președintele Nicușor Dan va dobândi, potrivit Constituției, competența de a convoca alegeri anticipate – primele de la scrutinul din 2024, când AUR a înregistrat câștiguri importante și a devenit al doilea partid ca mărime din Parlament. Mureșan a recunoscut că formațiunea de extremă dreapta se află acum la aproximativ 35% în sondaje, față de doar 21% pentru propriul său partid, PNL.

„Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată. Cred că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu este posibil, cred că alegerile anticipate nu ar trebui excluse”, a declarat Mureșan.

În prezent eurodeputat, Siegfried Mureșan este unul dintre principalii negociatori ai bugetului pe termen lung al UE, în valoare de 2.000 de miliarde de euro, pe care liderii Uniunii Europene doresc să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

Potrivit lui Mureșan, însă, preluarea puterii de către extrema dreaptă în România ar face această sarcină mult mai dificilă, deoarece „orice guvern anti-european aflat la masa negocierilor și-ar dori ca Europa să fie mai slabă”.

În plus, a arătat el, „am avea un guvern care ar fi foarte prietenos cu Rusia, iar toate acestea ar fi rele pentru oamenii din România și pentru Uniunea Europeană”.