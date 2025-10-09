„Puneți-vă centurile de siguranță”, avertizează directoarea FMI: „Incertitudinea este noua normalitate” în economia globală

Directoarea Fondului Monetar Internațional a emis un avertisment sever cu privire la riscurile crescânde cu care se confruntă economia globală, afirmând: „Puneți-vă centurile de siguranță: incertitudinea este noua normalitate”.

În contextul în care miniștrii de finanțe și bancherii centrali se pregătesc să se întâlnească la Washington pentru reuniunile anuale ale FMI de săptămâna viitoare, directorul general al fondului, Kristalina Georgieva, a afirmat că economia mondială a dat dovadă de o reziliență surprinzătoare în fața războiului comercial declanșat de Donald Trump, informează The Guardian.

Se preconizează că SUA vor evita recesiunea, în ciuda impunerii unor tarife istorice asupra multora dintre partenerii săi comerciali, iar economia globală va încetini „doar ușor în acest an și în anul următor”, a afirmat ea.

Însă Georgieva a subliniat semnele tot mai evidente de tensiune, printre care prețul record al aurului – care a depășit miercuri 4.000 de dolari pe uncie, semnalând anxietatea investitorilor – și evaluările excepțional de ridicate ale acțiunilor americane.

„Înainte ca cineva să răsufle ușurat, vă rog să ascultați acest lucru: reziliența globală nu a fost încă testată pe deplin. Și există semne îngrijorătoare că testul ar putea veni”, a declarat ea în fața audienței de la Milken Institute din Washington.

Georgieva a sugerat că impactul economic complet al tarifelor americane „nu s-a manifestat încă”, după ce multe firme au devansat exporturile la începutul acestui an pentru a evita taxele. „Pregătiți-vă: incertitudinea este noua normalitate și va rămâne așa”, a avertizat ea.

În ultima versiune a raportului său World Economic Outlook din iulie, FMI a prognozat o creștere a PIB-ului global de 3% pentru acest an, o încetinire modestă față de 3,3% în 2024. FMI își va actualiza prognozele în cadrul reuniunilor de săptămâna viitoare.

Deși piețele financiare au rămas în general calme în fața turbulențelor politice, ea a afirmat că acest lucru „maschează, dar nu oprește unele tendințe de încetinire” și a avertizat: „Istoria ne arată că acest sentiment se poate schimba brusc”.

Prețurile acțiunilor din SUA au atins noi maxime în ultimele săptămâni, impulsionate de creșterea vertiginoasă a valorii celor „șapte magnifice” companii de tehnologie, printre care producătorul de cipuri Nvidia și producătorul de vehicule electrice Tesla al lui Elon Musk.