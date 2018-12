Purtătorul de cuvânt al PPE, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan: “Încrederea este principalul ingredient de care ai nevoie pentru a avea o președinție de succes a Uniunii Europene”

Purtătorul de cuvânt al celei mai importante familii politice europene – PPE, eurodeputatul Siegfried Mureșan consideră că Uniunea Europeană și-a pierdut încrederea în Guvernul Românie, în pragul preluării Președinției Consiliului UE.

“Într-un interviu acordat ziarului german Die Welt președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker spune că Guvernul României “nu a înțeles ce înseamnă să deții Președinția Uniunii Europene.”, declară eurodeputatul PNL, într-o postare pe contul său de Facebook.

În urmă cu o săptămână, cel mai mare săptămânal german, Der Spiegel, scria despre actualul guvern “regimul recidiviștilor”. În urmă cu două săptămâni, cele mai importante cotidiene germane, Frankfurter Allgemeine Zeitung si Süddeutsche Zeitung scriau următoarele lucruri: “timpul lui Dragnea expiră,” “nimeni nu se așteaptă la impulsuri creative de la Bucuresti,” “situația precară descrisă în raportul MCV.”

Nu trece o zi fără ca un ziar mare din Europa să nu scrie adevărul despre PSD, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Au ajuns rușinea Europei. Nu îi mai crede nimeni.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a declarat că “Guvernul României nu a înțeles ce înseamnă să deții președinția Uniunii Europene”. Ce înseamnă această declarație?

În primul rând, ea confirmă că Uniunea Europeană nu mai are pic de încredere în Guvernul Dancila. Încrederea este principalul ingredient de care ai nevoie pentru a avea o președinție de succes a Uniunii Europene.

De ce este încrederea atât de importantă?

Deoarece, pe durata celor șase luni de zile, trebuie să ajungi la soluții care sunt bune pentru toate cele 28 de state membre ale UE, iar celelalte state membre trebuie să aibă încredere că soluțiile pe care le propui respectă valori europene și sunt bune pentru toate țările.

În plus, în cele șase luni de zile vorbești în numele întregii Uniuni Europene, iar celelalte 27 de state membre trebuie să aibă încredere că, la momentul la care vorbești public despre deciziile luate, spui exact ceea ce s-a decis în interior. De aceea încrederea este atât de importantă.

De ce a pierdut Uniunea Europeană încrederea în Guvernul Dancila?

Din trei motive:

1. Datorită atacurilor la justiție.

2. Datorită modului în care gestionează economia. Toți indicatorii Comisiei Europene sunt pe roșu privind evoluțiile economice din România. Europa știe că Dancila, Dragnea Vâlcov și Teodorovici duc România în criză economică.

3. Datorită modului în care PSD-ul își vorbește de rău propriul popor. Viorica Dancila a spus negru pe alb în scrisoarea trimisă președintelui Comisiei Europene după protestele din 10 august lucruri neadevărate despre românii aflați în stradă și a repetat aceste minciuni în discursul său din plenul Parlamentului European în luna octombrie.

Din toate aceste motive Uniunea Europeană nu mai are încredere în Viorica Dancila și miniștrii săi.

În plus, Uniunea Europeană știe că acești miniștri nu sunt pregătiți să conducă Europa timp de șase luni de zile. Este ca dacă trebuie să jucăm finala Ligii Campionilor, iar noi trimitem în teren o echipă retrogradată din Teleorman”, consideră Siegfried Mureșan.