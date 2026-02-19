“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace

Corespondență din Washington

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung.

În intervenția sa, șeful statului i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru organizarea reuniunii și pentru implicarea sa în conturarea unui plan de pace pentru Gaza.

„În primul rând, domnule Președinte Trump, vă mulțumesc că ați convocat această întâlnire atât de importantă. Vă mulțumesc, de asemenea, pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în ceea ce privește planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și durabil, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

El a subliniat că dorința de pace este larg împărtășită la nivel internațional, însă provocarea reală rămâne identificarea mecanismelor concrete prin care aceasta poate fi atinsă. „Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum să acționăm în acest sens. De aceea, această întâlnire și acest format sunt importante”, a punctat șeful statului.

În continuare, președintele a detaliat contribuțiile pe care România le poate aduce, începând cu dimensiunea umanitară. Potrivit acestuia, Bucureștiul este pregătit să crească numărul zborurilor pentru evacuarea copiilor bolnavi din Gaza, în vederea tratării lor în spitalele din România.

„Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară – putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora”, a declarat Nicușor Dan.

Pe lângă sprijinul medical, România își oferă expertiza în domeniul intervențiilor de urgență. Șeful statului a arătat că țara noastră poate contribui la reconstruirea serviciilor esențiale afectate de conflict.

„În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente”, a spus el.

De asemenea, România este dispusă să sprijine sectorul educațional din Gaza, atât prin extinderea programelor de burse pentru studenții palestinieni, cât și prin implicarea în refacerea infrastructurii școlare.

„În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza”, a precizat președintele.

Un element central al intervenției a vizat însă reconstrucția instituțională, pe care Nicușor Dan a descris-o drept esențială pentru stabilitatea pe termen lung. România, a arătat el, are experiență în sprijinirea consolidării instituțiilor în alte regiuni ale lumii.

„În al patrulea rând, și consider că acesta este aspectul cel mai important, deținem și o anumită experiență instituțională. Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am realizat acest lucru și în alte părți ale lumii, astfel că dispunem de experiența necesară. Putem contribui cu experți și cu formatori”, a afirmat șeful statului.

În final, președintele a subliniat că România are relații tradițional bune atât cu israelienii, cât și cu palestinienii, ceea ce poate reprezenta un avantaj în procesul de reconstrucție și dialog.

„De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi”, a conchis Nicușor Dan, reafirmând disponibilitatea României de a se implica activ în eforturile pentru pace și stabilitate în Gaza.