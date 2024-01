Puteți pune capăt războiului în 24 de ore? ”Vă invit la Kiev”, îl desfide Volodimir Zelenski pe Donald Trump într-o referire la certitudinea exprimată în trecut de fostul președinte american

Letonia, Lituania și Estonia, au convenit vineri să creeze o ”linie de apărare” baltică comună la frontierele lor cu Rusia și Belarus, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de securitate, informează AFP, citat de Agerpres, și Politico Europe.

Miniștrii apărării din cele trei țări baltice au avut vineri la Riga o întâlnire pentru a aproba construirea de ” instalații defensive anti-mobilitate” la frontierele lor estice. De asemenea, ei au convenit să dezvolte cooperarea în domeniul rachetelor și al artileriei.

Citiți și: O victorie a Rusiei în Ucraina nu va avea un final fericit pentru Europa, avertizează ministrul lituanian de externe: Europa nu s-a trezit la realitate. ”Este posibil ca Rusia să nu se limiteze doar la Ucraina”

Ministrul estonian al apărării, Hanno Pevkur, a subliniat necesitatea construirii de buncăre la graniță: ”Războiul Rusiei în Ucraina a arătat că, pe lângă echipamente, muniții și personal, avem nevoie și de structuri defensive fizice încă de pa primul metru de granită pentru a proteja Estonia”.

Estonia va construi 600 de buncăre de-a lungul graniței sale de 294 de kilometri cu Rusia, cu un buget inițial de 60 de milioane de euro, potrivit postului public de televiziune estonian ERR. Fiecare buncăr este proiectat să găzduiască 10 soldați. Ministerul estonian al Apărării intenționează să înceapă construcția buncărelor la începutul anului 2025.

Detaliile privind contribuțiile Lituaniei și Letoniei la zona de apărare comună nu au fost încă dezvăluite. Cu toate acestea, ministrul lituanian al apărării, Arvydas Anusauskas, a subliniat colaborarea în curs de desfășurare cu SUA pentru dezvoltarea capabilităților de rachete HIMARS, un aspect crucial al strategiei lor de apărare.

Ministrul leton al apărării, Andris Spruds, a evidențiat finalizarea planului militar leton anti-mobilitate, care urmează să fie prezentat guvernului la sfârșitul lunii ianuarie și care implică diverse măsuri de consolidare a frontierelor pe termen scurt și lung.

Va fi vorba despre o ”linie de apărare baltică pentru a apăra flancul estic al NATO şi a-i priva pe adversarii noştri de libertatea de mişcare”, a completat acesta într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

Very productive and practical meeting with my Baltic colleagues @a_anusauskas and @HPevkur. The Baltic states will continue to support Ukraine militarily with training, equipment and through our drone, IT and demining coalitions.

We will establish the Baltic Defence Line to… pic.twitter.com/JtBZECHROq

— Andris Spruds (@AndrisSpruds) January 19, 2024