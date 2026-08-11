Putin a folosit rachete balistice nord-coreene într-un atac asupra Ucrainei, afirmă Zelenski

INTERNAȚIONAL
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Volodimir Zelenski/ X

Rusia a bombardat Ucraina cu rachete nord-coreene în cursul nopții, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Politico Europe

Atacul rusesc s-a soldat cu șase morți și cel puțin 19 răniți în Zaporojie, a declarat primarul orașului, Rehina Harcenko. Patru blocuri de locuințe și mai multe clădiri au fost avariate în orașul din sud-estul Ucrainei, a scris Harcenko pe canalul său de Telegram.

Potrivit lui Zelenski, orașul a fost lovit cu rachete balistice nord-coreene, rachete Zircon și bombe aeriene ghidate. Într-o postare pe X, acesta a descris atacul drept „brutal”, susținând că a fost calculat pentru a provoca pagube maxime, în special infrastructurii civile.

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Președintele ucrainean a susținut că Rusia a primit noi rachete balistice nord-coreene și pregătește desfășurarea pe teritoriul său a unui contingent suplimentar de militari din Coreea de Nord. Zelenski nu a prezentat dovezi și nici nu a oferit un calendar pentru eventuala desfășurare.

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un și-au aprofundat relațiile de la începutul războiului declanșat de Kremlin împotriva Ucrainei. În septembrie anul trecut, în cadrul unei întâlniri la Beijing, Kim s-a angajat să facă „tot ce putem pentru a sprijini Rusia”.

Atacurile rusești au vizat, de asemenea, un spital din Kiev și mai multe obiective comerciale, în urma cărora cel puțin o persoană a fost rănită. Primarul capitalei, Vitali Klitschko, i-a îndemnat pe locuitori, luni seară târziu, să se adăpostească.

Moscova a atacat și stații de transformare din regiunile Herson și Harkov, provocând întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Alte atacuri au avut loc în regiunile Donețk, Dnipro și Mikolaiv.

„Fiecare pas făcut de Rusia — creșterea producției de rachete balistice, aducerea de echipamente nord-coreene, pregătirea pentru mobilizare — toate acestea arată că Moscova se pregătește nu pentru pace, ci pentru escaladare”, a scris Zelenski.

Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete în această vară, iar Zelenski le-a cerut aliaților occidentali să ajute Kievul să-și consolideze apărarea antiaeriană și să intensifice presiunea prin sancțiuni asupra companiilor care susțin războiul Moscovei. Totuși, potrivit oficialilor militari europeni, Europa rămâne fără interceptoare Patriot pentru a doborî rachetele rusești.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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