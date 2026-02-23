INTERNAȚIONAL
„Putin a început deja al treilea război mondial”, consideră Zelenski: „Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum poate fi oprit”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat pentru BBC, că în opinia sa liderul rus Vladimir Putin „a început deja” al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l forța să dea înapoi.
„Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va reuși să cucerească și cum poate fi oprit… Rusia vrea să impună lumii un mod de viață diferit și să schimbe viețile pe care oamenii și le-au ales”, a spus Zelenski.
Întrebat despre cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze aproximativ 20% din regiunea Donețk aflată încă sub control rus, Volodimir Zelenski a respins ideea că asemenea concesii ar putea reprezenta un preț acceptabil pentru obținerea unui armistițiu.
Președintele ucrainean a subliniat că problema nu poate fi redusă la o simplă chestiune teritorială. „Nu privesc situația doar ca pe o problemă de teritoriu. O văd ca pe un abandon — slăbirea pozițiilor noastre și abandonarea sutelor de mii de oameni care trăiesc acolo. Așa o văd. Și sunt sigur că această retragere ar diviza societatea noastră”, a declarat Zelenski.
Totodată, liderul de la Kiev a apreciat că eventuale concesii teritoriale ar putea oferi Kremlinului doar un răgaz temporar, fără a pune capăt conflictului. „Probabil l-ar mulțumi pentru o vreme… are nevoie de o pauză… însă, odată ce își va reveni, partenerii noștri europeni spun că acest lucru ar putea dura între trei și cinci ani. În opinia mea, și-ar putea reveni în cel mult câțiva ani. Unde ar merge apoi? Nu știm, dar faptul că ar dori să continue (războiul) este cert”, a avertizat președintele ucrainean.
Zelenski a mai afirmat că victoria Ucrainei în război înseamnă, în primul rând, oprirea violențelor și revenirea la o viață normală pentru cetățeni, dar și limitarea ambițiilor Rusiei.
„Cred că oprirea lui Putin astăzi și împiedicarea ocupării Ucrainei reprezintă o victorie pentru întreaga lume. Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”, a declarat președintele ucrainean.
Întrebat dacă victoria presupune recuperarea tuturor teritoriilor, Zelenski a spus că acest obiectiv rămâne clar, însă nu poate fi realizat imediat din cauza costurilor umane.
„Vom face acest lucru. Este absolut clar. Este doar o chestiune de timp. A face acest lucru astăzi ar însemna să pierdem un număr uriaș de oameni — milioane de oameni — deoarece armata (rusă) este mare și înțelegem costul unor asemenea pași. (…) Și ce înseamnă pământul fără oameni? Sincer, nimic”, a spus el.
De asemenea, liderul ucrainean a subliniat și dependența de sprijinul militar extern.
„Nu avem suficiente arme. Acest lucru nu depinde doar de noi, ci și de partenerii noștri. (…) Revenirea la frontierele juste din 1991 este, fără îndoială, nu doar o victorie, ci o formă de dreptate. Victoria Ucrainei înseamnă păstrarea independenței noastre, iar o victorie a dreptății pentru întreaga lume înseamnă recuperarea tuturor teritoriilor noastre”, a punctat Zelenski.
Săptămâna trecută, Zelenski a că Ucraina este pregătită pentru „compromisuri reale”, dar nu pentru „compromisuri în detrimentul independenței și suveranității” țării.
„Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu compromisuri care să ne afecteze independența și suveranitatea. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu Statele Unite. Dar nu pentru a primi din nou și din nou ultimatumuri din partea rușilor. Ei sunt agresorii. Toată lumea a recunoscut acest lucru. Situația nu s-a schimbat. Multe țări care au fost mediatori sau au încercat să fie mediatori încă de la începutul acestui război, în special în Orientul Mijlociu și Asia, precum și alte țări, recunosc toate că Rusia este agresorul”, a scris Zelenski, pe X.
COMISIA EUROPEANA
UE cere „claritate deplină” din partea Washingtonului după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale: „O înțelegere este o înțelegere”
Comisia Europeană solicită claritate deplină cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme privind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), se arată în comunicatul oficial.
Potrivit Comisiei Europene, situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice „echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase”, așa cum au convenit ambele părți și cum este prevăzut în Declarația comună UE–SUA din august 2025.
Comisia Europeană a transmis că va asigura întotdeauna protejarea deplină a intereselor Uniunii Europene, iar întreprinderile și exportatorii din UE trebuie să beneficieze de un tratament echitabil, de previzibilitate și de securitate juridică.
„O înțelegere este o înțelegere. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă angajamentele. În special, produsele UE trebuie să beneficieze în continuare de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, se precizează în comunicatul citat.
Executivul european a atras atenția că tarifele sunt, în esență, taxe care cresc costurile atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, așa cum confirmă studiile recente, iar atunci când sunt aplicate imprevizibil devin în mod inerent perturbatoare, subminând încrederea și stabilitatea pe piețele globale și generând incertitudine suplimentară în lanțurile internaționale de aprovizionare.
Comisia a precizat că menține un contact strâns și continuu cu administrația americană. Sâmbătă, 21 februarie, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a discutat cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul pentru comerț, Howard Lutnick.
UE va continua să depună eforturi pentru reducerea tarifelor, în conformitate cu Declarația comună, prioritatea Uniunii fiind menținerea unui mediu comercial transatlantic stabil și predictibil, acționând totodată ca un punct de referință la nivel global pentru comerțul bazat pe norme, se arată în comunicatul Comisiei.
În final, Comisia a subliniat că Uniunea Europeană își extinde în continuare rețeaua de acorduri comerciale cuprinzătoare și ambițioase de tip „tarif zero” la nivel global și își intensifică eforturile pentru consolidarea sistemului comercial deschis și bazat pe reguli.
Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.
În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american Donald Trump, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie.
INTERNAȚIONAL
Ucraina condamnă „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei. Kievul este dispus să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative
Ucraina a condamnat sâmbătă „ultimatumurile și șantajul” guvernelor din Ungaria și Slovacia, după ce Budapesta și Bratislava au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul petrolului rusesc prin teritoriul său, relatează Politico.
Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba sunt suspendate din 27 ianuarie, după ce, potrivit Kievului, un atac cu dronă al Rusiei a avariat echipamente ale conductei în vestul Ucrainei. Cele două state acuză însă Ucraina că ar întârzia în mod deliberat reparațiile din motive politice.
Premierul slovac Robert Fico a declarat că va întrerupe livrările de electricitate de urgență către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc către Slovacia nu este reluat prin Ucraina. O amenințare similară a fost formulată anterior și de premierul ungar Viktor Orbán.
Într-un comunicat publicat pe X, Ministerul ucrainean de Externe a calificat reacțiile drept „iresponsabile”, avertizând că acestea riscă să agraveze criza energetică generată de luni de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Ukraine rejects and condemns the ultimatums and blackmail by the governments of Hungary and the Slovak Republic regarding energy supplies between our countries 🇺🇦🇭🇺🇸🇰
Such actions, in the context of massive and targeted Russian strikes on Ukraine’s energy infrastructure and… pic.twitter.com/khZDl244YX
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 21, 2026
„Astfel de acțiuni, în contextul atacurilor masive și țintite ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al încercărilor Moscovei de a-i priva pe ucraineni de electricitate, căldură și gaze în condiții de frig extrem, sunt provocatoare, iresponsabile și amenință securitatea energetică a întregii regiuni”, a transmis diplomația ucraineană.
„În acest fel, guvernele Ungariei și Slovaciei nu doar că joacă în favoarea agresorului, dar își afectează și propriile companii energetice care furnizează energie pe baze comerciale”, se mai arată în comunicat.
Kievul a precizat că analizează inclusiv activarea unor mecanisme de aprovizionare de urgență prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.
Autoritățile ucrainene au declarat că lucrează „non-stop” pentru repararea conductei avariate și că au propus deja restabilirea livrărilor către Slovacia și Ungaria prin rute alternative.
Potrivit unei scrisori consultate de Politico, Kievul a sugerat Comisiei Europene posibilitatea furnizării de țiței prin propriul sistem de transport sau prin porturile de la Marea Neagră. Ucraina și-a exprimat „disponibilitatea continuă” de a asigura livrări în limitele legale și a cerut sprijinul Comisiei pentru facilitarea logistică.
Specialiștii ucraineni „evaluează fezabilitatea tehnică și condițiile pentru restabilirea promptă a transportului de petrol prin conducta menționată”, se mai arată în document.
Disputa are loc într-un moment sensibil la nivel european. Ungaria a amenințat că va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, care ar urma să fie aprobat luni la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre. Budapesta a indicat separat că ar putea bloca și împrumutul european de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei.
At tomorrow’s Foreign Affairs Council, the EU aims to adopt the 20th sanctions package. Hungary will block it. Until Ukraine resumes oil transit to Hungary and Slovakia via the Druzhba pipeline, we will not allow decisions important to Kyiv to move forward.
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 22, 2026
Comisia Europeană a convocat pentru miercuri o reuniune de urgență a Grupului de coordonare pentru petrol, în contextul escaladării tensiunilor legate de conducta Drujba, o infrastructură de aproximativ 4.000 de kilometri care leagă estul Rusiei de Europa Centrală și reprezintă o sursă esențială de țiței pentru Slovacia și Ungaria.
SUA
Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie”, populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie”
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va trimite o navă-spital americană în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei pe care liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că dorește să îl preia, relatează Politico.
„Lucrând cu fantasticul guvernator al Louisianei, Jeff Landry, vom trimite o mare navă-spital în Groenlanda pentru a avea grijă de numeroșii oameni care sunt bolnavi și nu sunt îngrijiți acolo. Este pe drum!!!”, a scris Trump pe rețelele sociale, alături de o ilustrație a navei-spital americane USNS Mercy.
Trump l-a desemnat pe Landry drept emisar special pentru Groenlanda chiar înainte de Crăciun, în contextul în care președintele american și-a reiterat intenția de a obține controlul asupra teritoriului danez autoguvernat, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională a Statelor Unite.
Anunțul a fost făcut înaintea unei cine organizate la Casa Albă pentru guvernatori republicani, unde Trump a stat alături de Landry.
Casa Albă și Pentagonul nu au oferit detalii suplimentare privind anunțul, iar motivele exacte ale deciziei nu au fost clarificate, potrivit Politico.
Autoritățile daneze au respins, însă, ideea că Groenlanda ar avea nevoie de o intervenție medicală specială din partea Statelor Unite.
Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat duminică pentru postul național DR că „populația Groenlandei beneficiază de îngrijirile medicale de care are nevoie, fie în Groenlanda, fie, dacă este necesar tratament specializat, în Danemarca.”
„Nu este ca și cum ar exista o nevoie pentru o inițiativă specială în domeniul sănătății în Groenlanda”, a adăugat el.
Premierul danez Mette Frederiksen a calificat anterior drept „inacceptabile” presiunile continue ale SUA privind Groenlanda, în cadrul Conferinței de Securitate de la München. „Permiteți-mi să spun așa: dacă o țară NATO atacă o altă țară NATO, atunci NATO este terminată. Atunci jocul s-a încheiat”, a afirmat aceasta.
Duminică, fără a face referire directă la nava-spital anunțată de Trump, Frederiksen a elogiat sistemul medical danez: „Sunt fericită să trăiesc într-o țară unde există acces gratuit și egal la servicii de sănătate pentru toți. Unde nu asigurările și averea determină dacă primești tratamentul potrivit. Avem aceeași abordare și în Groenlanda”, a scris premierul danez pe Facebook.
Marina americană dispune de două nave-spital, USNS Mercy și USNS Comfort, utilizate pentru sprijinirea trupelor în timpul desfășurărilor militare și pentru operațiuni umanitare sau de intervenție în caz de dezastre.
