RUSIA
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri
Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” opoziția politică, pe acei adversari care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la clubul de discuții Valdai din stațiunea Sochi de la Marea Neagră, referindu-se ulterior la România.
„Unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încrederea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a spus Putin, conform TASS.
Datele cercetărilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a ambițiilor exorbitante ale elitelor politice din aceste state, a menționat el.
„Establishment-ul nu este dispus să renunțe la putere, își înșală fățiș propriii cetățeni, tensionează situația pe plan extern și recurge la orice fel de tertipuri în interiorul propriilor țări – din ce în ce mai mult la limita sau chiar dincolo de lege. Însă transformarea fără sfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus.
Este pentru prima dată când Vladimir Putin se referă la România și la contextul alegerilor prezidențiale anulate, chiar și indirect. Totodată, mențiunile liderului rus la interdicțiile unor oameni politici ar putea fi înțeleasă ca o referire la Călin Georgescu, fostul candidat surpriză la alegerile din România, suspectat că ar fi beneficiat de scheme de susținere electorală din partea Rusiei.
Nu este însă prima dată când Rusia transmite un mesaj, fie și voalat, de susținere pentru Georgescu. În luna martie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat UE că duce un război împotriva lui Călin Georgescu și a liderilor europeni care îl susțin pe președintele american Donald Trump.
Comentariul liderului rus a fost făcut în timp ce președintele Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni joi, la Copenhaga, un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
Discuția în care președintele a prezentat principalele concluzii din raportul Procurorului General privind alegerile de anul trecut, cu accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România, a avut loc în cadrul unui panel dedicat securității și rezilienței, prezidat de președintele Franței și de prim-ministrul Albaniei. Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
El a explicat că raportul detaliază un mecanism dovedit de Parchet, prin care firme din Rusia finanțau site-uri aparent inofensive pentru a canaliza publicul către surse de propagandă.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
ROMÂNIA
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere Moscovei să nu-i mai încalce spațiul aerian, o violare a suveranității țării
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
Convocarea a venit din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu.
“Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României“, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE, mai punctează sursa citată. De altfel, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au denunțat incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României, punctând că reprezintă o amenințare gravă la adresa securității regionale
Ambasadorul Rusiei în România a mai fost convocat la MAE și joi, când România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România. Atunci, MAE a subliniat că aceste atacuri “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”. Totodată, diplomatul rus a fost convocat la Ministerul de Externe și pe 29 august, după atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
CHINA
Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, exprimându-și nemulțumirea față de New Delhi și Moscova în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială.
„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Fie ca ele să aibă un viitor lung și prosper împreună!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de o fotografie a celor trei lideri împreună la summitul găzduit de Xi în China.
Întrebat despre postarea lui Trump, Ministerul de Externe al Indiei a declarat reporterilor din New Delhi că nu are niciun comentariu. Ministerul de Externe chinez și reprezentanții Kremlinului nu au răspuns imediat unei solicitări de reacții din partea Reuters.
Xi a găzduit peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), la Tianjin, un port chinez, printre care și președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi.
Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca cei trei lideri să stea unul lângă altul.
Trump a răcit relațiile SUA cu India pe fondul tensiunilor comerciale și al altor dispute. În această săptămână, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar că nu este îngrijorat de legăturile tot mai strânse dintre Rusia și China.
Trump a fost frustrat de incapacitatea sa de a convinge Rusia și Ucraina să ajungă la un final al războiului lor, la mai bine de trei ani după ce forțele ruse au invadat Ucraina.
El le-a spus reporterilor joi seară, la Casa Albă, că intenționează să vorbească în curând cu Putin.
Președintele american le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Liderul de la Casa Albă a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea “sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
Deși Xi Jinping și Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China.
RUSIA
După discuțiile cu lideri europeni și cu Volodimir Zelenski, Donald Trump spune că va discuta în curând cu Vladimir Putin
Președintele american Donald Trump a declarat joi că va vorbi în curând cu președintele rus Vladimir Putin, după ce, anterior, a discutat cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, anunță AFP, citat de Agerpres.
„Da, voi vorbi cu el”, a declarat președintele american unui reporter care l-a întrebat dacă va discuta în curând cu liderul rus, în marja unei cine cu directori de top din domeniul tehnologiei din SUA.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuție ar putea avea loc în curând.
Președintele american Donald Trump a participat joi, prin videoconferință, discuțiilor dintre liderii țărilor Coaliției de Voință, care sprijină militar Ucraina, cărora le-a cerut să nu mai cumpere petrol rusesc și să exercite mai multă presiune pe China, aliat al Rusiei, care ajută Moscova să își finanțeze războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.
Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”. România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.
Discuțiile au loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.
Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.
Ieri, acesta a reiterat că rămâne fidel angajamentului de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
