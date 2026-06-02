Putin este „un criminal de război și un perdant care nu are altă carte de jucat decât teroarea”, reacționează ministrul ucrainean de externe după cel mai recent atac al Moscovei 

Putin este „un criminal de război și un perdant care nu are altă carte de jucat decât teroarea”, a reacționat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, în contextul „atacului îngrozitor” al Rusiei împotriva Ucrainei, de noaptea trecută, în urma căruia 12 persoane, printre care și copii, au decedat și zeci de civili au fost răniți.

The only reason for Russia’s overnight horrific attack against Ukraine with 656 drones and 73 missiles that killed at least 12, including children, and injured hundreds of civilians is that Putin is a war criminal and loser who has no cards except terror. Moscow is losing on the… pic.twitter.com/U8IS3yv5b8 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 2, 2026

„Singurul motiv pentru care Rusia a lansat în această noapte un atac îngrozitor împotriva Ucrainei, folosind 656 de drone și 73 de rachete, care a provocat moartea a cel puțin 12 persoane, printre care și copii, și rănirea a sute de civili, este faptul că Putin este un criminal de război și un perdant care nu are altă carte de jucat decât teroarea. Moscova pierde pe câmpul de luptă. Niciun număr de rachete nu poate schimba acest lucru”, a acuzat ministrul ucrainean de externe.

El a prezentat o serie „de măsuri concrete” care pot schimba capacitatea Rusiei de a semăna teroare.

„În primul rând, utilizarea Fondului european pentru pace, care nu este blocat, pentru a finanța programul PURL și a achiziționa sisteme <<Patriot>> și rachete suplimentare pentru Ucraina. Promovarea coaliției antibalistice. Creșterea investițiilor în capacitățile de lungă distanță ale Ucrainei. În al doilea rând, intensificarea presiunii asupra Rusiei prin noi sancțiuni, interdicții de călătorie pentru combatanți, utilizarea deplină a activelor înghețate și izolare. În al treilea rând, să se ia măsuri strategice așteptate de mult timp, cum ar fi deschiderea clusterelor de negociere ale UE pentru Ucraina. Teroriștii de la Moscova trebuie să înțeleagă că atacurile lor brutale nu îi vor duce nicăieri. Că prețul pe care îl va plăti regimul lor nu va face decât să crească. Că singura cale de ieșire pentru Putin este să pună capăt imediat acestui război”, a mai spus Andrii Sybiha.

În încheiere, ministrul ucrainean de externe a reliefat importanța unei „presiuni reale asupra Moscovei”, parte esențială în eforturi de pace încununate de succes.

Marți, Kievul a fost ținta unui atac rusesc de amploare, la mai puțin de o săptămână după un alt atac de proporții asupra capitalei Ucrainei, potrivit Politico Europe.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat vineri că noi atacuri aeriene rusești sunt iminente — avertisment pe care l-a reiterat luni seara. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Moscova a lansat 650 de drone și 73 de rachete de croazieră în cadrul ofensivei nocturne.

„Rusia demonstrează încă o dată că obiectivul său este de a teroriza populația civilă. Acestea sunt atacuri deliberate asupra zonelor rezidențiale, spitalelor, școlilor și infrastructurii critice și civile”, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko.

Ministerul de Externe al Rusiei a îndemnat diplomații străini să evacueze capitala Ucrainei săptămâna trecută, avertizând că țara va începe în curând „atacuri constante și sistematice”.

Apărarea aeriană ucraineană a doborât marea majoritate a dronelor rusești, dar doar aproximativ jumătate din rachetele lansate de Kremlin. Zelenski i-a trimis săptămâna trecută o scrisoare președintelui american Donald Trump, avertizându-l că țara rămâne fără sisteme americane de interceptare a rachetelor balistice.