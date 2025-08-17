Putin “nu vrea pace, ci o “capitulare” a Ucrainei, afirmă Macron: Mergem luni la Washington alături de Zelenski pentru “a apăra interesele europenilor”

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin „nu vrea pace”, ci o „capitulare” a Ucrainei, la finalul unei reuniuni prin videoconferință cu membrii “Coaliției de Voință” ce reunește aliații Kievului, informează AFP și Reuters.

Cu o zi înainte de o întrevedere între președintele american Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski, luni la Washington, la care Macron și mai mulți lideri europeni europeni ar urma de asemenea să participe, „dorința noastră este de a prezenta un front unit între europeni și ucraineni”, precum și de a-i întreba pe americani „în ce măsură” sunt ei gata să contribuie la garanțiile de securitate ce vor fi oferite Ucrainei într-un acord de pace, a declarat președintele francez, potrivit Agerpres.

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina.

Macron s-a arătat prudent cu privire la posibilitatea avansată de Donald Trump de a face să beneficieze Kievul de protecții similare celor ale NATO, fără ca Ucraina să devină membră a organizației. „Cred că un articol teoretic nu este suficient. Problema care se pune este substanța”, a estimat el.

„Cum să ne asigurăm în mod colectiv că ordinea internațională este respectată și că securitatea noastră a tuturor este protejată, pentru că este vorba de securitatea europenilor și a Franței”, a mai declarat președintele francez de la reședința sa de vară din Fort de Brégançon, în sud-estul Franței, după peste două ore de reuniune prin videoconferință a „coaliției de voință”.

„Nu pot exista discuții teritoriale asupra Ucrainei fără ucraineni” și, „în același fel, nu pot exista discuții asupra securității europenilor fără ei”, a adăugat Macron, cerând ca europenii să fie invitați la viitoarele summituri asupra Ucrainei.

„Noi mergem mâine nu doar pentru a-l însoți pe președintele ucrainean, noi mergem acolo pentru a apăra interesele europenilor”, a subliniat liderul francez.

Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO.

“Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte de a participa împreună la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina.

Totodată, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.

În paralel, Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a confirmat la CNN că în timpul întrevederii din Alaska „s-a convenit asupra unor garanții de securitate solide” pentru Ucraina, care, în opinia sa, ar putea „să schimbe datele problemei”.

Garanțiile de securitate care oferă Ucrainei „protecții similare celor prevăzute la articolul 5” sunt adevărata miză, a declarat Witkoff. Acestea sunt „revoluționare”, a spus el.

„Nu credeam că suntem nici pe departe de a accepta protecția articolului 5 din partea Statelor Unite în cadrul legislației Federației Ruse, de a nu urmări niciun alt teritoriu odată ce acordul de pace va fi codificat”, a declarat Witkoff în emisiunea „State of the Union” de la CNN.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german.

Liderii europeni încearcă să faciliteze o întâlnire trilaterală Trump–Putin–Zelenski și insistă asupra implicării directe a SUA în garanțiile de securitate.