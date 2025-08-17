SECURITATE
Putin “nu vrea pace, ci o “capitulare” a Ucrainei, afirmă Macron: Mergem luni la Washington alături de Zelenski pentru “a apăra interesele europenilor”
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin „nu vrea pace”, ci o „capitulare” a Ucrainei, la finalul unei reuniuni prin videoconferință cu membrii “Coaliției de Voință” ce reunește aliații Kievului, informează AFP și Reuters.
Cu o zi înainte de o întrevedere între președintele american Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski, luni la Washington, la care Macron și mai mulți lideri europeni europeni ar urma de asemenea să participe, „dorința noastră este de a prezenta un front unit între europeni și ucraineni”, precum și de a-i întreba pe americani „în ce măsură” sunt ei gata să contribuie la garanțiile de securitate ce vor fi oferite Ucrainei într-un acord de pace, a declarat președintele francez, potrivit Agerpres.
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina.
Macron s-a arătat prudent cu privire la posibilitatea avansată de Donald Trump de a face să beneficieze Kievul de protecții similare celor ale NATO, fără ca Ucraina să devină membră a organizației. „Cred că un articol teoretic nu este suficient. Problema care se pune este substanța”, a estimat el.
„Cum să ne asigurăm în mod colectiv că ordinea internațională este respectată și că securitatea noastră a tuturor este protejată, pentru că este vorba de securitatea europenilor și a Franței”, a mai declarat președintele francez de la reședința sa de vară din Fort de Brégançon, în sud-estul Franței, după peste două ore de reuniune prin videoconferință a „coaliției de voință”.
„Nu pot exista discuții teritoriale asupra Ucrainei fără ucraineni” și, „în același fel, nu pot exista discuții asupra securității europenilor fără ei”, a adăugat Macron, cerând ca europenii să fie invitați la viitoarele summituri asupra Ucrainei.
„Noi mergem mâine nu doar pentru a-l însoți pe președintele ucrainean, noi mergem acolo pentru a apăra interesele europenilor”, a subliniat liderul francez.
Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO.
“Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte de a participa împreună la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina.
Totodată, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.
În paralel, Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a confirmat la CNN că în timpul întrevederii din Alaska „s-a convenit asupra unor garanții de securitate solide” pentru Ucraina, care, în opinia sa, ar putea „să schimbe datele problemei”.
Garanțiile de securitate care oferă Ucrainei „protecții similare celor prevăzute la articolul 5” sunt adevărata miză, a declarat Witkoff. Acestea sunt „revoluționare”, a spus el.
„Nu credeam că suntem nici pe departe de a accepta protecția articolului 5 din partea Statelor Unite în cadrul legislației Federației Ruse, de a nu urmări niciun alt teritoriu odată ce acordul de pace va fi codificat”, a declarat Witkoff în emisiunea „State of the Union” de la CNN.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german.
Liderii europeni încearcă să faciliteze o întâlnire trilaterală Trump–Putin–Zelenski și insistă asupra implicării directe a SUA în garanțiile de securitate.
România, dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, anunță Nicușor Dan: Unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei
Unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei, a afirmat duminică președintele Nicușor Dan, după participarea la o nouă reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA-Rusia din Alaska și drumul către pace.
Șeful statului a evidențiat mesajul comun al membrilor Coaliției, respectiv acela “de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate”.
„Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei”, a declarat președintele.
El a subliniat că „oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace” și a cerut menținerea presiunii asupra Moscovei „inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată”.
Președintele a reafirmat sprijinul ferm pentru Kiev, subliniind că „nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina” și că „consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre”.
În acest sens, el a menționat disponibilitatea statelor participante la Coaliție de a contribui, alături de SUA și partenerii europeni, la garantarea securității Ucrainei.
“În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente“, a subliniat președintele, într-o poziționare similară cu cea exprimată de președintele francez Emmanuel Macron, care a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.
“Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a conchis Nicușor Dan.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german. Liderul ucrainean a participat la reuniunea online de la Bruxelles, unde se află alături de Ursula von der Leyen înainte de a zbura spre Washington.
“Coaliția de Voință” pentru Ucraina: Liderii europeni, inclusiv Nicușor Dan, se reunesc prin videoconferință înainte de întâlnirea Trump-Zelenski la Casa Albă
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au convocat duminică, 17 august, o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință”, formată din state aliate cu Ucraina, la discuții urmând să participe și președintele României, Nicușor Dan, alături de majoritatea liderilor europeni.
Potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa începând cu ora 16:00 la reuniunea „Coaliției de Voință”, în format videoconferință.
După întâlnirea de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, președintele american a anunțat că îl va primi luni la Casa Albă pe Volodimir Zelenski pentru discuții privind o soluție negociată la războiul din Ucraina. Ulterior, Trump ar putea organiza un summit în format trilateral cu Rusia și Ucraina.
În context, europenii au salutat decizia SUA de a participa la garanții de securitate pentru Ucraina.
De asemenea, într-o reacție la summitul dintre liderii american și rus, președintele Nicușor Dan a precizat că România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, și a precizat că în cadrul Coaliției de Voință vor fi discutate garanții de securitate.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”.
De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a solicitat “garanții de securitate de neclintit” în cadrul acordului de pace Ucraina-Rusia referindu-se la faptul că europenii trebuie să învețe lecția ultimilor 30 ani, respectiv “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente.
În privința întrevederii programate luni la Casa Albă, cancelarul german Friedrich Merz a arătat că aceasta nu va fi la fel de tensionată ca cea din februarie, când Trump și Zelenski au avut un schimb dur de replici în Biroul Oval. „Vom oferi câteva sfaturi bune”, a spus liderul german, precizând că duminică el și alți lideri europeni vor discuta cu Zelenski pentru a-l pregăti înaintea vizitei la Washington.
România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, afirmă Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință discutăm despre garanții de securitate
Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că întâlnirea din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin a fost “o primă etapă pentru a începe negocierile de pace”, iar pentru România rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare.
Într-o postare pe X, șeful statului a precizat că eforturile președintelui SUA, Donald Trump, sunt menite să oprească acest război “ilegal” și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.
“Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu președintele Trump despre pașii următori. Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european”, a scris Nicușor Dan.
Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace.
Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă.
Aceste negocieri trebuie să țină cont…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 16, 2025
În ceea ce privește Rusia, președintele român a indicat că acest stat trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile să înceteze.
“Poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială și ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță. În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace”, a adăugat Nicușor Dan.
“Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, a conchis el.
Poziția liderului de la București aduce un ecou suplimentar declarației adoptate de principalii lideri europeni după summitul dintre liderii Statelor Unite și Rusiei.
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație, în timp ce Trump, într-o schimbare majoră de abordare, a propus ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului”.
