„Putin pretinde că nu are nevoie de pace, dar presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, subliniază Volodimir Zelenski

Administrația Trump intenționează să pună capăt programelor de asistență în domeniul securității pentru Europa derulate de mult timp, inclusiv o inițiativă menită să întărească flancul estic al continentului împotriva unei posibile agresiuni ruse, în cadrul unui demers de a reconfigura rolul Washingtonului în NATO, potrivit a șase persoane familiare cu subiectul, relatează The Washington Post. Decizia administrației a fost relatată anterior de Financial Times.

Decizia ar afecta ajutoare militare în valoare de sute de milioane de dolari, de care depind unele dintre cele mai vulnerabile state membre ale Alianței Nord-Atlantice, care deja au luat la summitul NATO de la Haga decizia de a ridica nivelul cheltuielilor militare la 5% din PIB, conform cerințelor președintelui Trump.

Cheltuielile pentru programul Pentagonului privind Europa, trebuie aprobate de Congresul SUA, dar administrația Trump nu a solicitat fonduri suplimentare, iar fondurile deja aprobate vor fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie 2026, arată Financial Times.

Principalul program gândit de Statele Unite pentru flancul estic al NATO este Inițiativa Europeană de Descurajare (EDI), care înainte de 2017 era cunoscută sub numele de Inițiativa Europeană de Reasigurare, fiind un program inițiat în iunie 2014, la aproximativ trei luni după anexarea Crimeei de către Federația Rusă, de către Casa Albă pentru a crește prezența SUA în Europa din motive de securitate.

Prin acest program au fost alocați, între anii 2018-2022, 1,6 miliarde de dolari în Europa, circa 29% din suma totală, iar printre principalii beneficiari se numără cele trei țări baltice – Estonia, Letonia și Lituania – toate având granițe terestre cu Rusia.

Potrivit Washington Post, măsura a provocat îngrijorare în rândul aliaților americani, care încearcă să înțeleagă politica administrației față de Europa și față de principalul adversar din Kremlin, după ce președintele Donald Trump, dornic de un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, l-a scos pe liderul imprevizibil Vladimir Putin din izolarea diplomatică.

„Rușii sunt interesați cu adevărat doar de dolari americani, de trupe americane și de steagul american”, a declarat un oficial european îngrijorat de mesajul pe care o reducere a ajutorului american l-ar transmite Moscovei.

Într-o declarație oficială, Casa Albă a afirmat că reducerea asistenței pentru securitate a fost „coordonată” cu europenii și este în linie atât cu ordinul executiv al lui Trump de reevaluare a ajutorului extern al SUA, cât și cu „insistența sa de lungă durată ca Europa să își asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare”.

„Europa a făcut pași înainte… Suntem mulțumiți că aliații europeni își asumă mai multe inițiative de apărare”, se arată în declarația Casei Albe, citată de Washington Post.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Pentagonului nu a răspuns solicitării de comentarii din partea The Washington Post.

Agenția de presă Reuters a citat un comunicat difuzat de senatoarea Jeanne Shaheen, principala democrată din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, care a calificat decizia drept greșită.

„Nu are niciun sens să subminăm pregătirea pentru apărare a aliaților noștri în același timp în care le cerem să își intensifice propriile capacități, iar acest lucru pune în pericol trupele americane atunci când reducem antrenamentul soldaților aliați alături de care ar lupta”, a apreciat ea în comunicatul citat.

Trump a oscilat în abordarea sa față de Europa pe fondul conflictului prelungit din Ucraina, manifestând atât frustrare, cât și deschidere față de Putin, dar în același timp susținând planuri de sprijin pentru Kiev prin vânzări de arme americane și garanții de securitate.