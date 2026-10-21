Putin și Witkoff își exprimă interesul pentru reluarea cooperării economice Rusia–SUA. Liderul rus anunță livrări de motorină și oferă îngrășăminte pentru piața americană

Președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff au exprimat miercuri interesul pentru dezvoltarea cooperării economice dintre Rusia și Statele Unite, în cadrul întâlnirii de la Sankt Petersburg. Putin a anunțat că primul petrolier cu motorină destinat livrărilor convenite cu Washingtonul va pleca în două-trei zile și a afirmat că Rusia ar putea furniza și cantități mari de îngrășăminte pe piața americană.

Potrivit transcrierii publicate de Kremlin, liderul rus a propus discutarea planurilor de restabilire a relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice.

„Cred că ambele părți ar fi interesate să discute despre planurile noastre de restabilire a relațiilor bilaterale și a contactelor ruso-americane, inclusiv în domeniul cooperării economice”, a declarat Putin.

La rândul său, Witkoff a afirmat că discuțiile aflate deja în desfășurare arată potențialul cooperării economice și de afaceri dintre cele două țări.

Adresându-se lui Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperare economică și în domeniul investițiilor și directorul Fondului Rus de Investiții Directe, emisarul american a indicat implicarea Departamentului Trezoreriei SUA în discuțiile privind acordurile economice.

„Domnule Dmitriev, sunteți un om extraordinar, colaborăm foarte bine, iar acum Departamentul nostru al Trezoreriei lucrează direct cu dumneavoastră la aceste acorduri. Le vorbim deschis despre acest lucru și ucrainenilor, pentru ca ei să înțeleagă ce oportunități li se deschid și lor după încheierea acestui conflict”, a declarat Witkoff.

O parte importantă a schimbului de declarații a vizat livrările de motorină. Emisarul american a susținut că accesul combustibilului rusesc pe piețele americană și mondială ar aduce beneficii într-o perioadă de șoc economic și i-ar ajuta pe fermierii și transportatorii americani.

„Acesta este încă un exemplu a ceea ce putem realiza lucrând împreună”, a afirmat Witkoff.

Putin a susținut că anunțarea livrărilor către Statele Unite a determinat o scădere imediată cu 5–6% a prețurilor mondiale ale motorinei.

„Pregătim încărcăturile pentru mai multe nave, petroliere, chiar în acest moment. Primul petrolier va pleca peste două-trei zile, cu 40.000 de tone, iar celelalte vor urma unul după altul. Important este să asigurăm componenta financiară, astfel încât totul să funcționeze”, a declarat președintele rus.

Acesta a evocat și posibilitatea extinderii livrărilor către sectorul agricol american.

„În ceea ce privește fermierii, știu că președintele Trump a menționat acest subiect chiar și în convorbirile noastre telefonice: am putea livra și îngrășăminte pe piața americană, și încă în cantități mari”, a spus Putin.

Declarațiile intervin după acordul anunțat de Trump privind motorina rusească și după ordinul executiv din 16 octombrie prin care președintele american a acordat derogări de la sancțiunile, restricțiile și taxele vamale prevăzute de legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”. Ordinul menține sancțiunile instituite anterior prin alte ordine executive.

Întâlnirea de la Sankt Petersburg a inclus și discuții privind încheierea războiului din Ucraina, Witkoff prezentându-i lui Putin demersurile discutate cu o zi înainte la Oslo, alături de partea ucraineană și partenerii europeni.