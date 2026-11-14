R.D. Congo anunță că ar putea renunța la propria candidatură la șefia Francofoniei în favoarea lui Dacian Cioloș. Reacția candidatului României

Republica Democrată Congo, cel mai important spațiu francofon din lume din punct de vedere demografic, a anunțat sâmbătă că ar fi de acord să retragă candidatura proprie la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), în sprijinul susținerii candidatului României, Dacian Cioloș, acesta din urmă salutând poziția statului african.

Republica Democratică Congo (RDC) și-a exprimat disponibilitatea de a lua în considerare retragerea candidaturii doamnei Juliana Amato Lumumba pentru funcția de Secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), în dorința de a favoriza conturarea unui consens în jurul unei candidaturi capabile să reunească sprijinul statelor membre, a anunțat Ministerul de Externe al acestei țări, într-un comunicat difuzat pe X.

#COMMUNIQUEDEPRESSE @Presidence_RDC

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@Com_mediasRDC https://t.co/yeBvKULt0M — RDC • Affaires Etrangères 🇨🇩 (@RDC_Minafet) November 14, 2026

În urma consultărilor cu România, RDC și-a exprimat disponibilitatea de a lua în considerare retragerea candidaturii congoleze și de a analiza posibilitatea unei inițiative comune în sprijinul domnului Dacian Cioloș, candidat propus de România. Această deschidere se înscrie într-o dinamică de apropiere a pozițiilor și urmărește crearea condițiilor necesare pentru realizarea unui consens cât mai larg între statele și guvernele membre, se mai spune în comunicat.

Dacian Cioloș a mulțumit, într-o postare pe Facebook, Republicii Democratice Congo pentru încrederea acordată viziunii sale politice privind viitorul Francofoniei. Îmi exprim, de asemenea, aprecierea pentru angajamentul ferm al acesteia în favoarea construirii consensului de care comunitatea noastră are nevoie pentru a asigura o legitimitate largă viitoarei conduceri a Francofoniei.

“Împărtășim aceleași valori de solidaritate, moderație și cooperare, care au constituit dintotdeauna forța Francofoniei. Împărtășim, de asemenea, dorința de a ridica împreună Francofonia la nivelul adevăratului său potențial, cu Africa în inima rețelei noastre mondiale și cu toți ceilalți membri implicați în proiectele noastre comune. Pentru desemnarea viitorului Secretar General al Francofoniei sau a viitoarei Secretare Generale a Francofoniei, comunitatea noastră trebuie să-și mobilizeze toate resursele diplomatice necesare pentru a ieși din logica competiției și a intra într-o dinamică a cooperării și consensului”, a scris acesta.

Candidatul României a subliniat că viziunea și programul politic pe care le propune oferă o platformă pentru o cooperare durabilă între statele și guvernele membre de pe cele cinci continente, în slujba unei Francofonii a oportunităților pentru toți cetățenii.

În comunicatul transmis, RDC reamintește că desemnarea Secretarului general al OIF s-a bazat în mod tradițional pe căutarea unui consens între statele și guvernele membre. Menținerea coeziunii Organizației impune astăzi promovarea unei personalități capabile să unească, să răspundă provocărilor cu care se confruntă OIF și să consolideze capacitatea acesteia de acțiune.

Republica Democratică Congo subliniază însă că această deschidere nu poate avea un caracter unilateral. Ea se întemeiază pe așteptarea legitimă ca și ceilalți candidați, precum și statele care îi susțin, să dea dovadă de același spirit de responsabilitate, flexibilitate și deschidere către compromis, pentru a permite apariția unei candidaturi cu adevărat consensuale.

Președintele Nicușor Dan participă, în perioada 15-16 noiembrie 2026, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfășura la Phnom Penh, Cambodgia, și a cărui principală miză pentru România este candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Sommet-ul, care va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline din Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), se va desfășura sub tema „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable” (A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă).

“Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României și fost comisar european, propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone. Este un proiect care ar permite țării noastre să își întărească influența în spațiul francofon, să își consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în toate domeniile de interes”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.