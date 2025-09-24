REPUBLICA MOLDOVA
R. Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate. Maia Sandu: Ca să reușim e nevoie și de susținere politică în următorul parlament
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit marți la sediul Președinției cu funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a procesului de screening-ului în vederea aderării la UE, considerat decisiv pe calea integrării europene a țării noastre.
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening, șefa statului moldovean și-a exprimat recunoștința pentru munca intensă și dedicarea echipelor din toate instituțiile implicate, care, pe parcursul ultimelor 15 luni, au demonstrat profesionalism, responsabilitate și perseverență.
„Felicitări tuturor colegilor care au contribuit la finalizarea procesului de screening, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate. Să continuăm la fel de hotărâți Am demonstrat că avem capacitatea tehnică și pasiunea necesare pentru a avansa rapid în procesul de aderare la UE. Dar ca să reușim e nevoie și de susținere politică în următorul parlament. Haideți să continuăm la fel de hotărâți”, a declarat președinta Maia Sandu.
Procesul de screening a avut loc între iulie 2024 și septembrie 2025.
Încheierea cu succes a acestei etape este rezultatul unui efort interinstituțional fără precedent, la care s-au alăturat societatea civilă, sectorul privat și mediul academic, și deschide calea pentru începerea negocierilor de aderare capitol cu capitol.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
INTERNAȚIONAL
Premierul Republicii Moldova acuză Rusia că vrea să preia puterea la Chișinău: „Ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.
„Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în țară, iar Federația Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în țara noastră. Scopul este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor. Dragi cetățeni, știu că presiunea devine tot mai mare. Probele tot mai multe despre acțiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru: statul Republica Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”, a afirmat Recean, potrivit Agerpres.
Șeful Executivului de la Chișinău a subliniat că autoritățile de la Kremlin au avut „tentative de capturare a Republicii Moldova” și la precedentele alegeri, însă acestea au fost combătute.
„Cunoaștem schemele Kremlinului – instituțiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023 și 2024 – prin votul cinstit al cetățenilor – am oprit această tentativă de capturare a Republicii Moldova. În aceste alegeri se întâmplă lucruri și mai grave. Eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova”, a adăugat Recean.
El a amintit patru metode de imixtiune în politica din Republica Moldova, respectiv „implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă”, „planuri infracționale de corupere electorală puse în aplicare de rețeaua criminală Șor”, „atacurile cibernetice” și „intoxicare informațională masivă”.
Recean a vorbit de un asediu asupra Republicii Moldova și a cerut populației să reacționeze la acțiunile Rusiei.
„Dragi cetățeni, aceasta nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre. Vin cu un îndemn către toți moldovenii, de acasă sau din țările europene – nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi, ca popor. Să transformăm îngrijorarea în mobilizare și acțiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeți o provocare la secția de vot sau în sat, dacă știți despre un caz de vânzare a votului, sesizați poliția. Dacă se întrerupe lumina, de exemplu, dacă se întrerupe procesul de vot, dacă ei vor face alarme false cu bombă, așa cum au mai făcut, nu intrăm în panică, ascultăm autoritățile și continuăm să votăm cinstit. Voi aveți puterea. Statul este alături de voi și voi trebuie să fiți alături de stat”, a mai spus premierul.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Citiți și Kremlinul vrea să „captureze Moldova”, avertizează Maia Sandu în Financial Times: Alegerile din 28 septembrie, „ultima provocare majoră” în calea spre UE
Pe fondul acestui scrutin crucial, Maia Sandu și-a intensificat mesajele publice, pe plan intern și externe. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
REPUBLICA MOLDOVA
Chișinăul respinge acuzațiile Rusiei privind o “intervenție militară a UE în Moldova”: Aceste “alerte” sunt o fabricație a serviciilor de spionaj ruse
Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO.
„Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, potrivit zdg.md (Ziarul de Gardă).
Potrivit Executivului de la Chișinău, aceste „alerte” nu sunt decât „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul președintei Maia Sandu din 22 septembrie. Șefa statului avertizase atunci că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.
„Scopul lor este unul singur: să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european. Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării”, au subliniat reprezentanții Guvernului.
În comunicatul său, SVR a afirmat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”, susținând că „în această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei” și că s-ar „pregăti un desant NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei”.
Declarațiile Moscovei vin în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie și la o zi după apelul Maiei Sandu, care a subliniat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al Republicii Moldova sunt supuse unor amenințări majore.
„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis”, a declarat Maia Sandu.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, Europa se va termina la hotar cu Moldova și fondurile europene se vor opri la Prut
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis”, a declarat Maia Sandu.
Președinta țării vecine a subliniat că aceste intenții sunt exprimate „deschis” de către actori externi, insistând că Republica Moldova „nu trebuie predată intereselor străine”. Ea a avertizat că transformarea teritoriului național într-o „rampă de infiltrare” ar pune în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea întregii regiuni.
În același timp, Maia Sandu a îndemnat cetățenii să participe masiv la vot și să decidă în mod liber viitorul țării.
„Noi, poporul Republicii Moldova, nu putem admite să fie pusă în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune. Noi trebuie să păstrăm Moldova pașnică, în afara războiului și a încercărilor Rusiei de a ataca sau destabiliza alte state”, a continuat ea.
Șefa statului moldovean a lansat un apel la mobilizare în ultima săptămână de campanie electorală, cerând alegătorilor să voteze „cinstit, cu mintea limpede”, pentru a apăra drumul european al țării și a respinge tentativele de subminare venite din exterior.
Citiți și Maia Sandu, apel către cetățeni: Duminică arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Citiți și Kremlinul vrea să „captureze Moldova”, avertizează Maia Sandu în Financial Times: Alegerile din 28 septembrie, „ultima provocare majoră” în calea spre UE
Pe fondul acestui scrutin crucial, Maia Sandu și-a intensificat mesajele publice, pe plan intern și externe. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Citiți și Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Acum două săptămâni, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a scris amploarea atacurilor hibride coordonate de Moscova împotriva țării sale, avertizând că aceste metode sunt deja exportate și în alte state europene.
“Scopul Kremlinului este limpede: să captureze Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride împotriva Uniunii Europene”, a spus ea.
Citiți și Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
În același cadru, Maia Sandu a enumerat cinci lecții esențiale: oprirea banilor murdari și protejarea alegerilor; construirea rezilienței energetice, economice și democratice; implicarea cetățenilor și câștigarea luptei ideologice; consolidarea descurajării și a coordonării europene; precum și integrarea și inovarea în fața noilor amenințări.
