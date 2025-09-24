R. Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate. Maia Sandu: Ca să reușim e nevoie și de susținere politică în următorul parlament

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.

„Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în țară, iar Federația Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în țara noastră. Scopul este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor. Dragi cetățeni, știu că presiunea devine tot mai mare. Probele tot mai multe despre acțiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru: statul Republica Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”, a afirmat Recean, potrivit Agerpres.

Șeful Executivului de la Chișinău a subliniat că autoritățile de la Kremlin au avut „tentative de capturare a Republicii Moldova” și la precedentele alegeri, însă acestea au fost combătute.

„Cunoaștem schemele Kremlinului – instituțiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023 și 2024 – prin votul cinstit al cetățenilor – am oprit această tentativă de capturare a Republicii Moldova. În aceste alegeri se întâmplă lucruri și mai grave. Eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova”, a adăugat Recean.

El a amintit patru metode de imixtiune în politica din Republica Moldova, respectiv „implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă”, „planuri infracționale de corupere electorală puse în aplicare de rețeaua criminală Șor”, „atacurile cibernetice” și „intoxicare informațională masivă”.

Recean a vorbit de un asediu asupra Republicii Moldova și a cerut populației să reacționeze la acțiunile Rusiei.

„Dragi cetățeni, aceasta nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre. Vin cu un îndemn către toți moldovenii, de acasă sau din țările europene – nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi, ca popor. Să transformăm îngrijorarea în mobilizare și acțiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeți o provocare la secția de vot sau în sat, dacă știți despre un caz de vânzare a votului, sesizați poliția. Dacă se întrerupe lumina, de exemplu, dacă se întrerupe procesul de vot, dacă ei vor face alarme false cu bombă, așa cum au mai făcut, nu intrăm în panică, ascultăm autoritățile și continuăm să votăm cinstit. Voi aveți puterea. Statul este alături de voi și voi trebuie să fiți alături de stat”, a mai spus premierul.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Pe fondul acestui scrutin crucial, Maia Sandu și-a intensificat mesajele publice, pe plan intern și externe. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.