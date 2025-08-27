R. Moldova “aparține familiei europene”, îi asigură cancelarul Germaniei, la Chișinău, pe cetățenii moldoveni veniți să celebreze independența țării

Republica Moldova aparține familiei europene, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, la festivitățile din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au alăturat președintei Maia Sandu și cetățenilor moldoveni în celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova, proclamată pe 27 august 1991 în același loc.

“Este o onoare să fiu astăzi aici, alături de dl Macron și dl Tusk. În 1991, țara mea, Germania și-a sărbătorit reunificarea. Oamenii știu ce înseamnă să schimbi cursul spre bine. Germania a recunoscut independența R. Moldova. De atunci, avem un parteneriat puternic si vom continua asta mulți ani înainte. Suntem alături de R. Moldova când suveranitatea și libertatea sunt atacate. Voi aparțineți familiei europene. În această zi puteți să vă mândriți de țara voastră și de realizările voastre. Moldova este independentă și oamenii sunt liberi. Moldova va rămâne independentă și vom fi alături de voi. Vă urăm cele mai frumoase realizări”, a declarat Friedrich Merz, pe scena amplasată în Piața Marii Adunări Naționale.

Merz a deschis seria discursurilor ovaționate de cetățenii prezenți, vorbind în limba engleză. El a fost urmat de prim-ministrul polonez Donald Tusk și de președintele francez Emmanuel Macron, care și-au rostit discursurile în limba rămână, în aplauzele moldovenilor.

Citiți și Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței

Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.

Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.

Pentru a reafirma sprijinul european, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au sosit la Chișinău și au participat la evenimentele oficiale alături de președinta Maia Sandu.

Citiți și Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”

Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.

“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.