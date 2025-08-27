REPUBLICA MOLDOVA
R. Moldova “aparține familiei europene”, îi asigură cancelarul Germaniei, la Chișinău, pe cetățenii moldoveni veniți să celebreze independența țării
Republica Moldova aparține familiei europene, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, la festivitățile din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au alăturat președintei Maia Sandu și cetățenilor moldoveni în celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova, proclamată pe 27 august 1991 în același loc.
“Este o onoare să fiu astăzi aici, alături de dl Macron și dl Tusk. În 1991, țara mea, Germania și-a sărbătorit reunificarea. Oamenii știu ce înseamnă să schimbi cursul spre bine. Germania a recunoscut independența R. Moldova. De atunci, avem un parteneriat puternic si vom continua asta mulți ani înainte. Suntem alături de R. Moldova când suveranitatea și libertatea sunt atacate. Voi aparțineți familiei europene. În această zi puteți să vă mândriți de țara voastră și de realizările voastre. Moldova este independentă și oamenii sunt liberi. Moldova va rămâne independentă și vom fi alături de voi. Vă urăm cele mai frumoase realizări”, a declarat Friedrich Merz, pe scena amplasată în Piața Marii Adunări Naționale.
Merz a deschis seria discursurilor ovaționate de cetățenii prezenți, vorbind în limba engleză. El a fost urmat de prim-ministrul polonez Donald Tusk și de președintele francez Emmanuel Macron, care și-au rostit discursurile în limba rămână, în aplauzele moldovenilor.
Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.
Republica Moldova a marcat miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, a avut loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Pentru a reafirma sprijinul european, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au sosit la Chișinău și au participat la evenimentele oficiale alături de președinta Maia Sandu.
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Într-un discurs în română la Chișinău, Tusk îi elogiază pe cetățeni că au “apărat prin vot calea europeană” și o descrie pe Maia Sandu “lidera europenilor liberi”
Premierul polonez Donald Tusk a demonstrat din nou, miercuri seară, la Chișinău, abilitățile sale lingvistice, rostind un nou discurs în limba română la festivitățile din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde liderii Franței, Germaniei și Poloniei s-au alăturat președintei Maia Sandu și cetățenilor moldoveni în celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova, proclamată pe 27 august 1991 în același loc.
„Polonia a cunoscut ocupația și dictatura și noi am plătit un preț greu pentru libertatea noastră. Dar am învățat, într-adevăr, atunci când un popor este unit și curajos nici un imperiu nu-i poate înfrânge. Voi, moldoveni, ați arătat deja că aveți această putere”, a spus Tusk, amintind de momentele cruciale din istoria recentă a Republicii Moldova.
El a evidențiat solidaritatea demonstrată de cetățeni în ultimii ani.
„Trei decenii în urmă v-ați ridicat pentru libertate, pentru limba română. Trei ani în urmă ați deschis casele voastre refugiaților Ucrainei. Anul trecut ați apărat prin vot calea europeană. Ați arătat lumii că Moldova trăiește după valorile noastre comune, valorile europene – libertate, democrație, solidaritate”, a adăugat Tusk, în limba română, trezind amintirea primului discurs pe care l-a susținut în limba română, în 2019, la București, la ceremonia de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Mesajul său a fost unul de încurajare pentru viitor.
„Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect. Aveți un drum clar în față iar noi, polonezii, vă vom fi alături pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită”, a mai spus premierul polonez, care s-a adresat moldovenilor după cancelarul german Friedrich Merz și înaintea președintelui francez Emmanuel Macron, care a vorbit la rândul său în limba română.
În încheiere, Donald Tusk a subliniat că sprijinul pentru liderii de la Chișinău este esențial, îndeosebi pentru președinta Maia Sandu.
„Astăzi vă spun ca un bun prieten al Republicii Moldova: ceea ce ați obținut este un rezultat impresionant al curajului și al muncii voastre. Apărați-l cu aceeași hotărâre și sprijinind-o pe lidera voastră, care este și lidera tuturor europenilor liberi”, a conchis Tusk.
Macron, discurs în română în Piața Marii Adunări Naționale, în ovațiile moldovenilor: Inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău
Președintele francez Emmanuel Macron s-a alăturat miercuri seară premierului polonez Donald Tusk, vorbind în limba română la festivitățile din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, acolo unde liderii Franței, Germaniei și Poloniei i-au însoțit pe președinta Maia Sandu și pe cetățenii moldoveni în celebrarea Zilei Independenței Republicii Moldova, proclamată pe 27 august 1991 în același loc.
Macron a felicitat miile de oameni adunați în Piața Marii Adunări Naționale în limba română și a spus că „Republica Moldova va fi mai puternică în Europa” și că face deja parte din familia europeană.
„Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău! Moldova va fi și ea, în Europa, mai puternică și mai prosperă. Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență încoace. Faceți deja parte din familia noastră europeană și aveți sprijinul și respectul europenilor. Europa înseamnă unitate prin diversitate; este un proiect de pace și solidaritate în slujba tuturor cetățenilor. UE va fi mai puternică împreună cu Moldova, iar Moldova va fi și ea mai prosperă în UE. Împreună vom scrie un nou capitol în istoria Moldovei și a Europei. Din acest motiv suntem astăzi alături de voi și de Maia Sandu, care luptă din prima zi cu mult curaj pentru o Moldovă puternică, democratică și ancorată în UE. Trăiască Republica Moldova! Trăiască Europa! Trăiască Moldova în Europa!”, a afirmat liderul francez, subliniind că Uniunea Europeană va fi mai unită și mai prosperă împreună cu Moldova.
Macron a vorbit al treilea, după Merz și Tusk. În vreme ce liderul german s-a adresat audienței în limba engleză, premierul polonez și-a etalat din nou abilitățile discursive în limba română, amintind de discursul pe care l-a rostit la Ateneul Român, în ianuarie 2019, la ceremonia de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Dragi prieteni, prezența voastră aici – Franța, Germania, Polonia – arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci și faptul că proiectul european continuă, iar noi suntem parte din el. Și aici vreau să spunem răspicat: alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut. Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”, a spus Maia Sandu, într-o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron, cu cancelarul german Friedrich Merz și cu prim-ministrul Poloniei Donald Tusk, aflați la Chișinău cu prilejul festivităților de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Președinta Republicii Moldova a precizat că țara sa simte această diferență între Europa și Rusia “la fiecare bombă aruncată peste țara vecină”, cu referire la agresiunea armată a Rusiei împotriva Republicii Moldova.
“Războiul nemilos purtat de Rusia împotriva Ucrainei arată zilnic: Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte. Moldovenii au ales deja direcția corectă: drumul european, drumul păcii“, a spus ea.
Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.
Această zi națională, celebrată sub sloganul “Independența ne unește”, coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Pe acest fond, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk se află la Chișinău pentru a reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.
“De Ziua Independenței, celebrăm povestea țării noastre: Am privit cu admirație povestea construcției europene ani la rând. Azi Moldova este parte a acestei construcții. Nu suntem singuri și asta ne dă putere. Ne dă putere să continuăm să menținem pacea, libertatea și dezvoltarea în țara noastră și o facem alături de familia noastră europeană”, a conchis Maia Sandu, înainte de a participa și la o ceremonie în Piața Marii Adunări Naționale alături de liderii prezenți.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
