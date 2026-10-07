R. Moldova avansează în procesul de aderare la UE și urmează să deschidă două noi clustere în procesul de integrare europeană

Corespondență din Chișinău

Republica Moldova va avansa în negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu două noi clustere, după ce Chișinăul a primit invitația oficială din partea președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene de a prezenta pozițiile sale de negociere pentru domeniile „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”, a anunțat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

„Moldova face încă un pas înainte în negocierile de aderare la UE. Am primit invitația oficială să prezentăm pozițiile de negociere pentru două grupuri de capitole: Piața internă (Clusterul 2) și Competitivitate și creștere incluzivă (Cluster 3)”, a scris Gherasimov, pe Facebook.

Potrivit oficialei de la Chișinău, această etapă pregătește deschiderea formală a respectivelor grupuri de capitole la următoarea Conferință interguvernamentală.

„Suntem pregătiți să avansăm. Mulțumim președinției irlandeze a Consiliului UE pentru sprijin și pentru că menține aderarea Moldovei pe agenda europeană”, a adăugat Cristina Gherasimov.

În urma introducerii metodologiei revizuite pentru extinderea Uniunii Europene, capitolele de negociere sunt împărțite în șase clustere tematice, respectiv Valori fundamentale, Piața internă, Competitivitate și creștere incluzivă, Agenda verde și conectivitate durabilă, Resurse, agricultură și coeziune, Relații externe. Fiecare capitol corespunde unui domeniu de politică diferit. În total, sunt 33 de capitole.

Deschiderea a două noi clustere de negociere vine după ce Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis în luna iulie negocierile pe clusterul „Relații externe”.

Invitația de la Bruxelles a fost înaintată la o zi după ce Comisia Europeană a prezentat un amplu pachet de propuneri pentru pregătirea Uniunii Europene în perspectiva viitoarelor extinderi, care vizează atât adaptarea politicilor, bugetului și guvernanței UE la o Uniune mai largă, cât și consolidarea mecanismelor de protejare a statului de drept după aderarea noilor membri.

Printre propuneri, avansate la trei ani de la discursul privind Starea Uniunii Europene în care Ursula von der Leyen și-a luat acest angajament, se numără utilizarea mai extinsă a votului cu majoritate calificată, inclusiv în anumite etape ale negocierilor de aderare, o posibilă reducere a numărului de comisari și o nouă procedură care noile state membre care încalcă grav valorile UE, statul de drept sau principiul cooperării loiale ar putea pierde finanțări europene și, în cele mai grave cazuri, drepturile de vot în Consiliu, pentru o perioadă de până la 15 ani după aderare.