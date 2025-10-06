REPUBLICA MOLDOVA
R. Moldova, conectată oficial la Zona unică de plăți în euro (SEPA): Încă un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european
Începând de astăzi, 6 octombrie, Republica Moldova devine parte a Zonei unice de plăți în euro (SEPA), un pas important spre integrarea deplină în spațiul economic european. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Republicii Moldova, care a subliniat importanța acestei realizări pentru cetățeni și mediul de afaceri.
Aderarea la SEPA înseamnă că transferurile de bani în euro între Republica Moldova și țările membre ale Uniunii Europene, dar și cu state precum Marea Britanie, Elveția, Andorra, Moanco, San Marino și Vatican, vor fi de acum mai rapide, sigure și cu costuri reduse.
„Practic, de acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari, iar banii ar putea ajunge în mai puțin de 24 de ore”, a subliniat premierul Dorin Recean.
De asemenea, Guvernul de la Chișinău consideră conectarea la SEPA drept un pas concret în direcția integrării economice europene, cu beneficii directe pentru cetățeni și antreprenori: „Este încă un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european.”
Citiți și: Republica Moldova a aderat Zona unică de plăți în euro. Maia Sandu și Comisia Europeană salută “decizia istorică” de avansare pe calea integrării în UE
Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la SEPA pe 30 ianuarie 2024.
Zona unică de plăți în euro, sau SEPA, este un sistem care simplifică și unifică plățile în euro în toate statele membre, și astfel permite transferuri rapide, sigure și eficiente între conturi bancare din cele 40 de țări participante.
Accesul la această zonă unică de plăți va contribui la modernizarea sectorul financiar național și la crearea unui mediu economic competitiv, favorabil investițiilor și creșterii economice.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Victor Negrescu a inițiat, cu sprijinul mai multor eurodeputați, o scrisoare către președintele Consiliului European, prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
„Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată și respectată”, a scris Negrescu, pe Facebook.
Potrivit europarlamentarului, această inițiativă beneficiază de sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European și demonstrează unitatea și solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru întreaga regiune.
Acesta a precizat că demersul nu menționează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova.
„Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra susținerea sa pentru democrația, reziliența și ambițiile europene ale cetățenilor din Republica Moldova”, a subliniat Victor Negrescu.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării.
Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru integrarea europeană.
Republica Moldova a încheiat screening-ul pentru aderarea la UE, respectiv procesul de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, în timp record, de două ori mai repede decât alte state candidate.
INTERNAȚIONAL
Ministerul Dezvoltării al R. Moldova și National Board of Trade Sweden au semnat un memorandum pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și National Board of Trade Sweden au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană.
Parteneriatul vizează colaborarea dintre cele două părți pentru a sprijini accesul produselor și serviciilor moldovenești pe piața unică europeană.
De asemenea, acesta urmărește alinierea legislației și a standardelor naționale la acquis-ul comunitar și crearea unor mecanisme moderne care să faciliteze libera circulație a bunurilor și serviciilor.
În același timp, parteneriatul promovează o comunicare mai bună și informarea antreprenorilor cu privire la oportunitățile oferite de piața Uniunii Europene.
Potrivit Ministerului Dezvoltării din Republica Moldova, pentru antreprenorii moldoveni, parteneriatul înseamnă proceduri mai clare, mai puțină birocrație și mai multe oportunități de a exporta produse cu valoare adăugată către Europa.
„Pentru economia națională, înseamnă instituții mai puternice, decizii sustenabile și o integrare accelerată în piața unică europeană. Suntem convinși că acest parteneriat va fi un catalizator pentru competitivitatea Moldovei și pentru construirea unui viitor european solid pentru țara noastră”, a transmis Ministerul.
REPUBLICA MOLDOVA
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării. Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru integrarea europeană.
„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționat Maia Sandu, conform unui comunicat al președinției de la Chișinău.
Evenimentul, găzduit de premierul danez, Mette Frederiksen, a reunit 53 de lideri europeni – șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene.
În cadrul reuniunii, șefa statului moldovean a împărtășit, totodată, experiența autorităților în combaterea ingerințelor externe la adresa proceselor democratice.
Citiți și Liderii UE, Franței, României și Poloniei au discutat cu Maia Sandu despre accelerarea progresului R. Moldova către UE: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028, insistă Nicușor Dan
În marja summitului, președinta Maia Sandu a găzduit o reuniune cu mai mulți parteneri ai Republicii Moldova, la care au participat președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum și liderii instituțiilor europene: președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas.
Liderii europeni și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, parcursul său european și consolidarea dezvoltării economice.
Citiți și “Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
„Partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația și au rezistat încercărilor de interferență. Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene, asigurând dezvoltarea țării, pacea și securitatea”, a menționat Maia Sandu, după reuniune.
Șefa statului a avut o întrevedere cu gazda evenimentului, Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, cu care a discutat despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consolidarea capacităților de rezistență a țării noastre la provocările externe.
De asemenea, la Copenhaga, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu premierul Belgiei, Bart De Wever, cu premierul Finlandei, Petteri Orpo, și cu premierul Irlandei, Micheál Martin.
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică și consolidarea păcii și securității pe continent au fost în centrul discuțiilor.
Maia Sandu s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat despre parcursul european al ambelor țări, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în Ucraina.
I had a meeting with President of Moldova @sandumaiamd. The main topic was our shared path toward the European Union. It is important to find ways to ensure the simultaneous opening of the first cluster for our countries. We also discussed the development of trade and economic… pic.twitter.com/s52FIoqpTc
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2025
Totodată, dezvoltarea relațiilor economice bilaterale a fost în centrul discuțiilor cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. De asemenea, Maia Sandu a avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Comunitatea Politică Europeană (CPE) a fost creată la inițiativa Președintelui Franței, Emmanuel Macron, și are drept obiectiv promovarea dialogului politic, întărirea cooperării și consolidarea securității, stabilității și prosperității pe continent. Următoarea reuniune a CPE va avea loc în Armenia, în primăvara anului 2026.
