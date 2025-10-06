R. Moldova, conectată oficial la Zona unică de plăți în euro (SEPA): Încă un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european

Începând de astăzi, 6 octombrie, Republica Moldova devine parte a Zonei unice de plăți în euro (SEPA), un pas important spre integrarea deplină în spațiul economic european. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Republicii Moldova, care a subliniat importanța acestei realizări pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Aderarea la SEPA înseamnă că transferurile de bani în euro între Republica Moldova și țările membre ale Uniunii Europene, dar și cu state precum Marea Britanie, Elveția, Andorra, Moanco, San Marino și Vatican, vor fi de acum mai rapide, sigure și cu costuri reduse.

„Practic, de acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari, iar banii ar putea ajunge în mai puțin de 24 de ore”, a subliniat premierul Dorin Recean.

De asemenea, Guvernul de la Chișinău consideră conectarea la SEPA drept un pas concret în direcția integrării economice europene, cu beneficii directe pentru cetățeni și antreprenori: „Este încă un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european.”

Citiți și: Republica Moldova a aderat Zona unică de plăți în euro. Maia Sandu și Comisia Europeană salută “decizia istorică” de avansare pe calea integrării în UE

Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la SEPA pe 30 ianuarie 2024.

Zona unică de plăți în euro, sau SEPA, este un sistem care simplifică și unifică plățile în euro în toate statele membre, și astfel permite transferuri rapide, sigure și eficiente între conturi bancare din cele 40 de țări participante.

Accesul la această zonă unică de plăți va contribui la modernizarea sectorul financiar național și la crearea unui mediu economic competitiv, favorabil investițiilor și creșterii economice.