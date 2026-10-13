R. Moldova deschide negocierile de aderare la UE pe încă două grupuri de capitole. Maia Sandu: Avem 24 din cele 33 de capitole deschise

Republica Moldova deschide marți, la Luxemburg, negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole, pas în urma căruia Chișinăul va avea deschise negocierile pentru 24 dintre cele 33 de capitole ale procesului de aderare, a subliniat, marți, președinta Maia Sandu, după o întâlnire cu funcționarii din ministerele și agențiile publice implicate în procesul de integrare europeană.

„Republica Moldova – tot mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană! Deschidem azi, la Luxemburg, negocierile pe încă două grupuri de capitole: „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”. Avem, astfel, 24 din cele 33 de capitole deschise”, a transmis Maia Sandu într-o postare pe rețelele de socializare.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că progresul obținut se datorează muncii depuse în ultimii ani de sute de persoane din ministere și agenții publice, sub coordonarea Biroului pentru Integrare Europeană, pentru armonizarea legislației, pregătirea reformelor și negocierea capitolelor de aderare.

Maia Sandu le-a mulțumit celor implicați, precizând că eforturile lor nu sunt întotdeauna vizibile și apreciate, dar au contribuit decisiv la avansul înregistrat într-un interval scurt.

„Mai avem mult de lucru și contez și mai departe pe profesionalismul și perseverența tuturor celor implicați. Felicitări și continuăm cu aceeași hotărâre!”, a conchis președinta Republicii Moldova.

Republica Moldova urmează să deschidă două noi clustere în procesul de integrare europeană după ce, în luna iulie, UE și Chișinău au deschis negocierile referitoare la clusterul „Relații externe”.