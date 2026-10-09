R. Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere pentru aderarea la UE, îi transmite Maia Sandu lui Antonio Costa

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© European Union 2026
Corespondență din Chișinău

Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea capitolelor de negocieri rămase, a transmis joi președinta Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu Președintele Consiliului European, António Costa.

Discuția a avut loc cu o săptămână înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsesc extinderea și reformele Uniunii Europene.

„Republica Moldova este pregătită deschidă toate clusterele de negociere, iar reformele noastre sunt pe drumul cel bun. Îți mulțumesc, António, pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova”, a scris Maia Sandu, pe X.

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Cei doi oficiali au vorbit și despre politicile de preaderare și pregătire a Uniunii Europene pentru procesul de extindere, prezentate de Comisia Europeană pe 6 octombrie, și foile de parcurs pentru aderare pe care Comisia le pregătește pentru cele mai avansate state candidate, printre care și Republica Moldova.

„Aderarea Republicii Moldova la UE rămâne un angajament comun”, a transmis și António Costa într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Așteptăm cu interes deschiderea a două clustere de negociere săptămâna viitoare, urmând ca toate celelalte clustere să fie deschise până la sfârșitul anului”, a precizat președintele Consiliului European.

Potrivit acestuia, discuția cu Maia Sandu a vizat și situația de securitate a Republicii Moldova, în contextul campaniilor hibride atribuite Rusiei.

„UE este unită în răspunsul său la campaniile hibride tot mai iresponsabile ale Rusiei”, a subliniat António Costa.

Discuțiile privind extinderea UE au loc și pe fondul faptului că Comisia Europeană a prezentat un amplu pachet de propuneri pentru pregătirea Uniunii Europene în perspectiva viitoarelor extinderi, care vizează atât adaptarea politicilor, bugetului și guvernanței UE la o Uniune mai largă, cât și consolidarea mecanismelor de protejare a statului de drept după aderarea noilor membri.

Printre propuneri, avansate la trei ani de la discursul privind Starea Uniunii Europene în care Ursula von der Leyen și-a luat acest angajament, se numără utilizarea mai extinsă a votului cu majoritate calificată, inclusiv în anumite etape ale negocierilor de aderare, o posibilă reducere a numărului de comisari și o nouă procedură care noile state membre care încalcă grav valorile UE, statul de drept sau principiul cooperării loiale ar putea pierde finanțări europene și, în cele mai grave cazuri, drepturile de vot în Consiliu, pentru o perioadă de până la 15 ani după aderare.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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