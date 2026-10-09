R. Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere pentru aderarea la UE, îi transmite Maia Sandu lui Antonio Costa

Corespondență din Chișinău

Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea capitolelor de negocieri rămase, a transmis joi președinta Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu Președintele Consiliului European, António Costa.

Discuția a avut loc cu o săptămână înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsesc extinderea și reformele Uniunii Europene.

„Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere, iar reformele noastre sunt pe drumul cel bun. Îți mulțumesc, António, pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova”, a scris Maia Sandu, pe X.

Good call earlier today with @eucopresident ahead of the European Council next week. Moldova is ready to open all negotiating clusters, and our reforms are on track. Thank you, António, for your steady support for Moldova’s European path. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 8, 2026

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Cei doi oficiali au vorbit și despre politicile de preaderare și pregătire a Uniunii Europene pentru procesul de extindere, prezentate de Comisia Europeană pe 6 octombrie, și foile de parcurs pentru aderare pe care Comisia le pregătește pentru cele mai avansate state candidate, printre care și Republica Moldova.

„Aderarea Republicii Moldova la UE rămâne un angajament comun”, a transmis și António Costa într-un mesaj publicat pe platforma X.

Good phone call earlier today with President @sandumaiamd. Moldova’s EU membership remains our shared commitment. We look forward to opening two negotiating clusters next week, with all remaining clusters to follow by the end of the year. We also discussed Moldova’s security situation. The EU stands united in its response to Russia’s increasingly reckless hybrid campaigns. — António Costa (@eucopresident) October 8, 2026

„Așteptăm cu interes deschiderea a două clustere de negociere săptămâna viitoare, urmând ca toate celelalte clustere să fie deschise până la sfârșitul anului”, a precizat președintele Consiliului European.

Potrivit acestuia, discuția cu Maia Sandu a vizat și situația de securitate a Republicii Moldova, în contextul campaniilor hibride atribuite Rusiei.

„UE este unită în răspunsul său la campaniile hibride tot mai iresponsabile ale Rusiei”, a subliniat António Costa.

Discuțiile privind extinderea UE au loc și pe fondul faptului că Comisia Europeană a prezentat un amplu pachet de propuneri pentru pregătirea Uniunii Europene în perspectiva viitoarelor extinderi, care vizează atât adaptarea politicilor, bugetului și guvernanței UE la o Uniune mai largă, cât și consolidarea mecanismelor de protejare a statului de drept după aderarea noilor membri.

Printre propuneri, avansate la trei ani de la discursul privind Starea Uniunii Europene în care Ursula von der Leyen și-a luat acest angajament, se numără utilizarea mai extinsă a votului cu majoritate calificată, inclusiv în anumite etape ale negocierilor de aderare, o posibilă reducere a numărului de comisari și o nouă procedură care noile state membre care încalcă grav valorile UE, statul de drept sau principiul cooperării loiale ar putea pierde finanțări europene și, în cele mai grave cazuri, drepturile de vot în Consiliu, pentru o perioadă de până la 15 ani după aderare.