R. Moldova: Maia Sandu a discutat cu membrii “Parlamentului 90” în sala unde aceștia au votat independența despre “datoria de a duce Moldova în UE”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis duminică “un mesaj puternic de prietenie, solidaritate și sprijin” pentru Republica Moldova cu ocazia celebrării a 32 de ani de la dobândirea independenței față de Uniunea Sovietică.

“La mulți ani Moldova! Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, doresc să transmit un mesaj puternic de prietenie, solidaritate și sprijin pentru curajosul popor moldovean”, a scris șefa Comisiei în mesajul difuzat pe rețeaua de socializare X.

Ea a subliniat faptul că moldovenii au ales libertatea și Europa și i-a asigurat de sprijinul UE.

“Suntem alături de voi la fiecare pas pe drumul vostru spre UE. Casa voastră”, a mai punctat von der Leyen.

La mulți ani Moldova!

On Moldova’s Independence Day, I want to send a strong message of friendship, solidarity and support to the courageous Moldovan people.

You chose freedom, you chose Europe.

We stand with you every step of the way on your path to the 🇪🇺

Your home.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 27, 2023