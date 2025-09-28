Connect with us

REPUBLICA MOLDOVA

R. Moldova: Partidul PAS al Maiei Sandu câștigă convingător alegerile legislative în fața forțelor pro-ruse, ducând țara mai aproape de UE (rezultate preliminare)

Published

2 hours ago

on

© Maia Sandu/ Facebook

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu este aproape de a obține o victorie convingătoare și detașată în urma unor alegeri decisive din Republica Moldova, care urmează să determine dacă țara va rămâne pe calea aderării la Uniunea Europeană sau va fi atrasă din nou în orbita Moscovei.

Cu peste 85% din secțiile de vot centralizate, reprezentând 1,2 milioane de cetățeni, PAS se clasează pe prima poziție, cu aproape 45% din voturi, comparativ cu mai aproximativ 28% pentru Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță electorală pro-rusă.

Potrivit unei proiecții realizate de Radio Europa Liberă, PAS și-a securizat deja 49 de mandate din cele 101 ale Parlamentului de la Chișinău.

Oficialii avertizează însă că numărătorile preliminare nu sunt reprezentative pentru rezultatul final, întrucât voturile diasporei, în mare parte pro-europene, sunt de regulă numărate spre finalul procesului.

Comisia Electorală Centrală centralizează rezultatele, iar datele provizorii urmează să fie anunțate pe parcursul nopții — însă deznodământul va fi confirmat abia după ce autoritatea de supraveghere și observatorii externi își vor prezenta constatările luni dimineață.

PAS speră să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului, amintește Politico Europe.

Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

Related Topics:

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

REPUBLICA MOLDOVA

Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne

Published

4 hours ago

on

September 28, 2025

By

© Maia Sandu / Facebook

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de mulțumire către cetățenii care au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Șefa statului a subliniat implicarea alegătorilor atât din țară, cât și din străinătate.

„Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!”, a scris Sandu pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, președinta a reamintit că procesul electoral continuă peste hotare și a încurajat moldovenii stabiliți în străinătate să profite de timpul rămas pentru a-și exercita dreptul de vot.

 

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Peste 1,59 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,02%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.

Bilanțul preliminar al rezultatelor va fi prezentat pe 29 septembrie, la ora 10:00.

Continue Reading

REPUBLICA MOLDOVA

Atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale din Republica Moldova. Guvernul dă asigurări că procesul de vot nu a fost afectat

Published

12 hours ago

on

September 28, 2025

By

© European Union, 2024

Infrastructura electorală a Republicii Moldova a fost ținta mai multor tentative de atac cibernetic în ultimele două zile, a anunțat premierul Dorin Recean. Vizate au fost, în special, site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara țării.

Autoritățile dau asigurări că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta desfășurarea procesului electoral.

Potrivit informațiilor oficiale, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md în urma unui atac cibernetic masic, ceea ce a dus la nefuncționarea temporară a aproximativ 4.000 de site-uri.

 

Atacurile, orchestrate simultan, au avut ca scop suprasolicitarea rețelei STISC, care asigură funcționarea infrastructurii electorale și a Comisiei Electorale Centrale.

Premierul a subliniat că autoritățile rămân vigilente și că securitatea procesului electoral este prioritară.

Continue Reading

REPUBLICA MOLDOVA

Ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova este una ”istorică”. Nicușor Dan îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să meargă la vot

Published

14 hours ago

on

September 28, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat duminică pe basarabenii din România să participe la alegerile parlamentare, subliniind că pentru Republica Moldova este o zi „decisivă” și „istorică”.

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

Întrebat despre posibila direcție a Republicii Moldova după scrutin, dacă va continua parcursul european sau se va apropia de Rsuia, președintele a evitat să facă preducții, menționând că nu dorește să fie interpretat greșit. 

„Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze în niciun fel vreo declarație de a mea, evident că am o opinie. Ãsta este singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot”, a transmis șeful statului.

Scrutinul de duminică este considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova, având în vedere mizele pentru viitorul său european. 

 

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
REPUBLICA MOLDOVA2 hours ago

R. Moldova: Partidul PAS al Maiei Sandu câștigă convingător alegerile legislative în fața forțelor pro-ruse, ducând țara mai aproape de UE (rezultate preliminare)
REPUBLICA MOLDOVA4 hours ago

Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne
INTERNAȚIONAL8 hours ago

Șefa diplomației române, discuție cu secretarul general al ONU despre războiul din Ucraina și reglementarea inteligenței artificiale
REPUBLICA MOLDOVA12 hours ago

Atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale din Republica Moldova. Guvernul dă asigurări că procesul de vot nu a fost afectat
IRAN13 hours ago

UE sprijină reimpunerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului și face apel la reluarea dialogului diplomatic
REPUBLICA MOLDOVA14 hours ago

Ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova este una ”istorică”. Nicușor Dan îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să meargă la vot
PARLAMENTUL EUROPEAN14 hours ago

Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: R. Moldova trece printr-un test decisiv pentru viitoru său european
INTERNAȚIONAL15 hours ago

SUA salută reactivarea sancțiunilor ONU împotriva Iranului
REPUBLICA MOLDOVA16 hours ago

Maia Sandu a votat pentru “un Parlament cu care o să construim în continuare Moldova Europeană”: Să arătăm lumii că nu ne vindem țara
ONU16 hours ago

De la tribuna ONU, România avertizează asupra “ingerințelor” Rusiei în “cele mai importante alegeri” din istoria R. Moldova. Oana Țoiu reafirmă sprijinul pentru Ucraina și securitatea Mării Negre

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI3 days ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
U.E.3 days ago

Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
SUA5 days ago

Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
PARLAMENTUL EUROPEAN2 weeks ago

Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 weeks ago

Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI3 weeks ago

„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”

Trending