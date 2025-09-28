R. Moldova: Partidul PAS al Maiei Sandu câștigă convingător alegerile legislative în fața forțelor pro-ruse, ducând țara mai aproape de UE (rezultate preliminare)

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu este aproape de a obține o victorie convingătoare și detașată în urma unor alegeri decisive din Republica Moldova, care urmează să determine dacă țara va rămâne pe calea aderării la Uniunea Europeană sau va fi atrasă din nou în orbita Moscovei.

Cu peste 85% din secțiile de vot centralizate, reprezentând 1,2 milioane de cetățeni, PAS se clasează pe prima poziție, cu aproape 45% din voturi, comparativ cu mai aproximativ 28% pentru Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță electorală pro-rusă.

Potrivit unei proiecții realizate de Radio Europa Liberă, PAS și-a securizat deja 49 de mandate din cele 101 ale Parlamentului de la Chișinău.

Oficialii avertizează însă că numărătorile preliminare nu sunt reprezentative pentru rezultatul final, întrucât voturile diasporei, în mare parte pro-europene, sunt de regulă numărate spre finalul procesului.

Comisia Electorală Centrală centralizează rezultatele, iar datele provizorii urmează să fie anunțate pe parcursul nopții — însă deznodământul va fi confirmat abia după ce autoritatea de supraveghere și observatorii externi își vor prezenta constatările luni dimineață.

PAS speră să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului, amintește Politico Europe.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.