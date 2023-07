R. Moldova, reprezentată în premieră la nivel de ministru de externe la un summit NATO. Nicu Popescu: Suntem ferm angajați să aprofundăm cooperarea cu NATO

Corespondență din Vilnius

Republica Moldova va fi reprezentată marți și miercuri la summitul NATO de la Vilnius de ministrul de externe Nicu Popescu, care va participa la o reuniune a miniștrilor de externe aliați în marja reuniunii Consiliului Nord-Atlantic la nivelul celor 31 de șefi de state și de guverne euro-atlantice.

“Moldova este ferm angajată să aprofundeze în continuare cooperarea noastră cu Alianța și să lucrăm împreună pentru o mai mare stabilitate regională“, a transmis Popescu, într-un scurt mesaj pe Twitter.

Glad to be in Vilnius today for the #NATOSummit, where I look forward to engage with our @NATO partners.

Moldova is firmly committed to further deepening our cooperation with the Alliance and work together for greater regional stability. pic.twitter.com/NjRM8h6uVU

