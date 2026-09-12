”R. Moldova vine în UE nu doar pentru a beneficia, ci și pentru a contribui la securitatea și solidaritatea europeană”, subliniază premierul Vasile Tofan

Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu Comisara europeană pentru Egalitate, Pregătire și Managementul Crizelor, Hadja Lahbib. Discuțiile au vizat avansarea Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, consolidarea capacității de răspuns la situații de criză, precum și promovarea egalității și combaterea discriminării, informează un comunicat oficial al Guvernului Republicii Moldova.

Premierul a subliniat că integrarea europeană reprezintă un proiect național pentru Republica Moldova, iar autoritățile sunt mobilizate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de aderare: „Integrarea europeană a devenit ideea care ne unește ca societate. Suntem pe deplin angajați în acest proces și facem tot ce ține de noi pentru a ne îndeplini angajamentele. Ne dorim ca Republica Moldova să avanseze pe baza meritelor și a rezultatelor obținute”.

Premierul Vasile Tofan a subliniat, totodată, că Republica Moldova își dorește să contribuie activ la securitatea și solidaritatea europeană, nu doar să beneficieze de sprijinul UE. În acest sens, șeful Executivului a evidențiat participarea echipelor moldovenești la misiuni europene de intervenție și experiența acumulată de țara noastră în consolidarea rezilienței democratice și combaterea ingerințelor străine.

„Moldova vine în Uniunea Europeană nu doar pentru a beneficia, ci și pentru a contribui. Chiar și cu resursele limitate pe care le avem, găsim posibilități de a contribui la securitatea și solidaritatea europeană”, a spus Premierul.

La rândul său, Comisara Hadja Lahbib a apreciat progresele realizate de Republica Moldova, menționând că țara noastră se numără printre cele mai avansate state candidate în implementarea reformelor și este pregătită pentru următoarele etape ale procesului de aderare.

În contextul situației de securitate din regiune, părțile au mai discutat despre consolidarea rezilienței Republicii Moldova și despre capacitatea instituțiilor de a răspunde eficient la situații de criză. Premierul a subliniat importanța continuării cooperării cu Uniunea Europeană în acest domeniu și a consolidării mecanismelor de protecție a populației. Oficialii au vorbit și despre sprijinul acordat refugiaților ucraineni și integrarea acestora în comunități.

În cadrul întrevederii au fost abordate, de asemenea, subiecte ce țin de vulnerabilitatea energetică, precum și politicile de incluziune socială, protecția persoanelor cu dizabilități și combaterea discriminării. O atenție aparte a fost acordată prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor – un subiect care se regăsește printre prioritățile Guvernului.