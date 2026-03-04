Radosław Sikorski, decorat cu Ordinul Național “Steaua României” pentru contribuția la consolidarea legăturilor istorice și a parteneriatului Polonia-România

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a fost decorat marți, la Varșovia, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, distincția acordată de președintele Nicușor Dan fiindu-i înmânată de șefa diplomației române Oana Țoiu.

Sikorski și Țoiu au avut consultări politico-diplomatice bilaterale în capitala Poloniei. cu ocazia unei vizite în marja Zilei solidarității polono-român.

“Astăzi am avut onoarea de a-i înmâna omologului meu, Radosław Sikorski, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, în numele Președintelui României, Nicușor Dan. Această distincție reprezintă recunoașterea profundă a contribuției la consolidarea legăturilor noastre istorice și a Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia. La Castelul Regal din Varșovia, în ziua în care celebrăm 105 ani de la semnarea primei noastre Alianțe Defensive (1921), fundamentul Zilei Solidarității Româno-Polone, am reamintit astăzi că prieteniile se întăresc în vremuri ca cele de acum. Cu Radek Sikorski am fost de multe ori de aceeași parte a argumentelor pentru regiunea noastră, și în negocierile UE, și în întâlnirile cu vecinii noștri, și în formatele internaționale de lucru. Ne-am reamintit astăzi și de prezența lui ca jurnalist la Timișoara, în perioada Revoluției din 1989. Astăzi, România și Polonia înțeleg imperativul de a fi parteneri de neclintit”, a scris Țoiu, pe pagina sa de Facebook.

 

Articole Populare