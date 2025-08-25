RADR 2025: “Drumul neșovăielnic al României, pe calea europeană și transatlantică”, afirmă Oana Țoiu, cu mize de politică externă precum aderarea la OCDE și integrarea R. Moldova și Ucrainei în UE

Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2025), desfășurată la Parlamentul României sub tema „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”, a fost deschisă luni ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu un discurs în care a căutat să ancoreze temele centrale ale politicii externe românești în marile mize strategice ale următorului deceniu.

„Discuția pe care o avem astăzi aici, pe scenă, între partide diferite, cu multe diferențe între noi, este o discuție care arată drumul neșovăielnic al României pe calea europeană, pe calea transatlantică. Puterea neșovăielnică a României de a susține vecinii noștri pe drumul european, claritatea morală absolută pe care o avem la nivel politic de a înțelege că războiul de la granița noastră are o singură opțiune pentru România: aceea de a susține pacea”, a spus ministrul din partea USR, avându-i alături de președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), și pe cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD).

În cadrul reuniunii ambasadorilor, diplomații României se vor întâlni și cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Pledând pentru „o schimbare de paradigmă, fără a schimba pilonii pe care construim politica externă”, șefa diplomației române a precizat că mesajul trebuie să fie unul “simplu și direct”: „Pe România te poți baza”.

„Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenența la NATO și parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politicii externe ale României”, a spus ea, definind Rusia ca principală provocare

Parteneriatul strategic cu Statele Unite și consolidarea NATO

Oficialul român a subliniat rolul crucial al parteneriatului strategic cu SUA și al apartenenței la NATO.

Țoiu a reamintit angajamentul României privind cheltuielile de apărare.

„Ne-am asumat ținta de cheltuieli de apărare ale fiecăruia dintre aliați de 5% din produsul intern brut până în 2035. Da, este un proces ambițios de a ține împreună responsabilitatea pe care o avem”, a spus ea.

Ministrul a confirmat și viitoarea vizită oficială în Statele Unite, programată pentru finalul anului: „Avem și întâlniri pentru a ne reconecta cu comunitatea de acolo și această miză de a crește componenta comună de investiții și componenta comună comercială, precum și componenta de apărare, desigur.”

Uniunea Europeană – România ca voce stabilă și proactivă

În plan european, ministrul a insistat că România trebuie să își asume un rol activ, apreciind că România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuții”.

„Se așteaptă de la noi să venim cu propuneri, se așteaptă de la noi să fim cei care găzduim și creionăm această agendă”, a mai punctat Oana Țoiu.

Ea a amintit progresele economice aduse de integrarea europeană. „Ne-am crescut produsul intern brut de 10 ori după Revoluție. De 3,5 ori de când am aderat la Uniunea Europeană. Am depășit pragul de 100 de miliarde de euro care ne-au fost puse la dispoziție – investiții care se văd”, a subliniat ministrul de externe.

Țoiu a pledat și pentru o Uniune mai puternică și mai apropiată de cetățeni.

„Nu putem să o punem într-o căsuță de sticlă și în vitrină. Uniunea Europeană trebuie protejată asigurându-ne că este din ce în ce mai puternică și recunoscând că parte din critici sunt legitime”, a adăugat șefa diplomației române, referindu-se și la obiectivul major al negocierii viitorului cadru financiar multianual.

Angajamentul de aderare la OCDE

Un alt obiectiv major al politicii externe românești rămâne aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Angajamentul pe care ni l-am luat împreună, mai multe guverne succesive, de aderare la OCDE, se vede în aceste două luni de zile de când avem acest guvern, în ritmul în care au ajuns să fie îndepliniți indicatorii. Și rămânem ferm angajați în acest proces”, a subliniat ea.

Recent, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces. România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.

Republica Moldova și Ucraina – priorități de securitate și integrare europeană

În discursul său, Oana Țoiu a reafirmat importanța strategică a relației cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al Chișinăului și al Kievului.

“Pentru noi este important ca obiectivul pe care l-am pus în programul de guvernare, un obiectiv care are votul Parlamentului și toată legitimitatea acestui mandat în Parlament – acela ca granița Uniunii Europene să nu se mai oprească la granița noastră până la sfârșitul următoarelor mandate – este extrem de important, pentru că este o sursă de securitate pentru noi, este o sursă de dezvoltare economică și o sursă de influență mai mare și în interiorul Uniunii Europene, și în regiune”, a afirmat șefa diplomației.

„Relația cu Republica Moldova este și va rămâne esențială”, a spus aceasta.

Ea participarea, alături de președintele Nicușor Dan, la evenimentele de la Chișinău din 31 august, de Ziua Limbii Române, subliniind dimensiunea simbolică și politică a acestei prezențe.

În privința Ucrainei, ministrul a transmis că România își menține sprijinul.

„Parcursul lor european, pacea în regiune și capacitatea noastră de a fi buni vecini în procesul de a obține pacea sunt elemente esențiale pentru viitorul nostru și pentru viitorul Uniunii Europene”, a continuat șefa diplomației române

Țoiu a menționat și discuțiile recente purtate la Kiev, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Keith Kellogg, subliniind implicarea României în dialogul internațional privind pacea în Ucraina.

„Trebuie să ne asigurăm că ne așezăm la masa negocierilor pentru obiectivele noastre, că am făcut eforturile strategice necesare să întărim din alianțele și parteneriatele pe care le avem, cu state care au obiective similare, pentru a merge împreună cu echipe comune de negocieri în dosarele de care ne pasă”, a continuat Oana Țoiu.

Resurse, diplomați și noua generație

Ministrul a adus în atenție și chestiunea resurselor umane și financiare ale diplomației românești.

„Și toate lucrurile acestea au nevoie de resurse până la urmă. Și da, suntem într-un moment în care fiecare minister, fiecare dintre noi cei care suntem în serviciu public, trebuie să ne uităm cu grijă la faptul că nu avem atât de multe resurse la îndemână în această perioadă și trebuie să fim responsabili cum le chibzuim”, a precizat aceasta.

Ea a subliniat nevoia de întărire a echipei diplomatice printr-un echilibru între experiență și tinerețe.

„Avem aici în sală, senioritate, experiență, înțelepciune, putere și influență, avem nevoie să alăturăm la asta energia unor generații noi. Și de aceea avem deschis concursul pentru a intra în corpul diplomatic, fără să punem presiune pe buget, fără să umflăm organigrama”, a spus ministrul de externe.

Țoiu a arătat că „următorul deceniu al diplomației are nevoie de acest echilibru între senioritate, experiență, prestigiu și energia, dinamismul, viteza de acțiune, capacitatea de a înțelege noile tehnologii și noul mediu informațional al noilor generații.”

Șefa diplomației române a încheiat discursul cu un apel la unitate și responsabilitate, evocând spiritul cultural al Festivalului Enescu, a cărui nouă ediție a debutat în preajma Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

„Succesul diplomatic al României depinde de dumneavoastră. De munca pe care o facem, fiecare de aici zilnic, de negocierile purtate, de capacitatea de a rezista presiunilor”, a conchis Oana Țoiu, menționând cuvintele marelui compozitor: „Impasuri a mai avut omenirea și le-a depășit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta și nu ne va lipsi nici nouă”.