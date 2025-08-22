Connect with us

ROMÂNIA

RADR 2025: Nicușor Dan va susține marți primul său discurs major de politică externă. Șeful statului îi va primi la Cotroceni pe diplomații români

Published

2 hours ago

on

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan îi va primi marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Conform programului difuzat de Administrația Prezidențială, primirea va avea loc la ora 10:00.

Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului prezidențial, cu șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești, care anual, la finalul lunii august – începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

În acest cadru, președintele va susține un discurs privind liniile de politică externă a României, primul în calitate de șef al statului.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 25-26 august 2025, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR2025), sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române”.

Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române vor fi conduse de către ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, şi se vor desfăşura la Bucureşti, la Palatul Parlamentului.

„Evenimentul organizat, conform tradiţiei, în apropierea Zilei Diplomaţiei Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni, în format fizic, şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din străinătate, precum şi membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe şi înalţi oficiali români. Alături de ministrul afacerilor externe, sesiunea de deschidere a RADR2025 va fi onorată de prezenţa conducerii Parlamentului şi a Guvernului”, a anunțat MAE într-un comunicat de presă.

Sesiunile de lucru ale RADR2025 vor fi dedicate, printre altele, noii realităţi strategice din regiune, diplomaţiei economice şi aderării la OCDE, consolidării unei Europe unite mai sigură şi mai prosperă, pregătită pentru extindere, gestionării afacerilor consulare şi relaţiei MAE cu partenerii instituţionali.

Invitaţii speciali pentru aceste sesiuni de lucru sunt: Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă şi politica de securitate, Kaja Kallas (în sistem videoconferinţă), Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi; Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Radosław Sikorski (în sistem videoconferinţă); Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska (în sistem videoconferinţă).

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

ROMÂNIA

Ilie Bolojan, vizită pe șantierul Autostrăzii Moldovei: Finanțare asigurată prin PNRR pentru acest proiect strategic pentru România

Published

16 minutes ago

on

August 22, 2025

By

© Ilie Bolojan/ Facebook

Conectarea Moldovei și a Bucovinei reprezintă un proiect strategic pentru România, a subliniat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a vizitat șantierul Autostrăzii Moldovei, pe tronsonul Focșani–Bacău, împreună cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu.

„Finanțare asigurată pentru Autostrada Moldovei. Una dintre deciziile importante pe care le-am luat în vederea finanțării autostrăzii, care asigură conectarea Moldovei, este includerea acesteia în lista de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest lucru înseamnă că sumele necesare vor fi asigurate, astfel încât, în toamna anului viitor, lucrările pe toate tronsoanele să fie finalizate”, a subliniat Bolojan.

El a amintit că valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei, fiind nevoie ca statul să deconteze lunar plăți cuprinse între 800 de milioane și 1 miliard de lei.

În context, premierul a discutat cu ministrul Transporturilor și cu cel al Finanțelor pentru „a găsi soluții de asigurare a fluxului de plăți și, de asemenea, va fi nevoie de o mobilizare susținută a constructorilor”.

„Pe cele două tronsoane mari ale întregului traseu al autostrăzii, lucrările sunt realizate într-un stadiu cuprins între 30% și 80%. Sunt peste 5.000 de muncitori care lucrează zilnic pe șantier. Le mulțumesc constructorilor pentru mobilizare, pentru că finalizarea la timp a lucrărilor la autostradă este un angajament comun între Guvern, CNAIR și constructori. Peste 100 km din tronsonul Ploiești–Pașcani sunt deja deschiși circulației”, a mai arătat prim-ministrul.

Autostrada Moldovei va avea aproximativ 440 de kilometri și va face parte din rețeaua centrală, urmând să aibă a un impact economic și social substanțial pentru regiune, reducând semnificativ timpul de călătorie și îmbunătățind siguranța.

ROMÂNIA

România face un pas important în tratarea marilor arși, anunță ministrul Sănătății: „Centrul de la Timișoara va fi finalizat până la sfârșitul acestui an”

Published

16 minutes ago

on

August 22, 2025

By

© Ministerul Sănătății

România face un pas important în tratarea marilor arși, centrul de la Timișoara urmând să fie finalizat până la sfârșitul acestui an, a anunțat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„România face un pas important în tratarea marilor arși: centrul de la Timișoara va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. Dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat. Urmăresc acest proiect zilnic, l-am susținut constant alaturi de echipă și mă bucur enorm să pot spune că Timișoara va găzdui primul centru funcțional dedicat tratării marilor arși”, a transmis Rogobete, pe pagina de Facebook a ministerului. 

Potrivit ministrului, stadiul lucrărilor a ajuns la 75–80%, cu structura finalizată integral, iar la arhitectură și instalații progresul fiind de 70%, respectiv 75%.

Alexandru Rogobete a precizat că acest centru nu va fi doar un spațiu pentru tratarea marilor arși, ci va include și dotări medicale de ultimă generație: 

  •  58 de paturi pentru UPU-SMURD
  • 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave
  • 6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici
  • 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă
  • o secție ATI cu 27 de paturi
  • un bloc operator modern cu 25 de săli

De asemenea, clădirea va fi prevăzută cu heliport, pentru intervenții rapide și sigure, a anunțat ministrul.

„Proiectul are o valoare de 80 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Sănătății prin proiectul Băncii Mondiale, în parteneriat cu autoritățile județene. La nivelul Ministerului Sănătății a fost deja declanșată procedura pentru achiziția echipamentelor medicale necesare, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință cât mai repede”, a precizat Alexandru Rogobete. 

Construirea Centrelor de Mari Arși, alături de Institutul Oncologic din Timişoara, face parte dintr-un program amplu de modernizare a sistemului medical românesc, derulat de Ministerul Sănătății în colaborare cu autoritățile județene.

„Aceste investiții aduc servicii medicale de înaltă performanță mai aproape de pacienți, reduc inechitățile de tratament și consolidează capacitatea de reacție a sistemului sanitar în situații critice. Este un proiect de echipă, coordonat de Ministerul Sănătății și implementat exemplar de echipa din Timișoara. România are nevoie de spitale moderne și sigure, iar acest obiectiv devine realitate pas cu pas”, a punctat ministrul Sănătății. 

ROMÂNIA

Ministrul Finanțelor: Rezultatele apelului pentru programul „Garanția de portofoliu pentru IMM-uri”, inițiat de BID, reconfirmă nevoia pentru soluții moderne de finanțare a IMM-urilor

Published

3 hours ago

on

August 22, 2025

By

© Ministerul Finanțelor

Rezultatele apelului pentru programul „Garanția de portofoliu pentru IMM-uri”, inițiat de Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), reconfirmă nevoia pentru soluții moderne de finanțare a IMM-urilor, a transmis vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. 

„Am urmărit cu interes rezultatele apelului acestui program, care extinde accesul la finanțare pentru IMM-uri. Practic, prin acest nou instrument, BID garantează până la 70% din valoarea finanțării unui IMM, respectiv până la 80% în cazul întreprinderilor deținute sau administrate de femei / al înteprinderilor implicate în proiecte inovatoare și sustenabile”, a scris ministrul, pe Facebook

Potrivit acestuia, solicitările au depășit așteptările, ajungând la peste 15,6 miliarde de lei, aproape dublu față de bugetul disponibil pentru următorii trei ani, de 8,8 miliarde. 

„Cu o suprasubscriere de aproape 180% , se reconfirmă astfel nevoia puternică a IMM-urilor din România pentru finanțare sustenabilă, dar și încrederea pe care o manifestă instituțiile financiare în acest nou instrument al BID”, a adăugat Alexandru Nazare. 

Ministrul Finanțelor a precizat că Garanția de portofoliu reprezintă primul produs operaționalizat de BID, având ca obiectiv reducerea costurilor de finanțare pentru firme și extinderea accesului acestora la credite, în special pentru investiții și capital de lucru.

„În perioada următoare, BID a anunțat demararea procesului de analiză și aprobare a cererilor, astfel încât primele finanțări susținute de acest instrument să fie disponibile până la finalul anului. Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor”, a punctat Alexandru Nazare. 

