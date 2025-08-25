ROMÂNIA
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române 2025, că România are un rol strategic în actualul context geopolitic, fiind esențial ca poziția țării să fie ferm reprezentată pe plan internațional.
„În acest dialog este imperativ ca vocea României să fie auzită și, într-un final, ascultată”, a afirmat Grindeanu, subliniind responsabilitatea diplomaților români, aflați „în prima linie a tratativelor pentru promovarea intereselor României”. „Pentru promovarea eficientă a intereselor legitime în acest context geopolitic dificil, este nevoie, în primul rând, de o analiză lucidă și de clarificări realiste pe plan intern”, a adăugat acesta.
Referindu-se la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, Grindeanu a arătat că „presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin sancțiuni, trebuie menținută până la acceptarea și aplicarea unei soluții durabile de pace”. El a subliniat că „pacea este prioritatea noastră a tuturor. Doar ea va asigura cadrul pentru reconstrucția la care vrem să contribuim cu toții”.
Totodată, a salutat „demersurile administrației Trump de demarare a negocierilor pentru pace”, dar a punctat că „pentru o pace durabilă, este absolut necesar ca negocierile să reflecte interesele Europei și ale Ucrainei. Iar soluțiile să se bazeze pe garanții de securitate solide și ireversibile.”
Un accent special a fost pus pe regiunea Mării Negre, despre care Grindeanu a spus că „trebuie să primească atenția necesară în planurile pentru viitoarea arhitectură de securitate a continentului nostru”. „România, ca stat vecin, este un pilon logistic vital, inclusiv prin coridoarele de tranzit pentru grâne, asistență umanitară și sprijin militar”, a subliniat el.
În acest context, președintele Camerei Deputaților a insistat asupra importanței infrastructurii: „De aceea, în dialogul cu partenerii europeni și nord-atlantici, trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată din ultimii ani a infrastructurii rutiere de transport din România. Această componentă trebuie să fie o prioritate, dar și un atu, deoarece aduce beneficii tuturor statelor membre.”
Grindeanu a amintit că „în ultimii ani s-au dat în circulație sute de kilometri de drumuri de mare viteză, iar în prezent se lucrează la alte sute de kilometri de autostrăzi și drumuri expres”. Totodată, „progrese importante au fost făcute inclusiv în infrastructura maritimă, fluvială și aeriană. Portul Constanța și porturile dunărene, căile ferate și aeroporturile românești sunt de asemenea componente vitale pentru noua configurație de securitate a Europei.”
În plan politic, Grindeanu a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Ucrainei, al statelor din Balcanii de Vest și pentru integrarea Republicii Moldova, explicând că „o vecinătate democratică, prosperă și sigură este cea mai bună cale pentru propria noastră securitate”: „Integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să fie un obiectiv major al politicii noastre externe, atât prin prisma parteneriatului strategic bilateral, cât și prin elementele comune de limbă, cultură și istorie”, a punctat el.
Președintele Camerei Deputaților a mai punctat importanța fondurilor europene, inclusiv a PNRR: „Atât dezvoltarea infrastructurii de care vorbeam mai devreme, cât și alte proiecte majore au fost facilitate de alocarea fondurilor europene. Iar aici, PNRR-ul are un rol extrem de important”, a spus el.
În același timp, Grindeanu a declarat că „esențială este și promovarea unor noi proiecte, abordare care dă certitudinea unei creșteri constante și predictibile a economiei românești”. În acest sens, a atras atenția și asupra agriculturii: „România are un interes major în ceea ce privește politica agricolă comună. Agricultura românească, fermierii români trebuie susținuți în continuare fără echivoc.”
În ceea ce privește securitatea europeană, Grindeanu a reamintit că „doar acea complementaritate reală între Uniunea Europeană și NATO poate garanta cu adevărat securitatea europeană.” El a cerut „o translație de la o abordare reactivă la una proactivă, iar baza acestei noi abordări trebuie să fie o industrie integrată”. „România trebuie să devină în această logică un actor important în industria de apărare europeană”, a adăugat el.
Oficialul a evidențiat importanța relației transatlantice: „Relația transatlantică rămâne esențială pentru prosperitatea și apărarea țării noastre, care continuă să fie un pilon de stabilitate la Marea Neagră și pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene.” În acest sens, „susținem în continuare creșterea prezenței militare americane în România, element relevant din perspectiva semnalelor de forță și de solidaritate în această nouă configurație geopolitică.”
Nu în ultimul rând, șeful Camerei Deputaților a punctat și obiectivul aderării României la OCDE: „Vom continua să lucrăm în dialog strâns cu Guvernul și cu partenerii internaționali pentru a accelera aceste demersuri, cu obiectivul clar de a finaliza aderarea în anul 2026.”
În final, Sorin Grindeanu a dat asigurări că Parlamentul va rămâne un actor activ în susținerea politicii externe: „În numele Camerei Deputaților vă asigur că vom rămâne un partener activ, predictibil și responsabil în sprijinul politicii externe românești”, a conchis el.
Federația Patronatelor Societăților din Construcții își exprimă îngrijorarea cu privire la măsurile fiscale: „Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție”
Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) își exprimă îngrijorarea cu privire la pachetele recente de măsuri fiscale și bugetare anunțate de Guvern și atrage atenția că există riscul ca aplicarea lor să ducă la reducerea drastică a activității din construcții, cu efecte directe asupra întregii economii.
Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție, avertizează FPSC, într-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului și miniștrilor Finanțelor, Transporturilor și Dezvoltării.
Mediul de afaceri din sectorul construcțiilor atrage atenția că o parte dintre măsurile propuse de Guvern riscă să afecteze grav capacitatea sectorului de a livra proiectele de lucrări, inclusiv cele finanțate prin fonduri europene și PNRR, în termenele și bugetele asumate, inclusiv ratarea pragului de 7,7% estimat că pondere a construcțiilor în PIB-ul României în 2025 și a contribuției Construcțiilor la creșterea PIB cu 3,7%.
„Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), singură organizație patronală reprezentativă pentru sectorul construcțiilor din România, își exprimă profundă îngrijorare cu privire la pachetele recente de măsuri fiscale și bugetare anunțate în contextul consolidării fiscale care au un impact sever și direct asupra stabilității sectorului nostru și implicit asupra stabilității întregii economii românești. Înțelegând pe deplin nevoia imperativă de reechilibrare bugetară, susținem reformele structurale orientate către eficientizarea administrației, combaterea evaziunii și digitalizarea aparatului public dar nu putem să nu atragem atenția că o parte dintre măsurile propuse riscă să afecteze grav capacitatea sectorului de a livra proiectele de lucrări, inclusiv cele finanțate prin fonduri europene și PNRR, în termenele și bugetele asumate, inclusiv ratarea pragului de 7,7% estimat că pondere a construcțiilor în PIB-ul României în 2025 și a contribuției Construcțiilor la creșterea PIB cu 3,7%. FPSC este foarte preocupată pentru a găsi soluții de supraviețuire și a salva de la concordat, insolvență sau chiar faliment măcar o parte dintre firmele implicate în contracte publice, care în acest moment sunt contributoare la bugetul de stat și care au angajată forță de muncă, indiferent că sunt firme mari sau întreprinderi mici și mijlocii”, se arată în document, citat de Agerpres.
În acest context, FPSC vine cu propuneri de măsuri în sprijinul mediului de afaceri din construcții, fără a se pune o presiune suplimentară pe buget.
Prima propunere se referă la prioritizarea proiectelor funcție de stadiul fizic și posibilitatea de finanțare țînând cont și de numărul de contracte și valoarea lor pentru fiecare firmă implicată, în perspectiva evitării închiderii bruște a activității unor firme.
„Cu alte cuvinte, fiecare constructor va trebui să rămână cu câteva contracte alocate din totalul contractelor în derulare, pentru a-și putea continuă activitatea în regim de avarie și a evita șomaj masiv sau chiar falimente. Pentru contractele care vor fi suspendate, lucrările executate și nefacturate se vor factură și achita, înainte de intrarea în vigoare a suspendării contractului (se va acordă un termen de întocmire a facturilor de 60 de zile)”, spune FPSC.
Pentru contractele în curs de semnare sau cele semnate dar care nu au început și nu sunt pe listele de prioritate, garanțiile care în mod normal ar trebui depuse în termen de 5 zile de la semnarea contractului să fie amânate la un termen corespunzător de 5 zile de la ridicarea sistării. Garanțiile deja depuse pentru contracte semnate, dar încă neîncepute și care nici nu vor începe fiind pe listele de lucrări amânate, să fie restituite imediat constructorului, este o altă propunere a constructorilor.
În al treilea rând, aceștia solicită reducerea perioadei de menținere a garanției după recepția la terminarea lucrărilor la maximum 3 ani pentru lucrări noi și la maximum 1 an pentru lucrări de reparații.
„Solicităm această în scopul evitării blocării unor sume importante cu destinația ‘garanție de bună execuție’ pe baza experienței care a dovedit că aceste sume nu sunt accesate mai târziu de perioadele propuse mai sus. Solicităm că valoarea cumulată a garanției de bună execuție și sumele reținute să nu depășească 5%. Compensarea tuturor obligațiilor de plată ale operatorilor economici pentru lucrările executate cu obligațiile de plată ale statului. În noile condiții, constructorii nu mai pot plăti în avans contribuțiile pentru sumele neîncasate. Lucrările puse în funcțiune să fie recepționate parțial sau la terminarea lucrărilor, după caz, pentru deblocarea garanțiilor de bună execuție. Se impune un termen de maxim 5 zile de eliberare, de către beneficiarii publici, a documentului de deblocare a sumelor blocate în Trezorerii (5 zile de la recepțiile parțiale/la terminarea lucrărilor)”, sunt alte măsuri propuse de patronatele din construcții.
De asemenea, reprezentanții mediului de afaceri din construcții vor crearea unui mecanism prin care facturile emise pentru lucrările executate în contractele publice să poată fi folosite de către operatorii economici în scopul garantării creditelor bancare viitoare și a altor proiecte, precum și crearea unui fond de garantare al statului, accesibil companiilor implicate în implementarea proiectelor publice ce trebuie finalizate până la 31.12.2026.
„Concret, constructorii să aibă acces la credite bancare pentru susținerea lucrărilor și să folosească Fondul de garantare al statului pentru acoperirea garanțiilor cerute de instituțiile bancare. Finanțarea trebuie reglementată cu o dobânda maximă de 2% anual, astfel încât antreprenorii să o poată susține din venituri proprii, fără a compromite sustenabilitatea proiectului. Restul dobânzii solicitată de bănci să fie suportată de stat”, explică aceștia.
În plus, ei propun anularea impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de 50 milioane de euro sau stabilirea unor criterii de aplicare.
„În forma actuală, obligația este injustă, pune presiune mai mare mai ales pe firmele cu capital românesc care oricum vor trebui să suporte majorările de impozite, creșterile de prețuri, problemele cu forță de muncă etc. Armonizarea obligațiilor de plată aferente salariilor din construcții cu cele din economia națională. Exceptarea de la plata impozitului pentru 832 lei/salariu reprezentând diferența dintre salariul minim din construcții și salariul minim național la care se adaugă 300 lei exceptați deja în toată economia, mai puțin în construcții, adică 532+300=832 lei”, mai cere FPSC.
În opinia constructorilor, măsurile propuse de pot să contribuie la o susținere a sectorului cu eforturi minimale din partea statului pentru această perioadă dificilă.
„Totuși, ne exprimăm îngrijorarea că, urmare a aplicării recentelor măsuri fiscale, există riscul reducerii drastice a activității din construcții, cu efecte directe asupra întregii economii. Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție. În acest sens, subliniem că în primul trimestru, conform datelor INS, construcțiile au fost singurele care au salvat creșterea economică. În primul trimestru din acest an, creșterea PIB de 0,3% s-a obținut prin creșterea înregistrată în sectorul construcțiilor de 9,9%. Perspectiva este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât, în anul 2024, amânarea plăților la programele finanțate, dar și eliminarea facilităților de care au beneficiat lucrătorii din acest sector, au făcut ca valoarea adăugată brută din construcții să se reducă cu 2,6% (sursă INS). Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră pentru a găsi cele mai bune soluții în scopul depășirii acestei perioade dificile”, mai spune FPSC.
RADR 2025. Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante demersuri internaționale ale României din prezent, afirmă Mircea Abrudean: „Este un obiectiv strategic național”
Ne aflăm într-un context regional și internațional marcat de instabilitate și tensiuni geopolitice accentuate, în care agresiunea Rusiei asupra Ucrainei continuă să afecteze echilibrele strategice ale întregii regiuni, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, subliniind că este esențial ca România să rămână puternică și să traseze, împreună cu partenerii săi, direcții de acțiune menite să consolideze o politică externă pragmatică, coerentă și adaptată provocărilor actuale.
„Diplomația parlamentară a devenit și ea în ultimii ani o componentă esențială a politicii externe a României, completând și consolidând diplomația clasică. Prin participarea Senatului la rețele și organisme parlamentare internaționale, prin schimburi bilaterale și printr-un dialog constant, am reușit să întărim relațiile României cu aliații și partenerii noștri externi, dar și valorile democratice pe care le împărtășim”, a transmis Mircea Abrudean.
Președintele Senatului a precizat că dimensiunea politică a diplomației române este consolidată prin cooperarea comisiilor parlamentare de specialitate cu structurile omoloage din legislativele altor state, creând astfel un cadru de dialog profesionist și eficient, orientat către rezultate concrete și parteneriate durabile.
„În contextul agendei anului 2025 și al perspectivelor pentru anii următori, diplomația parlamentară are potențialul de a răspunde unor provocări majore și de a valorifica oportunități semnificative. Personal, în cadrul vizitelor externe și întâlnirilor bilaterale pe care le-am avut, am susținut potențialul strategic al țării noastre de a deveni un hub logistic în perspectiva reconstrucției Ucrainei și gestionarea efectelor războiului din proximitatea noastră”, a adăugat Mircea Abrudean.
Totodată, Abrudean a declarat că, în paralel cu provocările existente, se conturează și oportunități strategice de care România trebuie să profite: extinderea cooperării în cadrul UE și NATO, dezvoltarea de parteneriate cu economii emergente, susținerea obiectivelor globale privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă, precum și promovarea proiectelor de țară – dintre care, potrivit acestuia, cel mai important în prezent este aderarea României la OCDE, fiind un obiectiv strategic național.
„Am susținut acest proces din funcția de secretar general al Guvernului și acum în calitate de vicepreședinte al Comisiei Speciale Parlamentare pentru OCDE. Legislativul este pe deplin angajat față de acest proces și consolidează rolul său în unul dintre cele mai importante demersuri internaționale ale României din prezent. În fiecare dialog cu partenerii externi, am solicitat sprijin explicit pentru aderarea noastră la OCDE”, a punctat Abrudean.
Mircea Abrudean a amintit că, în luna martie, împreună cu colegii săi din Comisia Specială, a primit la Senat delegația OCDE pentru a discuta aplicat asupra eforturilor pe care legislativul trebuie să le întreprindă. Tot atunci, Senatul a adoptat o lege esențială, inspirată din bunele practici ale OCDE, menită să sporească transparența și responsabilitatea în întreprinderile publice, să stimuleze creșterea economică sustenabilă și să crească eficiența sectorului public.
„Aș dori în închiere să vă asigur că Senatul va reacționa prompt și coerent pentru a reprezenta interesele noastre naționale. Diplomația parlamentară poate și trebuie să completeze eforturile Ministerului Afacerilor Externe pentru consolidarea profilului României pe scena globală și pentru adaptarea la un mediu internațional în continuă schimbare”, a conchis președintele Senatului.
Ministrul român al apărării, alături de Zelenski și omologii din NATO la Kiev: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, o amenințare directă la adresa Europei
Viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a participat duminică, 24 august, la Kiev, la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministrul Ionuț Moșteanu a evidențiat contribuția României la sprijinirea Ucrainei și implicarea activă în eforturile internaționale de consolidare a securității și stabilității în regiune.
“Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă și la adresa Europei. În acest context, România își reafirmă angajamentul ferm ca aliat de încredere, pe flancul estic al NATO. Vom continua să fim alături de Ucraina, până la obținerea unei păci juste și durabile”, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.
La eveniment au participat miniștri ai apărării și reprezentanți ai țărilor NATO, printre care Canada, Danemarca, Suedia, Letonia, Lituania.
Discuțiile din cadrul Forumului s-au concentrat pe lecțiile învățate de Ucraina în fiecare zi și pe perspectivele emergente privind războiul modern.
Tot la Kiev, ministrul apărării a avut și o discuție cu Keith Kellogg, emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, căruia i-a transmis că România rămâne un partener ferm al SUA pentru apărarea valorilor comune și în sprijinirea stabilității regionale și globale.
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, s-au aflat duminică la Kiev, alături de alți înalți oficiali la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.
“Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei. Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a afirmat ministrul apărării.
Citiți și România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Ucraina a celebrat duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
