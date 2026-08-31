RADR 2026. Andrii Sybiha mulțumește României pentru sprijinul puternic acordat Ucrainei și subliniază „esența parteneriatului strategic”: Am căzut de acord, acționăm și obținem rezultate

Ucraina, prin vocea ministrului său de Externe, Andrii Sybiha, a mulțumit României pentru sprijinul acordat în lupa sa împotriva Rusiei invadatoare.

Într-un mesaj video difuzat cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, Sybiha a atras atenția asupra „momentului critic în care ne aflăm, în care putem accelera eforturile noastre de pace.”

„Doresc să mulțumesc României și tuturor dumneavoastră pentru sprijinul acordat Ucrainei. Știu că, în toate capitalele importante, diplomații ucraineni se pot baza pe colegii lor români în promovarea inițiativelor și măsurilor comune. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Ne aflăm acum într-un moment critic, în care putem accelera eforturile noastre de pace. Securitatea noastră este indivizibilă. România resimte în mod direct consecințele terorii ruse împotriva orașelor și porturilor ucrainene. Prioritatea noastră comună este restabilirea păcii cât mai curând posibil. Și în acest sens apreciem poziția de principiu a României. Ați fost prima țară cu care am decis să ne ridicăm relațiile la nivelul unui parteneriat strategic în timpul războiului pe scară largă. Acest lucru dovedește cât de mult prețuim țara dumneavoastră”, a transmis ministrul ucrainean de Externe.

Acesta a subliniat că Bucureștiul și Kievul colaborează pe mai multe paliere.

„Ne respectăm angajamentele asumate. Pe trei niveluri – strategic, regional și la nivel interuman. În primul rând, la nivel strategic. Președintele nostru a stabilit direcția prin parteneriatul strategic din luna martie. Am colaborat îndeaproape pentru a-l transforma în acțiuni concrete. În al doilea rând, parteneriatul nostru regional. Împreună cu Moldova, dezvoltăm „Triunghiul de la Odesa”. Acesta aduce rezultate concrete în domeniul comerțului, transporturilor, energiei și conectivității. Coridorul vertical și o cooperare mai strânsă în domeniul energetic reprezintă o altă prioritate strategică. Acestea pot diversifica rutele de aprovizionare, pot consolida securitatea noastră energetică și pot conecta mai bine Ucraina cu România și cu piața energetică europeană în ansamblu. Un alt domeniu prioritar este restabilirea libertății de navigație în Marea Neagră. Rusia încearcă să ne blocheze porturile și să ne prejudicieze economia și agricultura, dar și securitatea alimentară globală. 90 % din exporturile noastre de cereale sunt transportate pe mare. Și avem un deficit critic în transportul a aproximativ 11 milioane de tone de cereale. Solicităm eforturi comune pentru a rezolva această problemă. În acest sens, intensificăm presiunea asupra Rusiei și deschidem rute alternative. Și mulțumesc României pentru solidaritatea sa”, a mai spus Shybiha.

Acesta a transmis că Ucraina contează pe sprijinul puternic al României, arătând cooperarea bilaterală.

„Pe lângă toate problemele urgente ale momentului, privim și spre viitor. În 2027, Ucraina va prelua președinția Inițiativei Centrale Europene de la România, iar noi vom continua munca voastră. În paralel, promovăm Inițiativa de Integrare a Carpaților a Ucrainei pentru a stimula cooperarea regională. Contăm pe faptul că România va deveni unul dintre membrii fondatori ai acesteia. În al treilea rând, un parteneriat care aduce beneficii popoarelor noastre. Ziua Limbii Române a devenit o realitate în Ucraina, așa cum s-a convenit la Cernăuți, iar Parlamentul nostru promovează legislația privind drepturile comunității naționale române. Așadar, ideea mea principală astăzi este simplă – am căzut de acord, acționăm și obținem rezultate. Aceasta este esența unui parteneriat strategic”, a conchis Andrii Sybiha.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, pe 31 august și 1 septembrie, Reuniunea Anuală a Diplomației Române, ediția din acest an fiind dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar invitatul special este ministrul de externe al Bahrainului, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la 1 septembrie, și reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, reprezentanți ai corpului diplomatic străin acreditat la București, membri ai conducerii MAE și înalți oficiali români.