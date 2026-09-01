RADR 2026. Ilie Bolojan, către diplomații români: Instabilitatea politică și lipsa de predictibilitate – factor agravant, afectează credibilitatea României

Premierul Ilie Bolojan a subliniat marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, rolul diplomației în promovarea intereselor României într-un context internațional marcat de războiul din Ucraina, incidente de securitate în Marea Neagră și conflictul din Orientul Mijlociu, avertizând totodată că instabilitatea politică și lipsa de predictibilitate de la București afectează credibilitatea țării în plan extern.

Șeful Guvernului a reafirmat importanța relațiilor cu Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite și a pledat pentru consolidarea diplomației economice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Bolojan le-a mulțumit, la Palatul Victoria, diplomaților români, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, pentru activitatea desfășurată în ultimul an și pentru colaborarea cu Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe, subliniind rolul esențial al acestora în reprezentarea României și în promovarea intereselor țării în plan extern.

„În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru acest an de colaborare pe care l-am avut cu echipa Ministerului de Externe, cu doamna ministru, cu secretarii de stat, cu dumneavoastră, și să vă asigur de respectul meu, pentru că un element de bază al reprezentării României sunteți dumneavoastră”, a afirmat premierul Ilie Bolojan în deschiderea reuniunii.

Șeful Executivului a vorbit despre provocările majore cu care România s-a confruntat în ultimul an, atât pe plan intern, cât și în contextul evoluțiilor internaționale, arătând că războaiele din vecinătatea României, incidentele cu drone, situația din Marea Neagră, conflictul din Orientul Mijlociu, crizele din energie și seceta au impus o concentrare semnificativă a eforturilor Guvernului.

„A fost un an dificil din vara anului trecut, în care și energiile mele personale, dar și ale membrilor Guvernului s-au canalizat pe problemele majore pe care le aveam, unele din plan intern, puternic presante, altele ca răspuns la crizele pe care le-am avut în acest an”, a afirmat premierul Bolojan.

Un alt subiect abordat a fost situația finanțelor publice și necesitatea continuării măsurilor de reducere a deficitului. Premierul Bolojan a subliniat că dezechilibrele acumulate nu pot fi corectate peste noapte, iar eforturile de consolidare bugetară trebuie continuate și în perioada următoare.

„Cu bune și cu rele consider că acest guvern a făcut ceea ce trebuie în această perioadă și, prin măsurile pe care le-am adoptat, am evitat o downgradare a României, am dus scăderea de deficit pe o direcție care pare constantă, dar care își va epuiza scăderea la finalul acestui an”, a declarat șeful Executivului.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția și asupra importanței predictibilității și stabilității politice pentru credibilitatea României, avertizând asupra riscului generării unor așteptări care nu pot fi susținute.

„Instabilitatea politică, lipsa de predictibilitate vizavi de ce se va întâmpla în România este un factor agravant. Iar crearea de așteptări care nu pot fi acoperite este unul dintre cele mai periculoase lucruri, pentru că, în afară de faptul că ne păcălim cetățenii, generăm o consolidare a sentimentului de neîncredere în autorități”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

În ceea ce privește relația României cu partenerii externi și accesarea fondurilor europene, premierul a evidențiat contribuția echipelor diplomatice, în special a celor de la Bruxelles, atât în relația cu instituțiile europene, cât și în cadrul NATO. Premierul a menționat, de asemenea, parcursul României în procesul de aderare la OCDE și a subliniat importanța continuării eforturilor pentru creșterea competitivității economiei românești.

„În acest an am avut niște provocări externe pe două linii de finanțare, care înseamnă finalizarea programului PNRR și derularea programului SAFE. Pe cele două programe foarte importante pentru finanțările noastre, echipele noastre, în special echipa de la Bruxelles, atât din zona NATO, dar și de la Comisie, consideră că și-au adus un aport foarte important, în afară de negocierile purtate de specialiștii din fiecare minister”, a arătat șeful Executivului.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a făcut referire la negocierile privind finalizarea PNRR și derularea programului SAFE, subliniind că România a reușit să obțină rezultate importante, inclusiv prin redirecționarea unor fonduri către dezvoltarea infrastructurii rutiere.

„Pe partea de SAFE consider că s-a făcut un lucru bun și, reușind să direcționăm o parte din sume pe infrastructura rutieră, ne-am acoperit deficitele enorme pe acest capitol. Gândiți-vă că am avut 5,5 miliarde pe PNRR, pe transporturi, și am semnat contracte de 19,5 miliarde de euro, ca să ne înțelegem bine. Dacă nu mutam cele 4,2 miliarde din SAFE pe autostrăzi, aveam încă o poveste ratată cu autostrăzile din nord-estul României, Pașcani–Iași–Ungheni sau Pașcani–Suceava–Siret”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a subliniat că diplomația economică trebuie să reprezinte o componentă importantă a activității externe a României, dar că eficiența acesteia depinde inclusiv de competitivitatea economiei naționale.

„Pentru a putea fi eficienți ai nevoie de companii care sunt competitive. Altfel, n-am făcut nimic. În acest domeniu, eficiența muncii dumneavoastră și modul în care reprezentați România depinde și de politica internă pe care nu o putem evita”, a afirmat premierul Bolojan.

În ceea ce privește politica externă, premierul Bolojan a reafirmat importanța principalelor ancore strategice ale României: Uniunea Europeană, NATO și parteneriatul cu Statele Unite ale Americii. Totodată, șeful Guvernului a evidențiat rolul relației cu diaspora românească, în special cu comunitățile din statele Uniunii Europene.

În final, premierul le-a mulțumit încă o dată diplomaților români, reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe pentru activitatea desfășurată și pentru colaborarea cu Guvernul, exprimându-și speranța că următorul Executiv va asigura stabilitate și predictibilitate, astfel încât diplomații români să poată reprezenta cât mai eficient interesele țării.

„Sper să existe politici predictibile care să vă creeze portanța pentru a reprezenta și mai bine țara noastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Încă o dată, vă asigur de respectul meu, vă doresc mult succes în activitate și vă rog să țineți steagul României acolo unde îi este locul”, a încheiat premierul Ilie Bolojan.