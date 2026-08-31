RADR 2026 | Mihai Popșoi: R. Moldova este mai aproape ca niciodată de UE și pentru că România a crezut în noi. Ambasadorii României sunt și ambasadorii noștri

Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană datorită inclusiv sprijinului constant al României, care a transformat solidaritatea într-o politică externă concretă, a transmis viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, într-un mesaj adresat participanților la Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) 2026.

„Astăzi, cât Europa traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimele decenii, diplomația română are o relevanță aparte. Nu doar pentru România, ci pentru întreaga regiune. România a demonstrat că poate fi un factor de stabilitate, de echilibru și de speranță. A demonstrat că poate transforma solidaritatea într-o politică externă concretă și eficientă”, a afirmat Mihai Popșoi.

Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că România și Republica Moldova își construiesc împreună viitorul european, fiind unite de limbă, memorie, tradiții și de convingerea că locul lor este într-o Europă liberă, democratică și prosperă.

„Există momente în istorie când geografia devine destin, dar există și momente rare când destinul este ales. Astăzi, România și Republica Moldova aleg în fiecare zi să construiască împreună un viitor comun. Ne despart apele Prutului, ne unesc însă limba, memoria, tradițiile și convingerea că locul nostru este într-o Europă liberă, democratică și prosperă”, a declarat acesta.

Mihai Popșoi a arătat că sprijinul României pentru Republica Moldova s-a concretizat în ultimii ani prin proiecte de infrastructură, interconectări energetice, investiții și programe în domeniul educației.

„România nu a fost doar cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova. A fost sprijinul care s-a văzut și s-a simțit. Spun acest lucru nu doar în calitate de ministru de externe, ci și ca cetățean al Republicii Moldova. Aparțin unei generații care a crescut văzând cum apropierea dintre cele două maluri devine treptat o realitate”, a precizat oficialul de la Chișinău.

El a enumerat, în acest sens, „poduri construite și modernizate”, drumuri care apropie comunitățile, linii electrice care contribuie la securitatea energetică, investiții, școli și grădinițe renovate, burse pentru tineri și oportunități create pentru generațiile viitoare.

„Atunci când Republica Moldova a traversat momente dificile, România ne-a fost mereu alături. Și poate că aceasta este cea mai valoroasă formă a diplomației, aceea care schimbă vieți și aduce speranță”, a evidențiat Mihai Popșoi.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova și-a exprimat aprecierea față de omologul său român, Oana Țoiu, și față de întregul corp diplomatic român pentru susținerea parcursului european al țării sale.

„De multe ori am spus că ambasadorii României sunt și ambasadorii Republicii Moldova. Pentru că, oriunde s-ar afla, ei promovează nu doar interesele României, ci și ferma convingere că succesul Republicii Moldova înseamnă mai multă securitate, mai multă prosperitate pentru întreaga Europă”, a subliniat Popșoi.

Acesta a apreciat că susținerea Bucureștiului a contribuit decisiv la avansarea Republicii Moldova pe drumul integrării europene.

„Astăzi, Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană. Faptul că am ajuns aici este și pentru că România a crezut în noi. Chiar dacă alții aveau îndoieli, ne-a susținut și ne-a însoțit la fiecare pas. Pentru Republica Moldova, acest lucru a făcut și continuă să facă diferența”, a declarat șeful diplomației de la Chișinău.

Mihai Popșoi a încheiat prin evocarea responsabilității comune a celor două state de a construi pentru generațiile viitoare o Europă mai unită, mai sigură și mai prosperă.

„Iar peste ani, când vom privi în urmă, sunt convins că ne vom aminti nu atât deciziile politice sau documentele diplomatice. Ne vom aminti că, într-un moment decisiv al istoriei, cele două maluri ale Prutului și-au dat mână cu mână, pentru că astfel le-a dictat inima”, a conchis acesta.