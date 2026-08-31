RADR 2026 | Mircea Abrudean: Avem argumentele necesare pentru a reprezenta extern o națiune care acționează și are o direcție foarte bine ancorată în structurile europene și euroatlantice

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat, cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR) 2026, rolul diplomației tradiționale și parlamentare în consolidarea profilului extern al României și promovarea direcției sale europene și euroatlantice.

„Avem argumentele necesare, atât în diplomația tradițională, cât și în cea parlamentară, pentru a reprezenta, în relațiile noastre externe, o națiune care acționează, face eforturi, învață din greșeli, este asumată și are, clar, o direcție foarte bine ancorată în structurile europene și euroatlantice”, a transmis Mircea Abrudean.

Președintele Senatului a subliniat că politica externă trebuie utilizată în mod coordonat și pragmatic ca instrument strategic, nu doar ca reacție la situații de criză.

„Reuniunea Anuală a Diplomației Române, ediția 2026, a fost un prilej bun să ne reamintim că politica externă e important să fie privită ca un instrument strategic pe care să-l folosim coordonat și pragmatic, nu doar ca o reacție la nevoie sau la crize”, a afirmat acesta.

Mircea Abrudean a evidențiat și rolul diplomaților în identificarea soluțiilor necesare pentru pace, în contextul conflictelor asimetrice și neconvenționale care marchează lumea actuală.

„Diplomația înseamnă identificarea de soluții pentru a face pacea posibilă. Papa Francisc descria lumea actuală, a conflictelor asimetrice și neconvenționale, ca fiind un al treilea război mondial pe bucăți. Prin urmare, activitatea ambasadorilor, a corpului diplomatic și a celui consular este esențială”, a subliniat președintele Senatului.

Referindu-se la reperele politicii externe a țării, el a arătat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă o ancoră pentru securitatea și dezvoltarea României, în timp ce poziția sa la frontiera estică a Uniunii Europene îi conferă un rol geopolitic, economic și cultural important.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii este o ancoră de securitate și dezvoltare, iar rolul României la granița estică a Uniunii Europene ne poziționează ca o punte geopolitică, economică și culturală indispensabilă între Occident și restul continentului european”, a conchis Mircea Abrudean.