RADR 2026. Nicușor Dan: România vrea un rol mai important în securitatea transatlantică și o prezență economică mai puternică a SUA

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că România trebuie să își consolideze rolul de contributor la securitatea transatlantică și a Flancului Estic, subliniind în același timp importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite și a implicării active în Uniunea Europeană. Șeful statului a prezentat trei obiective pentru politica externă a României: consolidarea securității, sprijinirea comunităților românești din afara granițelor și diplomația economică.

„Mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, contributor la securitatea Flancului Estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim”, a afirmat Nicușor Dan, subliniind că România urmărește „o prezență importantă, și aș spune ambițioasă, în formatele multilaterale în care suntem parte”.

Președintele a menționat participarea României la Summitul B9 de la București, la Formatul Helsinki, la Board of Peace și la Coaliția de Voință, arătând că, în aceste formate, Bucureștiul își exprimă activ poziția în problemele de securitate.

În ceea ce privește relația cu Statele Unite, Nicușor Dan a spus că parteneriatul strategic este „foarte important pentru România” și că, pe lângă componenta de securitate, Bucureștiul urmărește consolidarea prezenței economice americane.

„Ne dorim, dincolo de parteneriatul de securitate, care progresează, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat și necesitatea consolidării răspunsului României la amenințările hibride, atât în zona atacurilor cibernetice și a dezinformării, cât și în ceea ce privește alte forme de presiune.

„Pe amenințări hibride, atât partea mai cinetică, cât și partea, să-i spunem, cyber și de dezinformare, progrese mai mari sau mai mici, dar aceste chestiuni trebuie să fie parte din preocupările noastre în continuare”, a afirmat președintele.

În relația cu Uniunea Europeană, șeful statului a indicat drept priorități viitorul buget european, extinderea UE și consolidarea arhitecturii europene de securitate. România susține în special integrarea Republicii Moldova, Ucrainei și a statelor din Balcanii de Vest, pe baza principiului meritelor.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Nicușor Dan a spus că România își dorește „o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune”, precizând că Bucureștiul sprijină Ucraina atât bilateral, cât și în formate multilaterale și susține presiunea economică asupra Rusiei.

Președintele a evidențiat și importanța strategică a Mării Negre pentru România și Europa, inclusiv din perspectiva viitoarelor conexiuni economice și energetice cu zona Caspică și Asia.

„Marea Neagră – importantă pentru securitatea României, importantă pentru securitatea Europei, importantă în perspectivă pentru relația economică cu zona Caspică și cu Asia în general”, a declarat Nicușor Dan.

El a menționat progresele privind Hub-ul european de securitate maritimă, interconexiunile energetice regionale și exploatarea zăcământului Neptun Deep, care, potrivit președintelui, va începe anul viitor.

În plan regional, Nicușor Dan a subliniat importanța relației cu Republica Moldova și a salutat progresele privind interconexiunile energetice dintre cele două țări. Totodată, șeful statului a evidențiat semnificația recunoașterii oficiale a limbii române în Ucraina.

„Ucraina sărbătorește 31 august, începând de anul acesta, ziua Limbii Române, și acele tensiuni sau îngrijorări cu privire la școala în limba română cred că s-au risipit în bună măsură”, a spus președintele.

În ceea ce privește diplomația economică, Nicușor Dan a indicat noile oportunități pentru companiile românești generate de acordurile comerciale ale UE cu Mercosur, India, Indonezia și Australia. El a pledat pentru o colaborare mai strânsă între companiile românești și diplomația română, atât pentru extinderea prezenței acestora pe piețele externe, cât și pentru atragerea de capital în România.

„Trei obiective în politica externă a României – consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică”, a rezumat Nicușor Dan direcțiile politicii externe pentru perioada următoare.