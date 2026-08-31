RADR 2026 | Oana Țoiu: România rămâne o ancoră puternică între UE și SUA. Nu trebuie și nu avem de făcut o alegere între pilonii noștri

România urmărește să rămână o ancoră puternică între Uniunea Europeană și Statele Unite, investind în parteneriatul transatlantic, dar și asumându-și un rol activ în negocierile privind viitorul buget multianual al UE, consolidarea pieței unice și dezvoltarea conectivității regionale, a transmis ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, la deschiderea Reuniunii Anuale a Diplomației Române (RADR) 2026.

Șefa diplomației române a arătat că reperele tradiționale ale politicii externe, respectiv apartenența la Uniunea Europeană și NATO, parteneriatul transatlantic și relațiile cu statele vecine, rămân vitale, dar trec printr-un proces de transformare la care România trebuie să contribuie ca actor activ.

„Ancorele pe care România s-a bazat, pilonii esențiali, sunt tot acolo, tot puternici, dar ceva esențial s-a schimbat. Ei nu mai sunt într-un loc fix, sunt în transformare”, a afirmat Oana Țoiu.

Referindu-se la relația transatlantică, ministrul de externe a subliniat că România nu trebuie să aleagă între Statele Unite și Uniunea Europeană, ci să contribuie la menținerea unei legături puternice între cei doi piloni.

„Am primit de multe ori întrebarea ce va alege România între SUA și UE. Această întrebare este o capcană, pentru că miza pe care România și-a ales-o și drumul pe care construiește este tocmai ca această alegere să nu fie necesară. Să nu fie necesară pentru noi și să nu fie necesară nici pentru continentul european, pentru că cea mai puternică relație comercială din lume este între UE și SUA și nu doar aceste două continente se bazează pe ea, ci întreg ecosistemul de comerț, așa cum a fost el construit”, a declarat aceasta.

Oana Țoiu a precizat că România a ales să fie „una dintre ancorele puternice” dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, într-un moment în care relația transatlantică necesită un efort diplomatic suplimentar, iar NATO și postura militară americană în Europa sunt în curs de transformare.

„Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, atât din perspectiva acordurilor comerciale, cât și din perspectiva angajamentelor de securitate, sunt într-un moment în care trebuie să investească în această relație, atât la nivel diplomatic, cât și pe celelalte paliere, pentru a putea să construiască împreună pentru viitor”, a explicat șefa diplomației române.

În plan european, ministrul a evidențiat rolul României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual și coordonarea pozițiilor statelor reunite în grupul „Prietenii Coeziunii”.

„România a avut și continuă să aibă un rol esențial în negocierile bugetului european multianual și nu vorbim doar de cele 60 miliarde de euro alocate în această etapă în dreptul României, ci și de extinderea puterii de negociere a României prin coordonarea punctelor de vedere comune în grupul Prietenii Coeziunii, 17 țări în acest moment”, a precizat Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, obiectivele României vizează menținerea unor alocări consistente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, precum și asigurarea accesului companiilor românești, inclusiv al întreprinderilor mici și mijlocii, la viitoarele fonduri europene pentru competitivitate.

Ministrul de externe a subliniat, în acest context, importanța pieței unice pentru economia României, în condițiile în care 72,3% dintre exporturile țării se îndreaptă către celelalte state membre, iar 73% dintre importuri provin din interiorul acesteia.

„Peste 70% din importuri și din exporturi sunt legate de piața unică. Și atunci, care este valoarea argumentelor celor care susțin că România ar trebui să se îndepărteze de asta? Care este argumentul practic pentru cei care susțin că ar trebui să slăbim această piață unică prin reguli care să ne separe și care să divizeze și să fragmenteze piața la loc?”, a întrebat Oana Țoiu.

Dimensiunea europeană a politicii externe a României se reflectă și în proiectele de conectivitate cu statele din vecinătate. Șefa diplomației române a menționat construcția primului pod peste Prut din ultimele șase decenii, dezvoltarea conexiunilor energetice cu Republica Moldova și Ucraina, precum și reluarea discuțiilor cu Serbia privind legăturile feroviare și rutiere.

„Construim primul pod după 60 de ani între România și Republica Moldova. Am avansat proiectele de conectare energetică atât cu Ucraina, cât și cu Moldova. Împreună cu Serbia, au fost săptămânile acestea discuții pentru a relua atât conexiunile feroviare, cât și investițiile necesare pentru drumuri”, a arătat aceasta.

Oana Țoiu a amintit și alocarea obținută de România prin programul european SAFE, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, care va finanța atât achiziții pentru Armata Română, cât și infrastructură cu utilizare duală, inclusiv finalizarea autostrăzii A8.

În ceea ce privește securitatea, ministrul a reafirmat obiectivul consolidării prezenței Statelor Unite în România.

„Decizia României de a continua să prioritizeze investițiile necesare, atât la nivel diplomatic, cât și în cel mai practic mod, în bazele militare, pentru a continua prezența Statelor Unite pe teritoriul nostru și a o consolida, rămâne o prioritate”, a conchis Oana Țoiu.