RADR 2026. România a devenit un actor „esențial pentru securitatea și conectivitatea Europei”, subliniază Marta Kos: Călătoria începută în 2007 intră într-un nou capitol

România joacă un rol din ce în ce mai important în Europa și în regiune, devenind un actor „esențial pentru securitatea și conectivitatea Europei”, a subliniat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, comisarul european pentru Extindere, în mesajul video transmis cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

„Este o mare plăcere să mă adresez dumneavoastră astăzi, în momentul în care România se pregătește să sărbătorească 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Acești 20 de ani ilustrează în mod elocvent povestea extinderii UE. Când România a aderat la Uniunea Europeană în 2007, PIB-ul său pe cap de locuitor se situa la aproximativ 44 % din media UE. 20 de ani mai târziu, această pondere aproape s-a dublat. Ați concretizat promisiunea aderării la UE. Promisiunea că integrarea poate aduce o mai mare prosperitate, mai multe oportunități și un viitor mai bun pentru cetățeni. Iar românii recunosc beneficiile aduse de aderare. Astăzi, aproape trei sferturi dintre ei afirmă că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea noastră. Însă povestea de succes europeană a României depășește cu mult propria sa transformare. Astăzi, jucați un rol din ce în ce mai important în Europa și în regiune. De la Dunăre la Marea Neagră și în întreaga noastră vecinătate estică, ați devenit esențiali pentru securitatea și conectivitatea Europei”, a evidențiat Kos în intervenția sa.

Aceasta a subliniat că în cei 20 de ani România a rămas „un susținător ferm al promisiunii de aderare la UE pentru țările europene care încă depun eforturi pentru a se alătura Uniunii noastre.”

„Le-ați oferit sprijin pe această cale, mai ales în contextul în care se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea celor care doresc să le îndepărteze de Europa. Prin rețeaua voastră de drumuri, porturi și conexiuni energetice, ați contribuit la menținerea legăturii dintre prietenii noștri dragi din Ucraina și Europa și i-ați susținut în lupta lor împotriva agresiunii ruse. Ați ajutat Moldova să se îndepărteze de energia rusească, să reziste atacurilor hibride ale Rusiei și susțineți activ parcursul său european. Astăzi, experții din Parlamentul dumneavoastră colaborează direct cu colegii lor moldoveni pentru a alinia legislația țării la normele UE și a o pregăti pentru aderare. Aceasta este leadershipul regional pus în practică. Și demonstrează de ce extinderea este importantă”, a mai spus comisarul european pentru Extindere.

În viziunea sa, „astăzi, extinderea înseamnă mult mai mult decât simpla creștere a Uniunii noastre din punct de vedere al populației sau al suprafeței.”

„Ea a devenit parte integrantă a unor considerente mai ample, menite să asigure prosperitatea, stabilitatea și securitatea pe termen lung ale continentului nostru. România poate juca un rol foarte important în a ne ajuta să atingem acest obiectiv. Știți ce schimbări poate aduce aderarea la UE. Știți ce este necesar pentru a ajunge acolo și puteți ajuta țările care se află încă pe acest drum să avanseze. Prin sprijinirea acestora, prin împărtășirea experienței dumneavoastră și prin susținerea opțiunii lor europene, România ne poate ajuta să aducem Europa mai aproape.

Pe măsură ce vă apropiați de împlinirea a 20 de ani de la aderarea la UE, acesta este un moment pentru a privi înapoi cu mândrie și în viitor cu ambiție. Călătoria dumneavoastră europeană nu s-a încheiat odată cu aderarea din 2007. Ea a intrat într-un nou capitol. Astăzi, ne ajutați să conturăm viitorul european al întregului nostru continent. Și aștept cu nerăbdare să continuăm această colaborare”, a mai reliefat Marta Kos.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, pe 31 august și 1 septembrie, Reuniunea Anuală a Diplomației Române, ediția din acest an fiind dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar invitatul special este ministrul de externe al Bahrainului, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la 1 septembrie, și reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, reprezentanți ai corpului diplomatic străin acreditat la București, membri ai conducerii MAE și înalți oficiali români.