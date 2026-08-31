RADR 2026: România este țara care a avansat cel mai rapid în negocierile de aderare la OCDE, afirmă Oana Țoiu. O nouă discuție privind aderarea, în septembrie, în Consiliul OCDE

Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a declarat luni, la deschiderea Reuniunii Anuale a Diplomației Române, că România a înregistrat progrese semnificative în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), finalizând 24 dintre cele 25 de avize formale necesare.

„Suntem țara care a avansat cel mai rapid și cel mai eficient în negocieri”, a transmis Oana Țoiu, precizând că, în ultimul an, Guvernul și instituțiile partenere au finalizat 10 avize formale.

Potrivit ministrului, România beneficiază în prezent de o evaluare tehnică favorabilă și în cazul celui de-al 25-lea aviz, ceea ce ar deschide calea către finalizarea procesului de aderare.

„Avem acum 24 din cele 25 necesare și evaluare tehnică bună și pe ultimul aviz – un ritm record pentru parcursul nostru de aderare la clubul economiilor dezvoltate”, a afirmat Țoiu.

O nouă discuție privind parcursul României către aderarea la OCDE este programată în septembrie, în Consiliul organizației.

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Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 24 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.