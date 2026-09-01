RADR 2026: România speră la un acord privind bugetul UE 2028-2034 până la finalul anului, afirmă Nicușor Dan. Șeful statului îl primește joi pe Antonio Costa

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că negocierile privind Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 reprezintă una dintre principalele mize ale relației României cu Uniunea Europeană.

„Urmează un an important, cu decizii majore care privesc Cadrul Financiar Multianual. Sperăm să avem un buget european în 2028-2034 până la sfârșitul acestui an”, a afirmat șeful statului, cu două zile înainte de a-l primi la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, aflat într-un tur al capitalelor țărilor UE.

Președintele Consiliului European a început săptămâna trecută un turneu în statele membre ale UE pentru a se întâlni cu liderii naționali, cu vizite la Bratislava, Tallinn, Vilnius, Riga și Praga.

În cadrul acestui turneu, Costa discută cu cu șefii de stat sau de guvern despre agenda Uniunii Europene, cu un accent deosebit pe următorul buget multianual al UE, și pentru a pregăti terenul pentru viitoarele reuniuni ale Consiliului European. El se va afla joi, 3 septembrie la București, cea de-a doua săptămână a itinerariului său politic cuprinzând și vizite la Luxemburg, Zagreb, Budapesta, Sofia, Atena, Nicosia și Ljubljana.

În discursul său la RADR, Nicușor Dan a evidențiat rolul României în grupul „Prietenii Coeziunii”, format din 16 state membre care susțin menținerea unei politici de coeziune puternice în viitorul buget european.

„România a coordonat declarația comună a grupului Prietenii Coeziunii, 16 state care acționează împreună, înțelegând că au interese comune în ceea ce privește arhitectura viitorului buget european”, a spus președintele.

Grupul „Prietenii Coeziunii”, coordonat de România, a transmis o declarație comună privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, cu președintele Nicușor Dan solicitând menținerea unei finanțări puternice pentru politica de coeziune și politica agricolă comună. În același timp, statele considerate „frugale”, care solicită un buget european mai auster, cer reduceri tocmai în domeniul politicilor agricole și de coeziune pentru a putea finanța noile priorități europene, precum apărarea și competitivitatea economică. O voce dominantă în spectrul acestor reduceri este Germania și cancelarul său Friedrich Merz.

În mesajul transmis diplomaților români cu privire la relația cu Ue, șeful statului a mai subliniat că România urmărește, totodată, consolidarea rolului Uniunii Europene în domeniul securității și susține procesul de extindere, în special în cazul Republicii Moldova, Ucrainei și Balcanilor de Vest.

„Ne interesează foarte mult arhitectura de securitate în interiorul Uniunii Europene”, a mai declarat Nicușor Dan.