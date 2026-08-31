RADR 2026. Roxana Mînzatu, apel către membrii corpului diplomatic și consular: Europa competitivă nu se construiește doar la Bruxelles. Avem nevoie ca statele membre, regiunile și instituțiile să colaboreze

Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, invită România și celelalte țări membre să contribuie la o Europă mai puternică și mai competitivă, în contextul agendei europene din perioada următoare, axată pe mobilitatea forței de muncă, educație și calitatea locurilor de muncă.

Roxana Mînzatu a prezentat într-un mesaj video transmis cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române modul în care s-a transformat România în cei aproape 20 de ani de apartenență la familia europeană.

„Anul viitor, România va marca o etapă importantă: 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. În aceste două decenii, România s-a schimbat profund. Peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene au susținut dezvoltarea țării. România și-a triplat PIB-ul și s-a apropiat mult mai mult de media UE. Productivitatea muncii a crescut cu peste 60 %. Salariile medii s-au triplat. Ocuparea forței de muncă a crescut. Iar sărăcia și excluziunea socială, care reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale României, au scăzut. Dar mai sunt încă multe de făcut. Direcția de urmat este însă clară”, a arătat Mînzatu.

Potrivit vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, apartenența României la UE a adus beneficii pentru blocul european.

„România a devenit un stat membru pe care Uniunea Europeană se poate baza cu adevărat, o țară stabilă, constructivă și dedicată unității europene și securității noastre comune. Iar voi, diplomații României, sunteți cei care consolidați această reputație prin munca pe care o depuneți zi de zi. Dar povestea europeană a țării nu se rezumă, după cum știm cu toții, doar la progresul economic. Ea se referă și la modul în care românii au trăit experiența europeană. Puține națiuni au îmbrățișat libertatea de circulație atât de pe deplin precum au făcut-o românii. Iar astăzi, aproximativ 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în alte state membre ale Uniunii Europene. Pentru ei, libertatea de a studia, de a munci și de a-și construi o viață oriunde în Europa face parte din viața de zi cu zi. Și da, investițiile europene, spațiul Schengen, programul Erasmus și accesul la locuri de muncă în întreaga Europă au creat oportunități reale. Acestea au adus o mai mare mobilitate, venituri mai mari, noi competențe și, desigur, noi experiențe”, a exemplificat Roxana Mînzatu.

Ea a lăudat și evidențiat importanța rețelei diplomatice în menținerea legăturilor dintre diaspora și România, punctând responsabilitatea comună pentru ceea ce urmează.

„Sarcina noastră nu constă doar în a recunoaște realizările Europei. Sarcina noastră înseamnă să ne pregătim pentru ceea ce urmează.

Acum, Europa trebuie să devină mai sigură. Trebuie să devină mai competitivă. Dar trebuie, de asemenea, să rămână un loc al oportunităților, al echității și al progresului social. Iar aceste obiective trebuie să meargă mână în mână. Pentru că Europa nu poate fi competitivă fără oameni calificați. Nu poate fi rezilientă fără cetățeni împuterniciți, fără societăți puternice și fără încredere în societăți. Și de aceea continuăm să investim în oamenii din Uniunea Europeană. Prin intermediul Fondului Social European Plus și al programului Erasmus Plus, peste 36 de milioane de europeni au participat până în prezent la programe care îi sprijină pe parcursul anilor 2025 și 2026. Aproximativ 450 000 de inițiative sunt puse în aplicare în întreaga Uniune Europeană cu sprijinul acestor fonduri”, a continuat Mînzatu.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a dat asigurări că eforturile de construi un viitor mai bun pentru fiecare cetățean european vor continua.

Roxana Mînzatu a anunțat că în luna septembrie a acestui an va prezenta pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă, urmat de un nou pachet privind educația.

Acesta din urmă se referă la condițiile de muncă ale cadrelor didactice, la inteligența artificială în educație, la dezvoltarea competențelor de bază pentru copiii europeni.

Cele două inițiative legislative vor fi succedate de Legea privind locurile de muncă, ce ar urma să fie publicată spre sfârșitul anului.

„Obiectivul este destul de simplu, dar și unul complex. O Europă mai competitivă, mai bine pregătită din punct de vedere al competențelor și mai bine pregătită pentru schimbare, rămânând în același timp echitabilă și puternică din punct de vedere social. Cu toate acestea, după cum știți foarte bine, instituțiile europene nu pot realiza acest lucru singure. Avem nevoie de statele membre, de administrații, de regiuni, avem nevoie ca instituțiile să colaboreze zi de zi. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Corpului diplomatic și consular, România intră în a treia decadă de apartenență la Uniunea Europeană cu o forță sporită, cred eu, cu responsabilitate și, sper, cu o mare ambiție. Voi transmiteți această voce în fiecare zi în toată Europa și în întreaga lume”, a conchis Roxana Mînzatu.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, pe 31 august și 1 septembrie, Reuniunea Anuală a Diplomației Române, ediția din acest an fiind dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar invitatul special este ministrul de externe al Bahrainului, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la 1 septembrie, și reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, reprezentanți ai corpului diplomatic străin acreditat la București, membri ai conducerii MAE și înalți oficiali români.