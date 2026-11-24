Fondurile europene vor rămâne în continuare extrem de importante pentru România, dar ele vor reprezenta un procent tot mai mic dintr-un PIB din ce în ce mai mare, a subliniat Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale, în cadrul evenimentului intitulat „Informare și consultare publică privind stadiul negocierilor pentru cadrul financiar multianual 2028-2034 al UE și poziționarea României”, organizat de Administrația Prezidențială.

Acesta a evidențiat trei aspecte pe care România ar trebui să le aibă în vedere în cadrul negocierilor privind bugetul multianual al UE pentru 2028-2034.

Primul la care a făcut referire Radu Burnete ține de schimbarea de filosofie — de tranziția de la transferuri de fonduri dintre Europa de Vest spre Europa de Est la concentrarea pe prioritățile comune, europene, în contextul diminuării decalajului de dezvoltare și provocărilor geopolitice.

„Transferurile dintre Europa de Vest spre Europa de Est vor scădea semnificativ, și pentru că Europa de Est a avut creștere economică, ne-au crescut veniturile. Pur și simplu nu vom mai avea același volum de transferuri nete de bani europene, dintr-o parte în cealaltă, și trebuie să fim foarte conștienți de lucrul ăsta. Așa vor arăta de acum înainte bugetele europene. Nu doar pentru că Europa de Est a crescut, dar și pentru că Europa are noi provocări în față. Filozofia noului buget, așa cum o văd eu, este că e mai puțin axată pe transferuri și mai mult axată pe niște priorități europene, agreate la nivel european, unde punem bani în comun țările europene, pentru că mai apoi fiecare să duce în timpul îndeplinirii acestei obiective ale Uniunii”, a explicat Burnete.

Referindu-se la cel de-al doilea aspect — finanțarea bugetului multianual al UE — Radu Burnete a spus că, „într-o formă sau alta”, România va trebui să accepte că „trebuie să plătim în plus la bugetul UE.”

„Vorbim de noi resurse proprii. Dacă e să obținem ceea ce România susține, și anume un buget ambițios al Uniunii — Comisia Europeană a propus 2 trilioane, irlandezii (n.r. președinția irlandeză a Consiliului UE) și apoi Costa (n.r. președintele Consiliului European) au mai redus din această ambiție la presiunea țărilor frugale, va trebui, într-o formă sau alta, să acceptăm că trebuie să plătim în plus la bugetul Uniunii. El n-are cum să crească dacă nimeni nu vrea să contribuie în plus. Și aici e o dezbatere care e foarte importantă pentru noi și la care suntem foarte atenți împreună cu colegii din ministere, pentru că ea nu va fi relevantă doar începând din 2028. Ea va da drumul unui nou ciclu de filozofie fiscală europeană. Nu faptul că Uniunea va putea colecta suplimentar bani din anumite locuri sau că statele vor ceda bani acolo. Din punctul meu de vedere, și cred că asta simțim cu toții, una dintre marile dezbateri acum și în decembrie, pe asta va fi — care sunt aceste noi resurse și cum vor alimenta ele aceste ambiții suplimentare ale Uniunii Europene”, a continuat consilierul prezidențial.

Potrivit acestuia, România trebuie să fie conștientă, dacă se uită la alocările care îi revin în următorii șapte ani, că nu va mai avea același volum de fonduri europene în PIB, precum a fost în exercițiile anterioare, prin urmare „trebuie să fim mult mai eficienți și mult mai deștepți cum folosim acești bani ca ei să aibă un factor multiplicator mai mare.”

Cel de-al treilea aspect la care a făcut referire Burnete este cel legat de resursele proprii ale UE, amintind de angajamentul României de a aduce deficitul la 3% din PIB până în 2031.

„Dacă noi suntem de acord ca Uniunea să se alimenteze cu bani suplimentari din țara noastră, care se vor întoarce într-o mare măsură înapoi în România pe niște obiective europene, asta înseamnă că e posibil să mai găsim alte resurse financiare în bugetul nostru. Eu cred că e important și la nivel public să conștientizăm că e pur și simplu un nou cadru de discuție al acestui buget. Și să nu vă așteptați, nici că negocierile vor fi la fel ca acum 7 sau 14 ani, nici că rezultatele vor semăna cu cele de acum 7 sau 14 ani, când veneam aici cu un sac mare și anunțam că România a primit nu știu câte zeci de miliarde. Acum dezbaterea importantă este despre Uniunea Europeană, despre viitorul Uniunii Europene, cum facem ca aceste bugete ale Uniunii Europene să satisfacă obiectivele Uniunii, care țin acum și de apărare și de competitivitate și așa mai departe”, a conchis Radu Burnete.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat sâmbătă o nouă propunere privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, care prevede o reducere cu 204 miliarde de euro față de proiectul inițial al Comisiei Europene, echivalentă cu aproximativ 10%.

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Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune extraordinară pe 26 și 27 noiembrie, dedicată următorului cadru financiar multianual și finanțării Ucrainei

Propunerea, înaintată în perspectiva summitului extraordinar al liderilor europeni din data de 26 noiembrie, urmărește menținerea contribuțiilor naționale la un nivel rezonabil, în timp ce finanțarea pentru competitivitate, apărare și gestionarea migrației ar urma să crească semnificativ.

Pentru a finanța viitorul buget multianual, contribuțiile naționale ar urma să crească, în medie, de la 0,80% la 0,82% din Venitul Național Brut al statelor membre.

Pentru a menține aceste contribuții la un nivel rezonabil, președintele Consiliului European a propus un pachet de cinci noi surse de venituri pentru bugetul UE: veniturile din serviciile digitale ale marilor companii, Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, deșeurile electronice nereciclate, produsele din tutun și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Parlamentul European, instituție cu rol de colegislator, a respins deja aceste tăieri.

Legislativul european și-a adoptat în aprilie poziția privind viitorul Cadru Financiar Multianual și a solicitat un buget echivalent cu 1,27% din Venitul Național Brut al UE, la care să se adauge 0,11% din VNB pentru rambursarea datoriei aferente fondului NextGenerationEU.

Eurodeputații susțin că rambursarea datoriilor contractate în trecut nu trebuie să se facă în detrimentul programelor și investițiilor europene.

În proiectul de negociere al președinției irlandeze, dimensiunea bugetului coborâse deja la 1,02% din VNB, iar propunerea prezentată de Antonio Costa ar reduce-o sub pragul de 0,97%, potrivit previziunilor economice de toamnă ale Comisiei Europene.

Pentru adoptarea viitorului buget multianual al UE este necesară unanimitatea în Consiliu și aprobarea Parlamentului European cu majoritatea absolută a membrilor săi.