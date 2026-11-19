Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), Radu Gănescu, a avertizat joi, la ARPIM Forum 2026, că instabilitatea politică și lipsa de coerență a politicilor și instituțiilor publice împiedică finalizarea unor inițiative importante pentru pacienți. El a subliniat că elaborarea strategiilor trebuie urmată de continuitate în implementare și de colaborare între autorități, organizațiile de pacienți și industria farmaceutică.

„Ceea ce ne omoară, și o spun cu cea mai mare sinceritate, este instabilitatea pe care o dă această casă în care ne aflăm astăzi aici. Din cauza faptului că nu reușim să avem o coerență în ce înseamnă politici publice și instituții publice, toți cei care suntem la această masă nu reușim să finalizăm lucruri importante pentru pacienții din România”, a declarat Radu Gănescu, referindu-se la Parlamentul României.

Reprezentantul COPAC a invocat Planul național de combatere a cancerului ca exemplu al dificultății de a duce la capăt inițiative începute cu ambiție.

„Am început Planul național de combatere a cancerului printre primele țări din Europa și cu un entuziasm foarte ridicat. Începem lucruri, ne punem la masă, din păcate, de terminat le terminăm foarte greu sau de multe ori nu le finalizăm. Și aici cred că ar trebui să ne gândim cum putem să începem și să și terminăm lucrurile”, a afirmat acesta.

Gănescu a recunoscut progresele sistemului de sănătate din ultimii 10–20 de ani, atât în privința tratamentelor inovatoare, cât și a echipamentelor, diagnosticului și serviciilor medicale. El a remarcat și o deschidere mai mare a autorităților către societatea civilă, deși implicarea organizațiilor de pacienți nu a ajuns încă la nivelul dorit.

În privința evaluării tehnologiilor medicale, președintele COPAC a susținut necesitatea modificării mecanismului actual, astfel încât acesta să răspundă mai bine nevoilor pacienților, și a indicat că proiectul este în lucru. Totodată, a salutat implicarea pacienților în comisia de bioetică și de aprobare a studiilor clinice, pe care a descris-o drept un pas important.

„Asociațiile de pacienți vor fi întotdeauna o voce, vor fi implicate, vor fi alături de industria farmaceutică, cât și de autorități, și vor încerca să fie o voce pentru pacienții din România, pentru că avem nevoie să colaborăm și avem nevoie să construim împreună”, a subliniat Radu Gănescu.

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care marchează 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), reunește înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului este lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 oferă o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro.