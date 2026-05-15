Radu Miruță, la masa rotundă România–Polonia–Ucraina de la BSDA 2026: Descurajarea modernă presupune și reziliență industrială, tehnologică și economică

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat joi, 14 mai, la masa rotundă „Strategic Dialogue Romania – Poland – Ukraine: strengthening the Eastern Flank – Industry, Deterrence, and Reconstruction”, organizată în cadrul expoziției internaționale Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA) 2026.

În cadrul discuțiilor, ministrul apărării naționale a evidențiat importanța consolidării cooperării dintre România, Polonia și Ucraina în actualul context de securitate, marcat de efectele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Securitatea Ucrainei este direct legată de securitatea întregului spațiu european, iar România sprijină cu fermitate suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statului ucrainean”, a spus Radu Miruță.

Totodată, ministrul a evidențiat rolul României și al Poloniei ca piloni de stabilitate și securitate pe Flancul Estic al NATO, precum și importanța măsurilor luate pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare, în special prin creșterea activităților de vigilență sporită în cadrul Aliat, de la Marea Baltică, la Marea Neagră.

În cadrul discuțiilor, oficialul român a accentuat necesitatea dezvoltării cooperării în domeniul industriei de apărare, al tehnologiilor dual-use, al mobilității militare și al infrastructurii strategice, subliniind că „descurajarea modernă presupune nu doar capabilități militare, ci și reziliență industrială, tehnologică și economică”.

Ministrul apărării naționale a prezentat, de asemenea, eforturile României privind creșterea investițiilor în apărare și dezvoltarea industriei naționale de profil, inclusiv prin valorificarea instrumentelor europene dedicate consolidării bazei industriale și tehnologice de apărare.