Radu Miruță, la reuniunea miniștrilor Apărării: Unitatea europeană funcționează. Trebuie să accelerăm producția în industria de apărare

ROMÂNIAU.E.CONSILIUL UE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis omologilor săi din Uniunea Europeană că România este angajată în cooperarea europeană pentru a crește producția în industria de apărare, fiind pregătită să facă mai mult pe Flancul Estic. 

„La Reuniunea informală a miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Wicklow, în Irlanda, mesajul meu a fost clar: unitatea dovedită în ultima perioadă funcționează. Avem nevoie de cooperare și mai strânsă pentru a face pași și mai rapizi pentru producție în industria de apărare. România este țara de pe Flancul Estic unde simțim «mirosul» războiului”, a precizat înaltul oficial român.

De asemenea, acesta a subliniat că România este determinată să își protejeze teritoriul și cetățenii, să protejeze estul Europei: „În ciuda propagandei intense care încearcă să creeze realități paralele, există efecte indirecte ale războiului care se poartă la granița noastră.”

„Suntem pregătiți să facem mai mult pe flancul estic. În următoarele săptămâni, vom avea o capacitate mai mare de a doborî dronele, inclusiv de la sol”, a mai adăugat Radu Miruță.

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Miniștrii apărării din UE se reunesc în Irlanda în perioada 31 august – 1 septembrie, pentru discuții conduse de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, privind sprijinul militar pentru Ucraina, securitatea maritimă, apărarea în domeniul spațial și situația din Liban.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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