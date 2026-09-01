Radu Miruță, la reuniunea miniștrilor Apărării: Unitatea europeană funcționează. Trebuie să accelerăm producția în industria de apărare

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a transmis omologilor săi din Uniunea Europeană că România este angajată în cooperarea europeană pentru a crește producția în industria de apărare, fiind pregătită să facă mai mult pe Flancul Estic.

„La Reuniunea informală a miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Wicklow, în Irlanda, mesajul meu a fost clar: unitatea dovedită în ultima perioadă funcționează. Avem nevoie de cooperare și mai strânsă pentru a face pași și mai rapizi pentru producție în industria de apărare. România este țara de pe Flancul Estic unde simțim «mirosul» războiului”, a precizat înaltul oficial român.

De asemenea, acesta a subliniat că România este determinată să își protejeze teritoriul și cetățenii, să protejeze estul Europei: „În ciuda propagandei intense care încearcă să creeze realități paralele, există efecte indirecte ale războiului care se poartă la granița noastră.”

„Suntem pregătiți să facem mai mult pe flancul estic. În următoarele săptămâni, vom avea o capacitate mai mare de a doborî dronele, inclusiv de la sol”, a mai adăugat Radu Miruță.

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