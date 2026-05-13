Radu Miruță: SAFE este pentru România una dintre cele mai ieftine și inteligente opțiuni de finanțare pentru apărare

Ministrul apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri că instrumentul european SAFE reprezintă pentru România „una dintre cele mai ieftine și inteligente opțiuni de finanțare pentru apărare”, subliniind că programul oferă condiții avantajoase atât pentru modernizarea armatei, cât și pentru dezvoltarea industriei de apărare locale.

Declarațiile au fost făcute la deschiderea celei de-a zecea ediții a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA 2026), eveniment dedicat industriei de apărare, securității și sectorului aerospațial.

La eveniment participă atât mari companii internaționale din industria de apărare și aerospațială, cât și societăți românești strategice din portofoliul Ministerului Economiei, între care ROMARM, Romaero, IAR Brașov, Avioane Craiova, Arsenal Reșița, Electromecanica Ploiești, Fabrica de Arme Cugir sau Șantierul Naval Mangalia.

Potrivit ministrului român al apărării, dezbaterile publice privind SAFE sunt justificate, însă modernizarea Armatei României nu depinde exclusiv de acest instrument european.

„Știu că, în spațiul public, discutăm foarte mult zilele acestea despre SAFE. Și este firesc. Dar vreau să fie clar: înzestrarea Armatei României nu se rezumă la SAFE. Armata se modernizează prin mai multe programe, prin investiții constante și prin decizii strategice luate pe termen lung”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul a explicat că SAFE oferă României posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru programele de înzestrare militară în condiții financiare semnificativ mai avantajoase decât cele de pe piețele externe.

„Pentru Ministerul Apărării, pentru Guvernul României, este extrem de eficient să folosim banii din SAFE. Pentru că dobânda este aproape la jumătate prin comparație cu ce poate obține Guvernul României de pe piețele externe”, a declarat ministrul apărării.

Potrivit lui Radu Miruță, România poate accesa prin SAFE finanțări cu dobânzi de maximum 3%, maturitate de până la 45 de ani și perioadă de grație de zece ani.

„Asta înseamnă că rambursarea începe abia din 2035”, a afirmat oficialul român.

Ministrul a susținut că SAFE nu trebuie privit doar ca un mecanism de finanțare, ci și ca o oportunitate pentru dezvoltarea capacităților industriale din România și pentru crearea de locuri de muncă.

„SAFE nu înseamnă doar finanțare ieftină. Este șansa României de a dota Armata și, în același timp, de a aduce producție și locuri de muncă în țară”, a afirmat Radu Miruță.

Oficialul român a subliniat că autoritățile urmăresc localizarea producției în România în cadrul proiectelor derulate prin SAFE, însă a avertizat că statul nu va accepta majorări artificiale de prețuri din partea companiilor producătoare.

„Condițiile de localizare puse de Ministerul Economiei, de Cancelarie, în aprecierea mea, sunt acceptabile pentru România, mai ales prin comparație cu nimicul existent înainte”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că Ministerul Apărării dispune deja de oferte anterioare pentru aceleași echipamente militare și că acestea reprezintă un reper clar în negocierile actuale.

„Din fericire, noi avem oferte primite la Ministerul Apărării pentru aceleași lucruri înainte de a începe această interacțiune pe SAFE. Și atunci ne raportăm la ceea ce cu mâna lor au trimis aceste companii”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul a spus că autoritățile acceptă ajustări rezonabile legate de inflație sau de cerințele suplimentare privind localizarea producției, dar nu și creșteri exagerate ale costurilor.

„Înțelegem mici chestiuni care sunt legate de inflație. Înțelegem mici chestiuni care au crescut datorită solicitării noastre suplimentare de localizare. Dar altfel, raportându-ne la chestiuni cuantificabile, prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării”, a declarat oficialul român.

Potrivit ministrului, limitele financiare ale proiectelor de înzestrare au fost deja aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de Parlament.

„Acum s-a trasat o barieră, un plafon, după ce au fost aprobate aceste proiecte în Parlament și și ei știu că statul român nu poate semna valori mai mari decât cele aprobate în Parlamentul României”, a afirmat Radu Miruță.

Acesta și-a exprimat speranța că negocierile cu producătorii vor continua „corect”.

„Trag nădejde că își vor reveni și va exista această interacțiune corectă”, a spus ministrul.

Radu Miruță a făcut referire și la lecțiile războiului din Ucraina și la necesitatea accelerării modernizării militare și a cooperării strategice.

„Trăim într-o perioadă în care tehnologia schimbă radical modul în care se poartă conflictele, iar lecțiile războiului de lângă noi ne obligă să ne mișcăm mai repede, mai inteligent și mai coordonat”, a declarat ministrul român al apărării.

Potrivit acestuia, modernizarea capabilităților militare și dezvoltarea parteneriatelor strategice rămân „priorități clare” pentru Ministerul Apărării Naționale.