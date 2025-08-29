ROMÂNIA
Raed Arafat reacționează după agresarea unui livrator străin: Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență
Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență, a reacționat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, de origine palestiniană, după ce un livrator din Bangladesh a fost lovit de un tânăr în București.
„Un atac asupra unui om motivat de culoarea pielii sau de originea sa este un atac direct asupra demnității umane. România nu trebuie să lase loc urii, iar cei care seamănă frică și xenofobie nu fac decât să răspândească slăbiciune și rușine. Am văzut atacul unui tânăr asupra altui tânăr, motivat exclusiv de diferențele dintre ei. Atacatorul îl percepe pe străin, venit să muncească legal, ca pe un invadator și îi spune să se întoarcă în țara sa, probabil sub influența mesajelor rasiste și xenofobe, atent concepute și propagate de o șleahtă de personaje care nu merită niciun respect”, a subliniat Arafat într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Acesta a atras atenția că ura „nu apare din neant”, ci este „cultivată” de cei care urmăresc să „manipuleze emoțiile celor vulnerabili” și să „exploateze lipsa de educație istorică”.
„Tinerii noștri trebuie să știe că astfel de ideologii au adus omenirii doar suferință. Și Hitler a folosit tinerii pentru a instiga împotriva evreilor și a tuturor celor pe care îi consideră <<inferiori>>, iar rezultatul a fost unul dintre cele mai negre capitole din istoria omenirii”, a amintit șeful DSU.
Raed Arafat evidențiază responsabilitatea comună pe care o are fiecare dintre noi în fața unor astfel de gesturi.
„Cei care astăzi ridică mâna împotriva unui om pentru că este <<altfel>>, precum și cei care aprobă astfel de gesturi, chiar și prin tăcere, repetă, conștient sau nu, greșelile tragice ale trecutului. Rolul nostru este să învățăm, să ne amintim și să ne opunem ferm ori de câte ori ura încearcă să devină vocea dominantă”, a mai spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
Reacții cu privire la acest incident au venit și din partea președintelui Nicușor Dan și din partea Ambasada Bangladeshului la București.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Președintele Consiliului European, António Costa, va vizita liderii UE în statele membre în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, în cadrul unui “tur al capitalelor” care va cuprinde și România, unde se va afla pe 4 septembrie pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, călcând astfel pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se va întâlni luni, 1 septembrie, la Constanța, cu Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Potrivit unui comunicat al Consiliului, acest „Tour des Capitales” îi va permite președintelui Costa să adune opiniile șefilor de stat sau de guvern cu privire la situația din UE și să pregătească terenul pentru viitoarele Consilii Europene și summituri internaționale. În paralel, șefa Comisiei Europene va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, considerate statele UE din prima linie a flancului estic.
„În următoarele trei săptămâni, voi călători prin Europa, întâlnindu-mă cu liderii UE în capitalele lor. Aceste conversații vor contribui la conturarea agendei noastre comune pentru lunile următoare. În calitate de președinte al Consiliului European, datoria mea este să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor – mai ales în aceste vremuri incerte. Rolul meu este să construiesc consens. Cu fiecare vizită, voi munci pentru a consolida cooperarea noastră, pentru că, în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare forță a noastră”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.
În cadrul întâlnirilor cu liderii, președintele Costa va discuta toate principalele priorități politice, precum și metodele de lucru ale Consiliului European.
Președintele va vizita majoritatea țărilor UE între 1 și 19 septembrie. O primă întâlnire cu prim-ministrul Belgiei, Bart de Wever, a avut loc pe 27 august la Bruxelles.
În prima săptămână a turneului său, președintele Costa se va întâlni cu prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, pe 2 septembrie. Această vizită va fi precedată de participarea sa la Forumul Strategic de la Bled, pe 1 septembrie, unde va susține un discurs principal.
Pe 2 septembrie, președintele Costa se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, la Zagreb.
Pe 3 septembrie, el se va întâlni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, la Viena.
Pe 4 septembrie, va fi în România pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan și în Bulgaria pentru o întâlnire cu prim-ministrul Rossen Jeliazkov.
Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu prim-ministrul Petr Fiala în Cehia și cu prim-ministrul Dick Schoof în Țările de Jos, pe 5 septembrie.
Detaliile săptămânii următoare vor fi anunțate vineri, 5 septembrie.
Până la sfârșitul anului, președintele António Costa va prezida două Consilii Europene formale, în octombrie și decembrie 2025, precum și Consiliul European informal care va avea loc la Copenhaga pe 1 octombrie. Întâlnirea Comunității Politice Europene este programată pentru 2 octombrie, tot în capitala daneză.
Costa va co-prezida Summitul UE-CELAC din 8-9 noiembrie în Columbia și Summitul UE–Uniunea Africană în Angola, pe 24-25 noiembrie. În numele UE, el va participa, de asemenea, la Săptămâna la Nivel Înalt a ONU și va susține discursuri în fața Adunării Generale ONU și a Consiliului de Securitate ONU în septembrie. De asemenea, el va particip la COP30, la Belém, în noiembrie.
SĂNĂTATE
Pacienții oncologici vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată prin CNAS: Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului
Pacienții oncologici din România vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată prin CNAS, pentru a crește calitatea vieții în timp ce luptă cu boala.
Astfel, la propunerea Ministerului Sănătății și a CNAS, Guvernul României a aprobat ca serviciile psihologice să fi decontate prin sistemul public de sănătate: „Până acum, pacienții bolnavi de cancer au fost nevoiți să ducă o dublă luptă – cu boala și cu lipsa accesului la sprijin psihologic. De astăzi, România recunoaște oficial că tratamentul complet al cancerului nu înseamnă doar medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci și suport emoțional”, a transmis ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.
Noul cadru legislativ stabilește:
- Până la 30 iunie 2026, pacienții oncologici pot beneficia de servicii psihologice decontate la recomandarea medicilor specialiști, chiar dacă psihologii nu au formare în psihooncologie.
- Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea serviciilor, sprijinul psihologic va fi acordat doar de psihologi cu formare profesională în psihooncologie.
De asemenea, această etapă oferă oferă timp pentru dezvoltarea unei rețele de specialiști și pentru pregătirea resurselor umane.
Prin noul act normativ, se creează un cadru clar și stabil de finanțare, iar pacienții oncologici primesc acces gratuit la servicii psihologice: „Se elimină barierele financiare care au împiedicat până acum accesul la suport emoțional.”
„Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului. Studiile arată că pacienții care beneficiază de suport emoțional au o mai bună aderență la tratament, o reziliență crescută și o calitate a vieții mai ridicată. Prin această decizie, Ministerul Sănătății transmite un mesaj ferm: pacientul se află în centrul politicilor publice de sănătate”, a mai subliniat ministrul Alexandru Rogobete.
În perioada următoare, Ministerul Sănătății și CNAS vor colabora cu organizațiile profesionale și cu societățile medicale pentru implementarea rapidă și coerentă a noilor măsuri.
BUSINESS
Confederația Patronală Concordia subliniază că doar prin „dialog constructiv” între autorități și mediul de afaceri „pot fi prevenite dezechilibre economice suplimentare induse de noi măsuri fiscale”
Confederația Patronală Concordia apreciază deschiderea la dialog între autorități și mediul de afaceri și subliniază importanța analizei impactului măsurilor fiscale avute în vedere, pentru a evita distorsiuni majore în economie și presiuni suplimentare asupra companiilor.
De asemenea, organizația trans-sectorială se așteaptă ca „reformele să continue și să fie accelerate, accentul fiind pus pe măsuri ample de reducere a cheltuielilor bugetare, care să conducă la echilibrarea deficitului și la o mai mare eficiență în cheltuirea banului public”.
Eliminarea IMCA ar susține competitivitatea companiilor
Confederația Patronală Concordia salută propunerea de eliminare a Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), o taxă care a provocat deja efecte negative asupra companiilor și nu a atins rezultatele dorite în privința veniturilor colectate, fapt ce a afectat companiile și a descurajat investițiile.
Măsuri pentru echitatea concurențială
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, organizația apreciază că „pachetul 2 de măsuri abordează mai multe probleme importante, precum impozitarea coletelor extra-comunitare și corecta impozitare a serviciilor de cazare, pentru a asigura un mediu concurențial echitabil. Aceste prevederi vor proteja companiile românești care respectă regulile și vor contribui la o competiție loială pe piață”.
Combaterea evaziunii prin digitalizare, nu prin noi taxe
Concordia, salută, de asemenea, „introducerea unor măsuri de reducere a evaziunii fiscale prin modernizarea și creșterea eficienței ANAF”, considerând că „acesta este drumul corect, nu prin impozite suplimentare pentru cei care plătesc deja corect taxele”.
„Credem, în continuare, că modificarea regimului special pentru contribuabilii care înregistrează cheltuieli cu entități afiliate ar fi putut fi evitată dacă ANAF ar fi avut capacitatea de a aplica normele existente privind deductibilitatea acestor cheltuieli, aliniate deja la standardele europene și OCDE. Un ANAF reformat, digitalizat și eficient ar fi putut identifica și sancționa abuzurile prin controale bine făcute. Solicităm aceste reforme de mult timp și vom continua să o facem”, menționează Concordia în comunicat.
Organizația trans-sectorială consideră că „rămân de clarificat aspecte tehnice, precum cele ce privesc deductibilitatea cheltuielilor cu proprietatea intelectuală, pentru a asigura aplicarea clară a măsurii și pentru a limita impactul semnificativ asupra industriilor producătoare”.
Concordia apreciază „dialogul și deschiderea și considerăm că doar printr-o astfel de colaborare putem menține echilibrul între obiectivul de a stabiliza situația fiscal-bugetară și cel de a păstra competitivitatea economiei, într-un context în care aceasta resimte deja presiuni majore”.
Pachetul 3 de măsuri trebuie să accelereze reformele și să sprijine creșterea economică
Concordia așteaptă ca „reformele să continue și să fie accelerate, iar pachetul 3 să fie axat pe măsuri de reducere a evaziunii fiscale, consolidarea capacității ANAF, precum și măsuri de sprijin și relansare economică, esențiale pentru stimularea unei economii care acum funcționează cu <<frâna de mână trasă>>”.
