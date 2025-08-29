Raed Arafat reacționează după agresarea unui livrator străin: Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență

Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență, a reacționat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, de origine palestiniană, după ce un livrator din Bangladesh a fost lovit de un tânăr în București.

„Un atac asupra unui om motivat de culoarea pielii sau de originea sa este un atac direct asupra demnității umane. România nu trebuie să lase loc urii, iar cei care seamănă frică și xenofobie nu fac decât să răspândească slăbiciune și rușine. Am văzut atacul unui tânăr asupra altui tânăr, motivat exclusiv de diferențele dintre ei. Atacatorul îl percepe pe străin, venit să muncească legal, ca pe un invadator și îi spune să se întoarcă în țara sa, probabil sub influența mesajelor rasiste și xenofobe, atent concepute și propagate de o șleahtă de personaje care nu merită niciun respect”, a subliniat Arafat într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Acesta a atras atenția că ura „nu apare din neant”, ci este „cultivată” de cei care urmăresc să „manipuleze emoțiile celor vulnerabili” și să „exploateze lipsa de educație istorică”.

„Tinerii noștri trebuie să știe că astfel de ideologii au adus omenirii doar suferință. Și Hitler a folosit tinerii pentru a instiga împotriva evreilor și a tuturor celor pe care îi consideră <<inferiori>>, iar rezultatul a fost unul dintre cele mai negre capitole din istoria omenirii”, a amintit șeful DSU.

Raed Arafat evidențiază responsabilitatea comună pe care o are fiecare dintre noi în fața unor astfel de gesturi.

„Cei care astăzi ridică mâna împotriva unui om pentru că este <<altfel>>, precum și cei care aprobă astfel de gesturi, chiar și prin tăcere, repetă, conștient sau nu, greșelile tragice ale trecutului. Rolul nostru este să învățăm, să ne amintim și să ne opunem ferm ori de câte ori ura încearcă să devină vocea dominantă”, a mai spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Reacții cu privire la acest incident au venit și din partea președintelui Nicușor Dan și din partea Ambasada Bangladeshului la București.