Rafinăria Petromidia și-a reluat activitatea și funcționează la capacitate maximă pentru România, anunță ministrul Bogdan Ivan

Andreea Radu
Rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, și-a reluat activitatea și funcționează la capacitate maximă pentru România, a anunțat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Lucrările de mentenanță au fost realizate în timp record, iar necesarul pentru piață a fost asigurat pe toată durata acestei perioade. Livrările de produse petroliere au fost reluate, iar alimentarea cu benzină și motorină continuă fără disfuncționalități”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.

Potrivit ministrului, rafinăria Petromidia acoperă aproximativ 27% din consumul intern de motorină și benzină. În 2025, aceasta a rafinat aproximativ 5,9 milioane de tone, dintre care aproape 5,4 milioane de tone de țiței, iar restul alte materii prime, producând circa 5,8 milioane de tone de produse finite (1,66 milioane de tone de benzină și 2,52 milioane de tone de motorină).

„Volumele disponibile sunt direcționate cu prioritate către rețeaua proprie de stații, pentru a asigura continuitatea alimentării la pompă”, a adăugat Bogdan Ivan.

De asemenea, acesta a precizat că, acolo unde apar situații punctuale, critice, există capacitatea de a mobiliza rapid volumele necesare pentru acoperirea cererii.

„Sistemul funcționează, stocurile sunt gestionate responsabil, iar aprovizionarea continuă în condiții normale”, a conchis ministrul Energiei.



Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

