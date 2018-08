Rally for Heroes 2018: Raliu caritabil în zece țări europene dedicat forțelor britanice căzute la datorie în Afganistan

Rally for Heroes, o inițiativă de caritate prin strângerea de fonduri pentru forțele britanice care au participat la operațiunile din Afganistan din 2001 și până în prezent, a strâns la ediția din acest an 134.000 de lire sterline la capătul unui raliu desfășurat în perioada 2-11 august în zece țări europene.

Traseul, început în Marea Britanie, a cuprins alte nouă țări din Europa (Franța, Elveția, Italia, Slovenia, Croația, Bosnia, Austria, Germania și Luxemburg). Aflat la a cincea ediție, Rally for Europe a debutat în 2010 și se desfășoară o dată la doi ani, având la bază conceptul parcurgerii a minim 5 mile (aproximativ 8 km) pentru fiecare soldat britanic căzut la datorie în conflictul din Afganistan.

Rally for Heroes 2018 is now complete, we were able to announce that we have raised almost £134,000 for @SSAFA that’s over £350,000 so far in total.

With all fundraising since 2010 now coming in at over £525,000 it still blows us away how generous the public are.@TeamDeranged TY

— Rally for Heroes (@RallyforHeroes) August 12, 2018