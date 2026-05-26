“Rămân devotat cauzei integrării R. Moldova în UE și cauzei reunificării țării și poporului român”, afirmă Băsescu după ce a primit cetățenia Republicii Moldova

Robert Lupițu
Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat, marți, că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și a reunificării țării și poporului român.

Precizările au fost făcute după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat acordarea cetățeniei Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu, pe care l-a descris drept un susținător constant al cetățenilor moldoveni și al parcursului european al țării.

“Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”, a scris Băsescu, pe Facebook.

Traian Băsescu a obţinut cetăţenia Republicii Moldova în data de 9 iunie 2016, în urma unui decret semnat de Nicolae Timofti, fostul preşedinte al Republicii Moldova.

El anunţase încă din 2013 că doreşte să depună cerere pentru cetăţenia moldovenească, după ce-şi va încheia şi cel de-al doilea mandat de preşedinte al României.

În ianuarie 2017, proaspătul preşedinte al Republicii Moldova la acea vreme, pro-rusul Igor Dodon, a semnat decretul prin care i-a retras cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu.

Traian Băsescu a primit cetățenia R. Moldova, anunță Maia Sandu: "De azi, sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru"
Directorul ICI București, la Romania Digital Communications and Media Forum: Provocarea este să construim reguli care protejează fără să blocheze inovația
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

