“Rămân devotat cauzei integrării R. Moldova în UE și cauzei reunificării țării și poporului român”, afirmă Băsescu după ce a primit cetățenia Republicii Moldova

Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat, marți, că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și a reunificării țării și poporului român.

Precizările au fost făcute după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat acordarea cetățeniei Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu, pe care l-a descris drept un susținător constant al cetățenilor moldoveni și al parcursului european al țării.

“Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”, a scris Băsescu, pe Facebook.

Traian Băsescu a obţinut cetăţenia Republicii Moldova în data de 9 iunie 2016, în urma unui decret semnat de Nicolae Timofti, fostul preşedinte al Republicii Moldova.

El anunţase încă din 2013 că doreşte să depună cerere pentru cetăţenia moldovenească, după ce-şi va încheia şi cel de-al doilea mandat de preşedinte al României.

În ianuarie 2017, proaspătul preşedinte al Republicii Moldova la acea vreme, pro-rusul Igor Dodon, a semnat decretul prin care i-a retras cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu.