Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței CE în România: ”Principiul egalității de șanse este coloana vertebrală a proiectului european”

Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România a participat ieri, 22 noiembrie 2021, la conferința Future of Equal Chances organizată de Banca Europeană de Investiții și think-thank-ul pentru politici publice VERTIK for the Future, iar cu acest prilej a reiterat importanța Strategiei privind egalitatea de gen.