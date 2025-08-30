NATO
“Ramsteinul Estului”: România deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite, afirmă un fost comandant al forțelor NATO în Europa
România este elementul central pentru succesul unei misiuni internaționale de menținere a păcii în Ucraina, susțin Philip Breedlove, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), și Glen Howard, președintele The Saratoga Foundation, cei doi subliniind într-un articol publicat pe National Interest că infrastructura militară românească, în special Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, considerată „Ramstein of the East”, este esențială pentru viitorul unui eventual acord de pace între Moscova și Kiev.
Potrivit lui Breedlove și Howard, sprijinul american este crucial pentru ca o astfel de misiune să fie viabilă. Ei notează că, deși președintele Donald Trump a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina, acesta a indicat că Statele Unite pot asigura sprijin aerian și logistic pe care Europa nu îl poate furniza singură. Cei doi precizează că armata americană colaborează deja cu planificatorii europeni, iar secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, coordonează cu oficialii ucraineni detaliile garanțiilor de securitate.
Analiza celor doi pornește de la premisa că premierul român Ilie Bolojan a precizat că Bucureștiul nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean, dar va pune la dispoziția aliaților infrastructura militară și bazele aeriene operate de NATO. Totodată, Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. Și premierul și MApN au dat ca exemplu Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu.
Precizările Bucureștiului au fost făcute pe fundalul faptului că publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
În acest context, Breedlove și Howard arată în materialul lor că liderii europeni se coagulează în jurul unui plan pentru o forță de menținere a păcii condusă de Marea Britanie și Franța, sub umbrela Multinational Force Ukraine. Aceasta ar urma să includă până la zece state și să numere între 6.000 și 10.000 de militari, capabili să ofere logistică, expertiză și instruire forțelor ucrainene după semnarea unui acord de pace. Totuși, cei doi atrag atenția că Europa nu poate duce la bun sfârșit o astfel de operațiune fără puterea aeriană americană în zona Mării Negre.
Breedlove și Howard notează că rolul Washingtonului ar putea merge de la desfășurarea de avioane de luptă și sisteme de apărare antiaeriană până la furnizarea de drone și informații de intelligence. La minimum, susțin autorii, flota americană de transport greu este indispensabilă pentru mobilizarea trupelor și echipamentelor. În această ecuație, afirmă ei, România devine punctul de sprijin pentru întreaga arhitectură logistică a unei misiuni de pace în Ucraina.
Un element central, potrivit lui Breedlove și Howard, îl constituie Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK), lângă Constanța. Supranumită „Ramstein of the East”, în referire la baza aeriană americană din Germania care a fost punctul de sprijin al operațiunilor NATO din 1953, baza din România are o pistă de peste 3.300 de metri capabilă să primească orice aeronavă americană, inclusiv transportoarele grele C-17 Globemaster III sau C-5 Galaxy și avioanele cisternă KC-135 și KC-46. Cei doi reamintesc că MK a jucat un rol vital începând cu 2003, ca hub pentru zeci de mii de militari americani în drum spre Irak și Afganistan, fiind integrată în infrastructura NATO chiar înainte de aderarea României.
România a fost în permanență un aliat decisiv al Statelor Unite, insistă Breedlove și Howard. Ei amintesc angajamentul Bucureștiului, reafirmat la summitul NATO de la Haga, de a crește cheltuielile de apărare până la 5% din PIB în 2035, după ce a atins pragul de 2% încă din timpul primei administrații Trump.
Totodată, Breedlove și Howard subliniază că România a făcut investiții majore în tehnologie militară americană. În 2017, Bucureștiul a achiziționat șapte sisteme Patriot pentru 4 miliarde de dolari, dintre care unul a fost donat Ucrainei, iar recent a aprobat un contract de 6,5 miliarde pentru 32 de avioane F-35A. Potrivit autorilor, până în 2030 România va deține o flotă modernă de F-35, ceea ce îi va conferi una dintre cele mai avansate forțe aeriene din regiune.
În concluzie, Breedlove și Howard avertizează că, fără bazele aeriene și infrastructura militară românească, orice misiune europeană de menținere a păcii ar fi lipsită de fundament logistic. Ei susțin că România, prin „Ramstein of the East”, deține cheia pentru reușita unei operațiuni conduse de europeni și sprijinite de Statele Unite, punând la încercare coeziunea transatlantică și capacitatea NATO de a proiecta securitate pe flancul estic.
Danemarca alocă încă 1,3 mld. de euro în 2026 pentru a-și consolida apărarea națională și sprijinul militar pentru Ucraina
Guvernul danez a anunțat, joi, constituirea, prin proiectul de buget pe 2026, a unei rezerve de 10 miliarde de coroane (aproximativ 1,3 miliarde de euro) destinată consolidării apărării naționale și sprijinului militar acordat Ucrainei.
Potrivit Ministerului Apărării, suplimentarea bugetară va duce alocările pentru apărare ale Danemarcei la peste 3% din PIB în 2026, depășind obiectivele stabilite la nivelul NATO.
„Situația de securitate cere să ne întărim apărarea. De aceea mă bucur că putem aloca din nou fonduri suplimentare pentru această întărire istorică a Forțelor Armate, proces pe care l-am început deja”, a declarat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen.
O parte importantă a noilor fonduri va fi direcționată către sprijinul militar pentru Ucraina.
„Când susținem Ucraina, nu este vorba doar de securitatea lor – este și securitatea întregii Europe. Danemarca a stat, încă de la începutul războiului, umăr la umăr cu Ucraina, și mă bucur că putem arăta din nou că sprijinul nostru continuă fără ezitare”, a subliniat ministrul apărării.
Prin această măsură, guvernul de la Copenhaga își reafirmă angajamentul de a consolida atât capacitatea de apărare națională, cât și rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse.
Șeful Statului Major al Apărării din Franța cere Europei să se ridice la dinamica puterii dure: “O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat”
Guvernele dezbinate ale Europei neagă măsura în care violența modelează politica globală și trebuie să facă un pas înainte pentru a-și afirma forța combinată ca putere dură, a avertizat șeful Statului Major al Apărării din armata franceză într-un amplu interviu înainte de plecarea din funcție, la finalul unui mandat care a marcat implicarea substanțială a Franței pe flancul estic al NATO, îndeosebi prin conducerea grupului de luptă al Alianței Nord-Atlantice în România.
„O Europă slăbită s-ar putea trezi mâine ca un animal vânat, după două secole în care Occidentul a dat tonul. Nu este vorba doar de forțele armate, ci de faptul că acum predomină dinamica puterii dure”, a declarat generalul Thierry Burkhard într-un comentariu neobișnuit de tranșant pentru Politico Europe și ziarul francez Libération.
Burkhard a avertizat că statele fragmentate ale Europei din perspectivă militară vor trebui să se lege mai strâns ca forță strategică pentru a contracara „sferele de influență” construite de China, Rusia și SUA.
„Pe de o parte, țările europene nu au fost niciodată atât de puternice. Pe de altă parte, există o formă de negare din partea guvernelor și a populațiilor în fața nivelului de violență din lume astăzi”, a adăugat el.
Verificarea realității făcută de generalul francez reia un număr tot mai mare de avertismente despre slăbiciunea Europei.
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a subliniat și el săptămâna trecută că UE trebuie să înceteze să mai pretindă că poate exercita influență globală doar ca forță economică și piață de consum. El a insistat că blocul a primit un „semnal de trezire extrem de brutal” de la Donald Trump și că trebuie să gândească în termeni mult mai strategici în ceea ce privește securitatea și cheltuielile pentru apărare.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a acuzat miercuri Uniunea Europeană că alunecă spre irelevanță pe scena mondială. „Trebuie să fim dispuși să plătim prețul libertății și independenței noastre”, a spus ea.
Burkhard, care își încheie mandatul la sfârșitul lunii, urmând să fie înlocuit de generalul aviației Fabien Mandon, se află la conducerea armatei franceze din 2021.
Sub comanda sa, forțele armate franceze și-au întărit prezența pe flancul estic al Europei și au devenit mai active în NATO, pregătindu-se pentru un război de înaltă intensitate. În ultimele luni, generalul francez a co-prezidat și coaliția celor dispuși, un grup de țări care lucrează la garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia.
Burkhard a descris o lume definită de patru factori politici: folosirea forței pentru rezolvarea conflictelor; presiunea unor țări precum China, Rusia, Coreea de Nord și Iran de a contesta Occidentul; puterea războiului informațional; și impactul schimbărilor climatice.
Conflictul de înaltă intensitate din Ucraina declanșează o regândire profundă a modului în care operează forțele armate occidentale, potrivit lui Burkhard.
„Am trecut de la războaiele alese — din Irak, Afganistan sau Mali — la războaie impuse”, a spus generalul francez.
În ceea ce el numește „războaie alese”, liderii politici și militari păstrează controlul asupra cantității de muniție folosite, a duratei desfășurării trupelor și a numărului de personal implicat. Războaiele impuse sunt conflicte existențiale, fără astfel de opțiuni. „Dacă ucrainenii nu luptă sută la sută [împotriva Rusiei], vor dispărea. Asta înseamnă războaie impuse”, a adăugat el.
Pentru a face față noii realități, Burkhard a susținut că forțele armate occidentale trebuie să își diversifice arsenalele. „Întrebarea «ce omoară ce și la ce cost» este centrală. Dacă dezvoltăm doar arme de înaltă tehnologie care omoară, dar sunt de fapt foarte, foarte scumpe, probabil nu vom reuși”, a spus el, adăugând că forțele armate au nevoie și de arme de uzură cu costuri reduse.
Generalul francez a respins argumentul conform căruia forțele armate franceze ar rezista doar câteva zile într-un conflict de înaltă intensitate, deoarece stocurile de muniții sunt prea scăzute. Franța nu ar lupta singură cu Rusia, ci alături de aliații NATO, a subliniat el.
„Stocurile noastre de muniții nu sunt la fel de ridicate pe cât ar trebui, pentru că ne-am concentrat mai mult pe războaiele alese”, a adăugat Burkhard. „Înseamnă asta că forțele armate franceze nu sunt capabile să se angajeze în operațiuni? Nu. Ele pot face acest lucru chiar din această seară, dacă este necesar.”
Norvegia a livrat României încă trei avioane de luptă F-16. Până în prezent au fost livrate 21 de aeronave din cele 32 achiziționate
Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi, 28 august, în Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, de la Mihail Kogălniceanu.
Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene și vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României, arată MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind achiziția a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic inițial și un pachet complementar de bunuri și servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziția către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilități între două state aliate în cadrul NATO.
Până în prezent au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu. Finalizarea recepției întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025.
România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.
În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.
Totodată, România și Țările de Jos au semnat recent un memorandum prin care olandezii vor transfera, la prețul simbolic de 1 euro, către Forțele Aeriene Române un număr 18 de aeronave de tip F-16 ca parte a colaborării bilaterale pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești.
