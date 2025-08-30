“Ramsteinul Estului”: România deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite, afirmă un fost comandant al forțelor NATO în Europa

România este elementul central pentru succesul unei misiuni internaționale de menținere a păcii în Ucraina, susțin Philip Breedlove, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), și Glen Howard, președintele The Saratoga Foundation, cei doi subliniind într-un articol publicat pe National Interest că infrastructura militară românească, în special Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, considerată „Ramstein of the East”, este esențială pentru viitorul unui eventual acord de pace între Moscova și Kiev.

Potrivit lui Breedlove și Howard, sprijinul american este crucial pentru ca o astfel de misiune să fie viabilă. Ei notează că, deși președintele Donald Trump a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina, acesta a indicat că Statele Unite pot asigura sprijin aerian și logistic pe care Europa nu îl poate furniza singură. Cei doi precizează că armata americană colaborează deja cu planificatorii europeni, iar secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, coordonează cu oficialii ucraineni detaliile garanțiilor de securitate.

Analiza celor doi pornește de la premisa că premierul român Ilie Bolojan a precizat că Bucureștiul nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean, dar va pune la dispoziția aliaților infrastructura militară și bazele aeriene operate de NATO. Totodată, Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. Și premierul și MApN au dat ca exemplu Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu.

Precizările Bucureștiului au fost făcute pe fundalul faptului că publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.

În acest context, Breedlove și Howard arată în materialul lor că liderii europeni se coagulează în jurul unui plan pentru o forță de menținere a păcii condusă de Marea Britanie și Franța, sub umbrela Multinational Force Ukraine. Aceasta ar urma să includă până la zece state și să numere între 6.000 și 10.000 de militari, capabili să ofere logistică, expertiză și instruire forțelor ucrainene după semnarea unui acord de pace. Totuși, cei doi atrag atenția că Europa nu poate duce la bun sfârșit o astfel de operațiune fără puterea aeriană americană în zona Mării Negre.

Breedlove și Howard notează că rolul Washingtonului ar putea merge de la desfășurarea de avioane de luptă și sisteme de apărare antiaeriană până la furnizarea de drone și informații de intelligence. La minimum, susțin autorii, flota americană de transport greu este indispensabilă pentru mobilizarea trupelor și echipamentelor. În această ecuație, afirmă ei, România devine punctul de sprijin pentru întreaga arhitectură logistică a unei misiuni de pace în Ucraina.

Un element central, potrivit lui Breedlove și Howard, îl constituie Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (MK), lângă Constanța. Supranumită „Ramstein of the East”, în referire la baza aeriană americană din Germania care a fost punctul de sprijin al operațiunilor NATO din 1953, baza din România are o pistă de peste 3.300 de metri capabilă să primească orice aeronavă americană, inclusiv transportoarele grele C-17 Globemaster III sau C-5 Galaxy și avioanele cisternă KC-135 și KC-46. Cei doi reamintesc că MK a jucat un rol vital începând cu 2003, ca hub pentru zeci de mii de militari americani în drum spre Irak și Afganistan, fiind integrată în infrastructura NATO chiar înainte de aderarea României.

România a fost în permanență un aliat decisiv al Statelor Unite, insistă Breedlove și Howard. Ei amintesc angajamentul Bucureștiului, reafirmat la summitul NATO de la Haga, de a crește cheltuielile de apărare până la 5% din PIB în 2035, după ce a atins pragul de 2% încă din timpul primei administrații Trump.

Totodată, Breedlove și Howard subliniază că România a făcut investiții majore în tehnologie militară americană. În 2017, Bucureștiul a achiziționat șapte sisteme Patriot pentru 4 miliarde de dolari, dintre care unul a fost donat Ucrainei, iar recent a aprobat un contract de 6,5 miliarde pentru 32 de avioane F-35A. Potrivit autorilor, până în 2030 România va deține o flotă modernă de F-35, ceea ce îi va conferi una dintre cele mai avansate forțe aeriene din regiune.

În concluzie, Breedlove și Howard avertizează că, fără bazele aeriene și infrastructura militară românească, orice misiune europeană de menținere a păcii ar fi lipsită de fundament logistic. Ei susțin că România, prin „Ramstein of the East”, deține cheia pentru reușita unei operațiuni conduse de europeni și sprijinite de Statele Unite, punând la încercare coeziunea transatlantică și capacitatea NATO de a proiecta securitate pe flancul estic.