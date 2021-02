Raport al CE: Populația Europei îmbătrânește în ritmuri diferite, iar diferențele demografice se vor accentua în următoarele decenii în funcție de preferințele rezidențiale și de migrația internă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut miercuri că s-au făcut greșeli în strategia de vaccinare împotriva COVID-19 a Uniunii Europene, dar a apărat în același timp principiile de bază ale acesteia, potrivit DPA și Reuters, citate de Agerpres.

”Campania de vaccinare s-a accelerat în Europa. Din decembrie, au fost livrate peste 26 de milioane de doze și vom face toate eforturile pentru a ne atinge obiectivul de a vaccina până în vară 70% din populația adultă a UE. Totuși, e adevărat că nu ne situăm acolo unde ne dorim în ce privește campania. Am întârziat prea mult cu aprobările. Şi poate că am fost prea siguri că ceea ce am comandat va veni cu adevărat la timp. Am subestimat dificultatea legată de producţia în masă. Într-un fel, ştiinţa a surclasat industria”, a precizat Ursula von der Leyen în Parlamentul European cu ocazia unei dezbateri privind situația actuală a strategiei UE privind vaccinurile anti-COVID-19.

În pofida acestui lucru, președinta Comisiei Europene a apărat decizia de a opta pentru o autorizare condiționată de punere pe piață, și nu pentru o aprobare de urgență a vaccinurilor.

”Noi am făcut alegerea de a nu o lua pe o scurtătură când vine vorba de siguranță și eficacitate a vaccinurilor. Procesul de aprobare a vaccinului durează 3-4 săptămâni în plus, absolut esențiale pentru a clădi încrederea și a garanta siguranța. Trebuie să îmbunătățim diseminarea informațiilor cu EMA. Cu toții ne-am concentrat pe punerea la punct a vaccinului, am reușit acest lucru în 10 luni. Este o mare reușită. Producția de noi vaccinuri este un proces foarte complex. Nu este ușor să lansezi o producție de pe o zi pe altă. Aceste vaccinuri prezintă până la 400 de substanțe. Capacitatea industrială trebuie să țină pasul cu rapiditatea științei. Europa a investit miliarde de euro în avans în aceste capacități. Acum este nevoie de previzibilitate. Noi nu avem intenția de a restricționa companiile care își onorează contractele cu UE”, a mai spus von der Leyen.

În acest sens, aceasta a făcut trimitere la grupul de lucru anunțat săptămâna trecută însărcinat să colaboreze cu companiile farmaceutice, să identifice principalele obstacole pentru producţia de vaccinuri anti-COVID-19 şi să pregătească blocul comunitar pentru noile variante ale coronavirusului, potrivit EFE, citat de Agerpres.

”Bătălia cu COVID-19 este un maraton, nu un sprint! În fiecare zi apar noi vești, cu noi mutații. Ele vor continua să apară. Trebuie să putem anticipa și să pregătim aceste acțiuni. Trebuie să circule informația în laboratoare. În ciuda mutațiilor, trebuie să ne simțim în siguranță, să fim pregătiți”, a mai spus von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a respins sâmbătă criticile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi încheiat prea târziu acorduri cu companiile farmaceutice pentru livrarea de vaccinuri.

Dificultăţile întâmpinate în aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19 în Europa sunt legate de faptul că se înregistrează ”o penurie mondială de componente importante pentru fabricarea vaccinurilor”, a asigurat von der Leyen într-un articol inserat sâmbătă în Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Până în prezent, Executivul european a stabilit acorduri cu șase producători de vaccinuri împotriva COVID-19 pentru aproximativ două miliarde de doze, după cum urmează: Pfizer-BioNTech (600 de milioane), CureVac (405 milioane), AstraZeneca (400 de milioane), Johnson&Johnson (400 de milioane), Sanofi-GSK (300 de milioane) şi Moderna (160 de milioane).

Comisia Europeană a îndeamnat la 19 ianuarie statele membre să intensifice campania de vaccinare împotriva COVID-19. Executivul european a recoamndat statelor membre ca până în martie 2021 cel puțin 80 % dintre persoanele cu vârsta peste 80 de ani și 80 % dintre cadrele medicale și asistenții sociali din fiecare stat membru să fie vaccinați.

De asemenea, până în vara anului 2021, ar trebui ca statele membre să fi vaccinat cel puțin 70 % din populația lor adultă.