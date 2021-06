Raport al unui think tank apropiat administrației Biden: Este timpul ca SUA să încurajeze strategiile ambițioase de apărare ale UE

Președintele american Joe Biden este îndemnat să încurajeze Uniunea Europeană să devină o putere militară globală și să renunțe la deceniile de opoziție ale Washington-ului față de integrarea europeană în materie de apărare, relevă un raport realizat de Center for American Progress, un think tank apropiat de administrația Biden.

Raportul, semnalat de Politico Europe, este publicat cu două săptămâni înainte de Joe Biden să efectueze prima sa călătorie în Europa în calitate de președinte al SUA, unde va participa la summitul G7 din Marea Britanie, la summitul NATO de la Bruxelles și la un summit cu liderii Uniunii Europene.

“Este timpul ca Uniunea Europeană să devină o putere militară globală și ca SUA să înceteze să mai zădărnicească ambițiile Europei în materie de apărare”, consemnează Politico Europe despre raportul citat.

Raportul este intitulat “Argumente în favoarea apărării UE – O nouă cale de urmat pentru relațiile de securitate transatlantice“.

El argumentează că opoziția SUA față de eforturile de apărare ale UE din anii 1990 a fost “o greșeală strategică” care a subminat atât UE, cât și NATO.

“Este timpul pentru o nouă abordare americană care încurajează strategiile ambițioase de apărare ale UE“, transmite raportul publicat la 1 iunie.

Documentul ar putea fi privit cu un interes pozitiv la Bruxelles și în capitale precum Parisul, cunoscută fiind apetența președintelui francez Emmanuel Macron pentru autonomia strategică europeană, mai ales după ce Franța a rămas cea mai mare putere militară din UE după Brexit.

Nici Berlinul nu ar refuza o astfel de abordare, cunoscute fiind animozitățile dintre cancelarul german Angela Merkel și fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump, care a criticat virulent Germania pentru că cea mai mare putere economică din Europa nu alocă 2% din PIB pentru apărare.

De altfel, raportul notează că “timp de peste două decenii, atât administrațiile republicane, cât și cele democrate au făcut presiuni viguroase asupra capitalelor europene pentru a-și consolida forțele naționale în sprijinul NATO“.

“Dar această concentrare pe nivelurile de cheltuieli naționale pentru apărare, concretizată prin angajamentul din 2014 al membrilor NATO de a cheltui doi la sută din PIB-ul lor pentru apărare, pur și simplu nu a funcționat. Apărarea europeană rămâne astăzi anemică, în ciuda unor creșteri notabile ale cheltuielilor”, au mai notat autorii raportului, în condițiile în care UE poartă în această o perioadă o dezbatere privind definirea Busolei Strategice în materie de apărare.

Acest document este dat publicității cu două săptămâni înainte de summitul NATO din 14 iunie și la o zi după ce miniștrii de externe și ai apărării din cele 30 de state aliate ale NATO s-au reunit pentru a pregăti summitul Alianței Nord-Atlantice. Aceștia au abordat necesitatea adaptării Alianței “la o nouă eră de concurență globală în creștere”, stabilind necesitatea consolidării NATO ca forum unic pentru cooperarea transatlantică în materie de securitate, reafirmând angajamentul lor de a continua investițiile în domeniul apărării și generând “un acord larg” privind necesitatea demarării lucrărilor pentru următorul concept strategic al NATO.

Separat, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat adaptarea NATO 2030 va necesita ca aliații să continue să investească în apărare și să “investească mai mult împreună”, ca un multiplicator de forță și ca un “mesaj puternic de unitate și hotărâre”.

Think tank-ul Center for American Progress este condus de John Podesta, fost consilier al președintelui Barack Obama și fost șef de cabinet al Casei Albe în perioada administrației Bill Clinton.

Politico Europe subliniază că raportul va atrage atenția în parte pentru că Center for American Progress a devenit cunoscut ca un loc de pregătire pentru oficialii administrației Biden, zeci de absolvenți ai think tank-ului ocupând acum poziții la Casa Albă, Departamentul de Stat, Pentagon și alte agenții guvernamentale. Astfel, fosta președintă și director executiv al think tank-ului, Neera Tanden, s-a alăturat recent Casei Albe drept consilier principal al lui Biden.